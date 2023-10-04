Парад симфонических оркестров. Вятская филармония открывает новый сезон

66-й концертный сезон в Вятской филармонии озна­менован уникальным событием. Здесь впервые состоится парад симфонических оркестров, который объединит Киров, Карелию, Урал и Татарстан, сообщает министерство культуры Кировской области.

Визит нацелен не только на знакомство публики с лучшими классическими коллективами России, но и на обмен опытом между профессионалами. Так, Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан будет управлять наш дирижер Илья Дербилов.

Проводится работа по укреплению Вятского губернского симфонического оркестра имени В.А. Раевского. К новому сезону коллектив пополнился 22 музыкантами высокого профессионального уровня. Например, в Киров приехала работать молодая арфистка. При этом популярность академического искусства среди кировчан растет. Так, билеты на продолжение мультимедийного симфонического шоу «Рок-хиты-2»

раскупают за несколько дней после появления их в продаже.

Вятская филармония до конца этого года традиционно станет площадкой для уникальных гастролей. 22 октября состоится концерт юного таланта из Китая, виртуозного пианиста Сэньчэн Чжана в сопровождении областного симфонического оркестра. Музыканту сейчас 13 лет, свою карьеру он начал в трехлетнем возрасте, а в десять выиграл «Корону звезд Гран-при» на престижном всемирном конкурсе.

10 ноября в филармонию приедет творческий коллектив молодых исполнителей под руководством оперной певицы Любови Казарновской. Совместно с Вятским губернским симфоническим оркестром имени В.А. Раевского они представят жителям и гостям города концерт «Молодая опера России». Реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу «Город добрых соседей», посвященному 650-летию Кирова.

Всего с сентября по декабрь филармония проведет 120 разнообразных мероприятий.

Анастасия Четвергова.