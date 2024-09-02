Отвори потихоньку калитку… Губернатору открылась реальность севера области

Фото kirovpravda.ru.

Прошлая неделя ознаменовалась выездом губернатора Кировской области в северо-западные районы - Опаринский, Подосиновский и Лузский. Это уже не первый визит туда главы региона и, думается, не последний. Ведь спустя два года после своего первого посещения этих мест он нашел там крайне мало позитивных изменений, а администрацию Лузского муниципального округа на прошедшей планерке вообще честил в хвост и в гриву. Пыль, грязь, разруху и запустение обнаружил губернатор в Лузе, Лальске и окрестностях.

В связи с этой поездкой почему-то вспомнились планы регионального правительства по установке в Кирове за Спасским собором арт-объекта под названием «Ворота русского севера». А теперь представьте, что эти ворота открываются, а за ними… безрадостные виды грязных, неухоженных улиц Лузы и следы запустения в Лальске.

Нужен нам такой арт-объект. Насущно необходим. Но не для юбилейных торжеств, а в качестве напоминания властям предержащим о том, что наводить порядок надо не только в областном центре, но и на окраинах. И не раз в два года вспоминать, а печься о них в ежедневном формате.

Собственно, жители Лузского и Подосиновского районов об этом и напомнили губернатору на прошлой неделе. Они прямо в глаза сказали ему, что он уже четвертый глава региона, который обещает построить нормальную автодорогу на вятский север.

Эта дорога уже давно стала притчей во языцех для тех, кто постоянно ездит в северо-западном направлении. Губернатор на прошедшей планерке, конечно, похвалился, что создание трассы с твердым покрытием до Опарино уже началось (окончание планируется в 2025 году), но до Лузы, согласно планам правительства, ее будут тянуть аж до 2030 года. А к тому времени - как в притче о Ходже Насреддине, который учил ишака читать: «либо ишак сдохнет, либо падишах умрет».

Кстати, отсутствие нормальной дороги до Лузы является главной причиной, которая тормозит развитие экономического и туристического потенциала этих северных окраин области. А потому без нее любые планы по повышению качества жизни на этих территориях выглядят чистой фантасмагорией.

Именно так, а не иначе нужно воспринимать поручение создать в посёлке Лальск новые предприятия, которое дал губернатор первому зампреду правительства области Михаилу Сандалову на последней планёрке. Бумажная фабрика, которая там была аж с XIX века, накрылась медным тазом ещё в 2021 году, а взамен… ничего. Только несколько пилорам да бюджетная сфера дают рабочие места. Но какой бизнес пойдёт туда, где нет нормальной дороги?

Гораздо реалистичней выглядит поручение губернатора местной власти и министерству образования по ремонту Фабричной школы в Лальске. Хотя и здесь вопрос опять уперся в дороги. Детей на время ремонта нужно будет возить в другую школу, а до нее автобусам придется ехать по грунтовке. Что будет с такой дорогой в период распутицы, даже объяснять не надо. Смогут ли региональное министерство транспорта и АО «Вятавтодор» поддерживать ее в проезжем состоянии - тот еще вопрос. Здесь метод «топать ножкой» или «стучать кулаком по столу» вряд ли превратит грунтовую дорогу в асфальтированную.

Фото bnkirov.ru.

А вот что не составит для областных чиновников труда и что они смогут сделать реально, так это вернуть Лальск в перечень исторических поселений области. Он в 2020 году уже получал звание «Самая красивая деревня России», но нынешнее отсутствие Лальска в перечне исторических поселений препятствует его участию в федеральных проектах, конкурсах и программах.

Если Лальск получит статус исторического поселения, то есть немалый шанс, что за федеральные деньги ему удастся сохраниться до того момента, когда ездить туда можно будет с удовольствием, не опасаясь по пути пробить шины о дорожное покрытие или испортить подвеску автомобиля.

А пока «ворота русского севера» лучше не отворять.

Иван ТРОФИМОВ.