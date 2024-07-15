Ответ Минпросвещения РФ

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15 июня 2024 года «Вятский край» опубликовал открытое письмо десяти заслуженных учителей Российской Федерации, адресованное министру просвещения РФ Кравцову С.С. и губернатору Кировской области, члену коллегии Министерства просвещения РФ Соколову А.В.

В письме педагоги высказали тревогу по поводу растущей нехватки учителей в общеобразовательных школах страны: «Учительство стремительно стареет, сокращается его численность, ухудшается качественный состав. Учителя уходят из школ».

По мнению авторов письма, остановить эту трагичную тенденцию могли бы срочные меры на государственном уровне по повышению социального и общественного статуса учительства и резкого увеличения количества бюджетных мест на педагогических специальностях.

Авторы внесли министру просвещения и губернатору Кировской области следующие предложения:

«Министерству просвещения РФ:

1. Добиваться скорейшего улучшения социального и общественного положения учительства. Ввести с 01.01.2025 единую в стране систему оплаты труда учителей, установив начальную оплату за 18 учебных часов не менее пяти МРОТ, оплату труда классного руководителя - на уровне трёх МРОТ.

2. Ввиду чрезвычайной ситуации с педагогическими кадрами подготовить проект закона о внесении в Закон «об образовании в РФ» новой нормы: «Выпускники, получившие высшее или среднее педагогическое образование за счёт ассигнований федерального или регионального бюджетов, направляются на работу в образовательные организации по распределению, где они обязаны отработать не менее трёх лет».

3. В соответствии с существующим порядком внести до 01.12.2024 предложение Президенту РФ об установлении государственной академической стипендии для студентов педагогических специальностей, получающих высшее образование, в размере 1,5 МРОТ, а для студентов колледжей - в размере МРОТ.

4. В целях придания учительскому труду государственной важности и особой значимости подготовить до 01.12.2024 предложения для внесения в законодательство дополнений о награждении учителей орденами и медалями Российской Федерации за выслугу лет и безупречную работу с предоставлением права на дополнительное ежемесячное и пенсионное материальное обеспечение.

5. Возродить на площадках бывшего Вятского гуманитарного университета в качестве юридического лица Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. Установить для него ежегодный план приёма на бюджетные места в соответствии с областным заказом на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований федерального бюджета.

6. В целях привлечения в образовательную сферу наиболее талантливой молодёжи и повышения качества школьного учительства разработать до 01.01.2025 особый порядок отбора и приёма выпускников школ на получение образования по педагогическим специальностям в вузы и колледжи.

Правительству Кировской области:

1. Обеспечить формирование областного заказа на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований из федерального и областного бюджетов с учётом целевого обучения, под имеющуюся потребность в молодых специалистах. Заказ должен опираться не на спонтанно возникших абитуриентов, желающих получить целевое направление, а на взращивание в образовательной организации талантливых детей, которые, получив педагогическое образование, вернутся на малую родину или в школу, которую они окончили.

2. Сформировать областную методическую службу на базе образовательных округов во главе с Институтом развития образования, обновив перечень и содержание программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников.

3. Разработать и реализовать в сельской местности проект «Мобильный учитель».

Открытое письмо подписали заслуженные учителя РФ: Шкаредный Д.Д., Прилукова Р.А., Долматов В.В., Клековкин Н.Г., Русских Г.А., Баранова В.В., Земцова З.М., Садакова Л.Г., Аксёнова Н.А., Чурин А.М.

5 июля в адрес редакции «Вятского края» пришёл ответ из Министерства просвещения РФ. Сегодня мы публикуем его без сокращений, изъятий и пропусков.

Министерство просвещения

Российской Федерации (Минпросвещения России)

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 115093.

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3600.

E-mail: d10@edu.gov.ru.

№ 05.07.2024 № 10-ЗГ-МП-129.

Главному редактору

ООО «ИД «Вятский край» СМИРНОВУ А.В.

ул. Спасская, д. 39, офис 2,

г. Киров, Кировская область, 610000,

kray.43@yandex.ru.

О рассмотрении запроса

Уважаемый Артём Владимирович!

Ваш запрос по вопросу о заработной плате педагогических работников и нехватке педагогов, поступивший в адрес Минпросвещения России и зарегистрированный 17 июня 2024 г. за № ЗГ-МП-129, рассмотрен.

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Департамент) сообщает.

В Российской Федерации законодательно установлено разграничение полномочий в сфере образования между федеральным, региональным и местным уровнями, в соответствии с которым вопросы организации предоставления общего образования отнесены к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Исходя из этого, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования самостоятельно регулируют вопросы оплаты труда (включая повышение оплаты труда, установление надбавок и их размеров) педагогических работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников государственных и муниципальных учреждений субъектов Российской Федерации устанавливаются соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответственно.

Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно осуществляет образовательную, научную, административную, финансово-экономическую деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) заработная плата (оплата труда работника) - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Уровень заработной платы также зависит от объёма учебной нагрузки, наличия индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой, практической работы, наличия квалификационной категории, стажа непрерывной работы в организации и др.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается с учётом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, но при этом размер минимальной заработной платы не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом.

В декабре 2023 г. Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений утверждены Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год.

Раздел сферы образования был существенно переработан, в том числе регионам рекомендовано:

принять меры по повышению размеров ставок заработной платы (должностных окладов), не допуская различий в их размерах по одним и тем же наименованиям должностей, отнесённых к одному и тому же квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы;

провести работу по упорядочению применяемых наименований и видов выплат в структуре заработной платы в соответствии с рекомендуемым единым перечнем.

Выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере труда, оплаты труда, а также уровня жизни и доходов отнесены к компетенции Минтруда России, в соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610.

Департамент сообщает, что информация, указанная в обращении, принята к сведению и выражает автору обращения благодарность за неравнодушное отношение к вопросам совершенствования систем оплаты труда педагогических работников.

В части подготовки законопроекта Департамент сообщает, что согласно пункту 1 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, ведомство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) установлен механизм целевого обучения, предусматривающий возможность поступающего либо обучающегося по программам среднего профессионального или высшего образования на любом этапе обучения заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Одним из существенных условий договора о целевом обучении является обязательство заказчика по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией не позднее срока, установленного договором о целевом обучении.

По вопросу внесения изменений в действующее законодательство с целью награждения учителей орденами и медалями Российской Федерации за выслугу лет и безупречную работу с предоставлением права на дополнительное ежемесячное и пенсионное материальное обеспечение Департамент сообщает.

Современная наградная система Российской Федерации глубоко продумана и выстроена с учётом потребностей современного общества. Все её части связаны и образуют единую структуру.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (далее - Указ № 1099) педагогические работники за личные заслуги в области образования могут быть награждены государственными наградами: орденом Дружбы, орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, медалью Пушкина, медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока», медалью «За труды в культуре и искусстве», знаком отличия «За наставничество». Также им могут быть присвоены почётные звания: «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 487 «О Почётной грамоте Президента Российской Федерации и благодарности Президента Российской Федерации» (далее - Указ № 487) педагогические работники могут быть поощрены благодарностью Президента Российской Федерации и Почётной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области образования.

Иными словами, современная наградная система предполагает возможность награждения или поощрения педагогических работников широким спектром наград исходя из их заслуг, стажа, и иных наград. Однако стоит отметить, что Указ № 1099 предъявляет требование к стажу не на все виды государственных наград, согласно Указу № 487 на государственные поощрения требования к стажу отсутствуют, но на каждый вид государственной награды или поощрения есть требование к наличию личных заслуг у кандидата.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон № 5-ФЗ) лица, удостоенные государственных наград и поощрений Российской Федерации, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».

Статья 13 Федерального закона № 5-ФЗ предусматривает осуществление системы мер социальной поддержки ветеранов, включающей: пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации; получение ежемесячной денежной выплаты; предоставление жилых помещений; компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.

Согласно статье 22 Федерального закона № 5-ФЗ меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Информация, указанная в обращении, принята к сведению. Минпросвещения России поддерживает инициативы, направленные на поддержку и укрепление статуса учителей и благодарит за неравнодушное отношение к проблемам современного образования.

Директор Департамента У.А. Рассуханов.

Исполнитель Михайлов Н.И.