Ответила за крышу. Первый региональный министр получил взыскание от губернатора

Наши чиновники нередко даже прямые свои обязанности исполняют только тогда, когда «жареный петух клюнет». Именно это обстоятельство на последней оперативке вызвало гнев губернатора области.

На совещании выяснилось, что детский дом в посёлке Ленинская Искра Котельничского района два месяца, с июльского урагана, стоит без части крыши. Глава района Сергей Кудреватых всё, что было в его силах, сделал: кровлю подлатали, чтобы не было протечек во время дождей, но на большее его полномочий и финансовых возможностей не хватило. А вот региональное министерство образования, в чьём ведении находится детдом, не приложило никаких усилий, чтобы провести ремонт кровли.

- Пока мы не начнём к людям относиться как к своей семье, будет такая ерунда, - метал громы и молнии губернатор в адрес главы района. - Эту проблему ставлю вам на вид: надо было информировать и добиваться, чтобы на вашей земле было всё в порядке.

- Доведите до конца служебную проверку и подготовьте распоряжение о выговоре министру образования, - обратился он уже к зампредам правительства. - Систему, при которой, пока не взорвалось, не информировать, нужно менять. Если наше бездействие приводит к тому, что людям становится плохо, значит, мы работаем неправильно.

Но не стоит эту «левацкую» риторику первого лица региона принимать за чистую монету. На самом деле причиной столь бурной реакции стало то, что узнал губернатор о котельничской крыше не от подчинённых, а от прокуратуры области. В таких случаях в войсках говорят: «Это залёт, боец». И за этот «залёт» министр образования Кировской области Ольга Рысева публично схлопотала взыскание. Честно говоря, заслуженное.

Вот только наказание это искало Рысеву слишком долго. Она уже вышла сухой из воды во время январского скандала с отсутствием тепла в Демьяновской школе. Тогда за грехи министра расплатился своей должностью глава Подосиновского района Сергей Синицин. Но кара всё же не миновала и Рысеву.

Похоже, сегодня мы становимся свидетелями второго этапа назначения винов­ных. Первый касался только прежнего областного руководства и муниципальных чиновников. Настал черёд министров, которые не проявляют расторопность.

Иван ТРОФИМОВ.