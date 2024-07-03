Память поколений

В этом году в России отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сплочённые, любящие Родину советские граждане отстояли свою страну, взамен отдав миллионы жизней.

Великий русский полководец Александр Суворов сказал: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат - война не окончена!» «Эти слова - не что иное, как девиз всех поисковиков России», - говорит председатель совета командиров Кировской областной общественной молодёжной поисковой организации «Долг», руководитель регионального отделения поискового движения России Юрий Семененко.

30 лет поиска

В первый раз кировчане поехали на «Вахту Памяти» в 1989 году. В 1994-м организацию «Долг» официально зарегистрировали. «Нам в этом году исполняется уже 30 лет!» - рассказывает Юрий Тимофеевич.

В 1995 году, когда страна праздновала 50-летие Победы, Юрий Семененко собрал свой первый поисковый отряд и отправился на «Вахту Памяти».

Сейчас в составе областной организации поисковиков более 20 отрядов, которые стараются увековечить память о каждом солдате. «Отыскал, похоронил. Если повезёт, то вернул имя герою. Для чего это делается? Для того, чтобы попросту чувствовать себя русским человеком», - уверен Семененко.

В поисковый отряд «Ветеран» входят люди старшего возраста, участвовавшие в боевых действиях. Десятки квадратных километров новгородских болот и лесов обходят поисковики, чтобы отыскать останки кировских десантников, ушедших на фронт в сентябре 1941 года. Никто и ничто не забыто, поэтому с 2014 года в посёлке Демянск Новгородской области стоит памятник, поставленный отрядом «Ветеран». Вблизи этого монумента находится захоронение найденных бойцов 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады, сформированной в Кировской области.

География поездок у поисковых отрядов огромна. Каждый отряд организации передвигается самостоятельно и ведёт работы на разных территориях. С 2006 года поисковики работают в окрестностях Крыма. «Поисковой экспедиции в окрестностях Аджимушкая уже более 50 лет. Представляете, уже полвека добровольцы работают под землёй, чтобы восстановить имена и похоронить погибших в 1942 году бойцов», - говорит руководитель организации «Долг».

На протяжении нескольких лет кировские поисковики принимают активное участие в экспедиции «Заоблачный фронт», которая проходит на местах боёв у Марухского перевала на Кавказе, где сражались бойцы 810-го стрелкового полка под командованием майора Сергее-ва, родившегося в Яранске.

Кровопролитные, жесточайшие бои велись за Синявинские высоты. «Уже 25 лет я работаю в Ленинградской области. Это очень знаковое место для петербуржцев, потому что у многих из них там погибли родственники. В преддверии Дня Победы туда столько людей приезжает из Питера», - вспоминает Семененко.

«Ищите сердцем»

Одним из организаторов «Долга» был участник Великой Отечественной войны Герман Якшин. Герман Васильевич воевал на фронте с 1943 года, прошел от Смоленска до Кёнигсберга.

В 1991 году, оказавшись впервые после войны на местах боёв, Якшин сказал: «Здесь лежат мои боевые товарищи, и, пока жив, я буду искать и хоронить погибших». Он лично нашёл, поднял и похоронил полк солдат - 1326 бойцов и командиров Красной армии, обнаружил 153 медальона. Благодаря его гражданскому подвигу десятки родственников через долгие годы узнали, где погиб и похоронен их близкий человек.

К ветерану на экспедициях часто подходили ребята с вопросом: «Герман Васильевич, а где нам начинать искать?» На что получали ответ: «Ищите сердцем».

Гвардии рядовой Герман Якшин всей своей жизнью показал беззаветную любовь к нашему Отечеству и служение ему.

Погода нипочём

Традиционно на «Вахту Памяти» выезжают весной. Каждая экспедиция длится приблизительно три недели. Согласно методикам, человек может эффективно вести поиск останков только две недели, дальше наступает физическая и эмоциональная усталость. Поисковики придерживаются этой теории, поэтому оставшаяся в запасе неделя уходит на то, чтобы добраться до места поисков.

«Порой люди думают, что выезжаем мы весной из-за приближающегося Дня Победы, но это не совсем так, - поясняет Юрий Тимофеевич. - Дело в том, что ранней весной нет травы, поэтому открывается хорошая видимость. Из-за появляющейся позже растительности возникают сложности: невозможно пройти с металлоискателем».

Погодные условия не останавливают поисковиков. Они работают и в снег, и в дождь, и в град. К слову, в этом году первые отряды выехали на экспедиции в середине апреля, а в начале мая выпал снег. «В этом году я взял с собой в поездку учеников восьмого класса. Так эти молодые поросята не умывались поутру начиная с 7 мая, потому что наш умывальник превратился в глыбу льда», - рассказывает Юрий Семененко.

Долг каждого

Много интересных историй я услышала от Юрия Тимофеевича. Наша беседа проходила в музейно-выставочном комплексе «Плацдарм». Зайдя в это большое помещение, находящееся в подвале жилого дома, я как будто попала в страшные военные времена.

Три зала рассказывают историю 1418 кровопролитных дней и ночей Великой Отечественной войны. Огромное количество артефактов хранится в зале «Противостояние». На правой стене зала размещены фотографии советских воинов, а на стеллажах под ними лежат предметы солдатского быта, военная амуниция, одежда, каски и фрагменты оружия.

- Это гребешок, да? - удивлённо спросила я.

- Да, это гребень медсестры. Рядом с её останками были найдены перевязочные пакеты и останки трёх солдат. Их всех накрыло миномётным огнём, - ответил Юрий Тимофеевич.

На левой стене - фотографии немецких захватчиков, а внизу лежит найденная на раскопках утварь фашистов. Интересным мне показался гигантский валенок с деревянной подошвой. В годы войны у гитлеровцев было действительно хорошее летнее обмундирование, но они хотели победить до зимы и понятия не имели, что холода в России суровые. Пришлось немцам как-то утепляться.

Семененко, смеясь, сказал, что необычная немецкая обувь примерзала к нашей земле. «Посмотри на правую стену», - предложил он. Там я увидела фотографии, на которых наши бойцы примеряли трофейные валенки и потешались над немцами.

В основном зале музея размещены найденные фрагменты военной техники. Впервые вблизи я увидела колёса бомбардировщика. Поисковый отряд «Фронт», проходя по берегу озера, разглядел торчащие из-под земли колёса. Внутри не вернувшегося с боевого задания дальнего бомбардировщика Ил-4 были останки четырёх лётчиков. Фотографии двоих пилотов хранятся в музее, рядом с фрагментом фюзеляжа, бронеспинкой кресла пилота и авиационным пулемётом.

Война уничтожала всё на своём пути, но человеческую любовь сломать ей не удалось, и одна из таких находок - тому доказательство. Столовую ложку с выцарапанной надписью: «С добрым утром, Ваня» - подняли вместе с солдатом Красной армии на Синявинских высотах. На столовом приборе написаны фамилия бойца, год его рождения и год призыва. Доброго утра лейтенанту Шемякину желала девушка Анна. «Мы отыскали эту Аню. Оказывается, что со своим Ваней она прожила всего лишь три месяца. Женщина так больше замуж и не вышла, прожив всю жизнь одна», - рассказал Юрий Тимофеевич. Перед смертью Анна узнала, что её супруг больше не числится в пропавших без вести.

Поисковики находят и останки солдат немецкой армии. По российско-германскому соглашению 1992 года для захоронения гитлеровцев выделено специальное место у деревни Сологубовка Ленинградской области. Кстати, именно это кладбище - самое большое захоронение немецких солдат в мире.

Заканчивая экскурсию по «Плацдарму», Юрий Семененко сказал: «Понять это сможет только поисковик, но когда ты бойца поднимешь, положишь в гроб и похоронишь, то на душе такое спокойствие наступает. Это невозможно объяснить словами. Неописуемые чувства, когда павшего в бою солдата отпели и похоронили. Ты выполнил свой долг перед погибшим за Родину воином».

Подытожить сказанное мне хотелось бы строчками из сборника стихов и песен кировских поисковиков:

Совершают то, что должно,

Даже если не по силам.

Это тыл страны надёжный -

Поисковики России!

Благодаря труду поисковиков России, люди вспоминают тех, кому они обязаны мирным небом над головой. Поисковики - это ниточка, связывающая нас с прошлым Отечества.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива поисковой организации «Долг».