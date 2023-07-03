ОЗС Кировской области готово награждать предпринимателей званиями и значками

Карикатура: А. Хорошевский

Смех смехом, но к этому уже давно шло. Возвращение России в капитализм не могло не породить такого уродливого явления, как чествование на государственном уровне олигархов, банкиров и барыг разных мастей и уровней.

Им мало того, что они сами или их ставленники оккупировали места в органах исполнительной и законодательной власти. Им недостаточно, что они перекроили законодательство страны под себя. Им не хватает баснословных барышей, которые они получают от созданных силами всего народа предприятий. Теперь им требуется, чтобы народ их почитал, чтобы их вклад (а не тех людей, что на них работают) был признан на государственном уровне. И, нужно отметить, это у них получается. Уже не один миллионер получил звание «Герой труда России». Например, руководитель Газпрома Алексей Миллер, «питерский предприниматель» Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров челябинской «Магнитки» Виктор Рашников.

А где «крупняк» достиг успеха, туда же тянутся и бизнесмены ниже уровнем и рангом. Поэтому совсем не удивляет, что депутат областного заксобрания Константин Русских предложил на региональном уровне отмечать представителей малого и среднего бизнеса почетным званием «Заслуженный предприниматель Кировской области».

Законопроект уже обсудили в профильном комитете ОЗС и нашли его нужным и приемлемым. В положительном ключе об этой инициативе отозвался и губернатор Соколов.

В погоне за признанием

Разговоры о том, что малому и среднему предпринимательству (МСП) не хватает государственной поддержки, идут давно. И нельзя сказать, что всё ограничивается только пустым сотрясанием воздуха. Сделано немало. Во всех регионах России приняты программы по развитию предпринимательства, открыты специальные центры, которые помогают МСП, запущена система льготного кредитования, в предпринимательском сообществе проводятся различные конкурсы, выдаются гранты.

Наверное, в условиях нынешних социально-экономических отношений всё это нужно. Хотя мы ещё не так давно расстались с советской эпохой и должны знать, что богатые люди в любом обществе составляют меньшинство и попасть в их число могут лишь единицы. На долю же большинства из тех, кто решил работать на себя, выпадет незавидная участь банкротов, а в лучшем случае - длительный период балансирования на грани разорения. Так что предпринимательство (а тем более - успешное) - это удел избранных, это зона повышенных рисков, это понимание, что опираться ты можешь только на самого себя. Но и отдача в случае успеха будет только твоя. А бизнес-успех имеет лишь одно измерение - деньги (или, как говорят в народе, «большие деньги»).

Но, как выясняется, с этими азами теории далеко не все согласны. В частности, с ними не согласен представитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в региональном депутатском корпусе и основатель успешной, как говорят, компании «Макси флора» Константин Русских. Он не считает, что успех в бизнесе должен измеряться только деньгами. Именно поэтому Русских предложил внести в список почетных званий Кировской области еще одно - «Заслуженный предприниматель».

- Почему-то все считают, что предпринимательство - это только зарабатывание денег, - пояснил корреспонденту «ВК» свою мысль депутат, поблёскивая совсем не дешёвыми на вид часами на руке. - Есть разного рода предприниматели, которые вносят вклад в развитие региона, которые ведут какие-то социальные проекты. Признание нужно каждому человеку. Такое признание - важный фактор поощрения той деятельности, которой вы занимаетесь. Ведь, когда предприниматель зарабатывает деньги, он платит хорошую зарплату, он платит в бюджет налоги. Разве это не важно? Поощрение и прибыль - разные вещи. У нас есть заслуженные артисты. Разве им мало популярности и тех денег, которые они зарабатывают за свои концерты и выступления? Зачем им ещё эти звания? Но если их дают, значит, считают, что это нужно. Из этой логики исхожу и я.

По версии Константина Русских, звания «Заслуженный предприниматель» достойны далеко не все, кто занимается бизнесом. Для его получения кандидат должен успешно развивать свое дело - добиваться высоких результатов, показывать выдающуюся эффективность, создавать рабочие места, внедрять инновационные технологии и выпускать соответствующий продукт, на правах партнерства с государственной и муниципальной властью реализовывать проекты, участвовать в развитии кооперативных связей между субъектами малого и среднего предпринимательства. А таких, полагает он, ежегодно может насчитываться до 15 человек.

Введение этого звания почти ничего не будет стоить областному бюджету. Все затраты - это выпуск значков и печать удостоверений. Плюс еще подарочная коробочка. Мелочь. Канцелярские расходы какого-нибудь министерства и то больше.

Коллеги Константина Русских из комитета по законодательству и местному самоуправлению ОЗС поддержали предложенный им законопроект единогласно. Более того, зампред Заксобрания Ирина Морозова отметила настойчивость и последовательность Константина Русских в реализации своей инициативы.

Как вариант

Идея Константина Русских о введении звания «Заслуженный предприниматель» понравилась и бизнесменам, которые не имеют в кармане депутатского мандата. Так, основательница компании и бренда косметической продукции «Ми&Ко» Екатерина Матанцева считает ее приемлемым вариантом для поощрения представителей бизнес-сообщества. Одним из, но не единственным.

- Я думаю, что особенно сейчас важны примеры лидеров, которые успешно справляются со сложностями, - сказала она корреспонденту «ВК». - Такие примеры вдохновляют других предпринимателей, поднимают общий дух. И тут очень важно, для чего нужно такое звание. Мне кажется, что предпринимательство - это про лидерство, про дух победы. Такой конкурс позволит отобрать лучших. Я сама участвовала в разных конкурсах. В некоторых из них я побеждала, в других - нет. В последнем случае у меня к себе появлялись вопросы, что нужно улучшить, чтобы выйти на первые позиции. Это заставляло концентрироваться, улучшать свой бизнес. Но работать и зарабатывать - мало. Предприниматели - люди с активной жизненной позицией. Они ориентированы на свои коллективы.

По словам Екатерины, важность выявления и пропаганды положительных примеров в предпринимательской среде особенно обострилась в последние полтора года. Она на своем примере может сказать, как грамотная организация бизнеса другим человеком вдохновляет окружающих и ее саму на внедрение новых идей, на совершенствование собственного производства, на инновационный путь развития.

- Недавно я принимала участие в конкурсе «Молодой промышленник», - заметила она. - Так у второго участника от Кировской области я кое-что взяла и для себя. Да и вообще, все эти конкурсы выявляют активных людей. Они вдохновляют. Даже если в них нет призового фонда или он минимален.

Несмотря на положительную в целом оценку законопроекта Константина Русских, Екатерина Матанцева всё же отметила, что в новом звании важно не только признание заслуг человека со стороны региональной власти, но и тот статус «лучшего из лучших», который оно даёт. На это же Русских указал и депутат Николай Шабалин. Последний считает, что большое число награждённых таким знаком обесценит награду.

Впрочем, консолидированного мнения по поводу этого звания в бизнес-сообществе всё же нет. Так, один предприниматель (работает в одном из районов нашей области), пожелавший остаться неназванным, отметил: «Хорошего об этой инициативе я сказать не могу, а плохое по понятным причинам не хочу озвучивать. Лично у меня таких комплексов (в плане публичного признания заслуг) нет». По его словам, ему достаточно, что бизнес идёт хорошо.

Не стоит шкурка выделки

В продолжение темы можно было бы привести мнение наёмных работников, которые трудятся на предпринимателей в районах области. Но из тех, с кем удалось созвониться, ни один не имеет какого-то конкретного мнения по поводу инициативы Константина Русских. Им, по большому счёту, фиолетово (так в народе называют крайнюю степень равнодушия), будет такое почётное звание или нет. По принципу «чем бы дитя ни тешилось…». Хотя кое-кто из них прямо указывает на то, что местечковый бизнес грешит «серыми» зарплатами и уходом от налогов. На это же, кстати, указала Константину Русских при обсуждении законопроекта член комитета по законодательству и местному самоуправлению Татьяна Платунова (тоже входит во фракцию «Справедливая Россия - За правду»).

Вне областного центра все предприниматели, что называется, на виду. Каждого знают как облупленного. И оценку им дают исходя из тех поступков, которые они совершают. И чаще всего она негативная. Что, впрочем, не удивляет. Ведь для того, чтобы предприниматель мог иметь деньги и жить припеваючи в районе, где доходы большинства населения невысоки, ему зачастую приходится поступаться интересами своих сограждан. Да и элементарную зависть нельзя сбрасывать со счетов.

И еще одно добавление. В областном законе «О почетных званиях Кировской области» уже есть перечень из 18 профессий, высокие достижения в которых отмечаются словом «заслуженный». Последним пополнением стали «Заслуженный артист Кировской области» и «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Кировской области». При этом областная награда поднимает статус человека в той организации, в которой он работает, дает ему право претендовать на дополнительное денежное вознаграждение и получать льготы при выходе на пенсию.

В случае же с «Заслуженным предпринимателем» никакого финансового наполнения этого звания нет и быть не может. Ну разве что бизнесмен сам себе премию выпишет, то есть переложит деньги из правого кармана в левый. А потому останется оно лишь в качестве морального поощрения. С таким же успехом можно почетные грамоты вручать или покупать себе разные премии и золотые медали неофициальных конкурсов, благо рынок этого добра в России большой.

Изменит ли введение этого звания отношение в обществе к предпринимателям? Кардинально - нет. А следовательно, возня вокруг его присвоения будет эдаким предпринимательским междусобойчиком. Так стоит ли ради этого огород городить?

Впрочем, все эти вопросы не помешали принять предложенный Константином Русских законопроект в первом чтении. И это совсем не удивительно. Как заметил при его обсуждении депутат Николай Шабалин, «его же губернатор одобрил».

Сергей СМОЛИН.