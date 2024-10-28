Пять медалей «Золотой осени»

Фото dsx-kirov.ru.

В начале октября в Москве прошла агропромышленная выставка «Золотая осень - 2024» где были отмечены лучшие сельскохозяйственные предприятия регионов России. Аграрии Кировской области отмечены пятью медалями, среди которых как золотые, так и серебряные.

Золотую медаль получило предприятие АО «Кировплем» за «достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». «Кировплем» работает на территории региона более 50 лет. Это одно из ведущих племенных предприятий в России.

- Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, эффективная селекционно­племенная работа в хозяйствах Кировской области с крупным рогатым скотом молочных пород позволила сформировать в регионе стадо с высоким генетическим потенциалом, - отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

В ведомстве подчеркнули, что во многом благодаря работе специалистов «Кировплема» наш регион по валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях занимает третье место в ПФО и пятое место в России.

На «Золотой осени» зверохозяйство «Вятка» из Слободского района представило пушных животных. Это лисица серебристо-чёрная, лисица уникальной породы «Огнёвка вятская», песец вуалевой породы, енотовидная собака. Животные, которых разводят в «Вятке», произвели впечатление на посетителей. Предприятие за свою деятельность было отмечено дипломом «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» и золотой медалью выставки «Золотая осень - 2024».

«Вятка» занимается разведением пушных зверей для племенной продажи и производства шкурок с 1960 года.

Завод по производству премиксов «ЭКОМАКС» привёз с выставки сразу две награды за производство высококачественных кормов и кормовых добавок. Золотой медали предприятие удостоилось за разработку и производство премиксов «Родник», «Диета» и «Руминокор» для крупного рогатого скота, а серебряной - за создание лизунца холодного прессования «Делинго».

Семья фермеров Савковых из Котельничского района отмечена серебряной медалью выставки. Награда была присуждена в номинации «Семейные трудовые династии». И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Ирина Головкова передала фермерам заслуженную награду.

- Сегодня нам вдвойне приятно приветствовать семью, которая в фермерском движении была в числе первых на вятской земле, - семью Савковых. В своё время Людмила Ивановна и Валерий Никитич начинали работу в этом направлении, а их дети, Никита и Максим, теперь уже создавшие свои семьи, приняли родительскую эстафету. Сейчас и в их семьях подрастают дети и начинают двигаться вслед за своими родителями, - сказала Ирина Головкова.

Евгений Овсянников, пасечник и пчеловод в четвёртом поколении из Кирово-Чепецка, второй год подряд завоёвывает награду профессионального конкурса «Лучший мёд России - 2024». На АпиФоруме 2024 года он занял первое место, отправив на конкурс мёд светлых сор­тов, который составлен из нектара различных растений.

Фото telegrams-russia.ru.

Золотой медалью «Золотой осени - 2024» награждена Госветслужба Кировской области. Ежегодно департамент ветеринарии Минсельхоза России в рамках выставки «Золотая осень» проводит конкурс «За разработку, производство и внедрение эффективных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных, популяризацию ветеринарной профессии в регионе».

В этом году кировским управлением была подготовлена конкурсная работа в номинации «За вклад в сохранение традиций и истории ветеринарии в Кировской области, увековечивание памяти о ветеринарных специалистах Кировской области, участниках Великой Отечественной войны, трудового фронта и специальной военной операции». Данная работа получила высокую оценку конкурсной комиссии.

Государственной ветеринарной службой области проводится большая работа по сохранению традиций и истории ветеринарии, популяризации ветеринарной профессии в регионе. Более 40 лет существует музей ветеринарии Кировской области, в котором оформлено более 80 стендов, собрано более 1500 экспонатов. Круглый год в музее проводятся мероприятия для школьников и студентов.

Директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова в торжественной обстановке вручила золотую медаль и диплом начальнику управления ветеринарии Кировской области Сергею Чучалину.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.