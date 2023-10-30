Палеозавр, изба, корова, кампус… Киров представит себя в Москве на выставке «Россия»

Экспозиция подготовлена под лозунгом: «Гордимся прошлым, созидаем настоя­щее и деятельно мечтаем о будущем». Стенд нашего региона расположился у самого входа в 75-й павильон ВДНХ, он будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

По сообщению правительства Кировской области, на стенде разместили движущую­ся фигуру палеозавра, так как в нашем регионе расположено одно из крупнейших местонахождений их останков. Также при входе на стенд появилась двухметровая дымковская барыня, которая движется и поёт. Внутри стенда оборудовали зону с креслами и наушниками, где все желающие смогут посмотреть анимационный мини-фильм «Ожившие полотна братьев Васнецовых» и детские мультфильмы про Хлынов - Вятку.

О достижениях настоящего свидетельствуют экспозиции кировских предприятий, продукция которых хорошо известна по всей России и далеко за ее пределами. Например, деревянное домостроение представлено в виде рубленой избы. Внутри нее установлен образцовый кухонный гарнитур, а консультанты с удовольствием расскажут гостям о мебельной промышленности Кировской области. Те заводы, чья продукция не поместилась на стенд, представили свой потенциал в электронном каталоге, снабженном для простоты понимания видеороликами.

Кировский агропромышленный комплекс представит живая корова: регион славится высокими надоями. Внести свой вклад в литраж вятского молока смогут и гости павильона, подоив приехавшую в Москву буренку и получив за работу памятный подарок.

Будущее Кировской области региональное правительство видит как кампус мирового уровня. Его макет разместят на стенде, при этом он будет выглядеть как интерактивный электронный дисплей.

Вятскую науку будущего представит макет водородной энергетической установки - одного из стратегических объектов научно-исследовательской работы Вятского госуниверситета. ВятГУ включён в консорциум ведущих предприятий России, занимающихся водородной энергетикой.

Помимо работы на своем стенде, делегация Кировской области подала заявки на участие в других мероприятия выставки «Россия». Это проекты:

- «Ёлки России» (на главной аллее ВДНХ появится вятская ёлка, украшенная изделиями народных промыслов);

- «Вкусы России» (на участие в проекте от региона уже подали заявки четыре компании);

- «Живая карта России» (орнаменты и геральдика Кировской области будут размещены в интерактивной инсталляции);

- «Гастрономический фестиваль» (вятский истобенский картофельный пирог будет присутствовать в меню в течение всей выставки);

- «Универмаг промыслов» (прошли аккредитацию девять компаний, производящих изделия вятских народных промыслов);

- «Амбассадоры» (к участию в проекте Кировская область привлекла Ольгу Васнецову, правнучку известных художников, а также актёра Александра Калягина, хоккеиста Владимира Мышкина и певца Валерия Сюткина).

А через месяц, 5 декабря, на ВДНХ пройдет День Кировской области. В распоряжение вятской делегации предоставят шесть площадок, за день на них пройдёт до 50 мероприятий, в том числе образовательные и культурные программы.

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам пресс-центра правительства Кировской области.