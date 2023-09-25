Отрицательная демография. Региональные чиновники хотят повысить рождаемость на Вятке

В Кировской области, вслед за другими регионами России, разработана и принята программа по повышению рождаемости. Стоит сразу же отметить, что её появление не было связано с инициативой облправительства - оно лишь выполнило «указание сверху».

Задача поставлена

Федеральные чиновники сегодня не зря бьют тревогу по поводу демографии. С ней в России далеко не всё благополучно.

На фоне высокой смертности рождаемость за первое полугодие 2023 года снижается. Так, по данным Росстата, число родившихся в России детей за указанный период снизилось на 3% - до 616,2 тысячи. Смертность, согласно статистике, уменьшилась на 12,9% - до 888,7 тыс. человек за январь-июнь. Однако на трех умерших пришлось лишь двое родившихся, и, как итог, естественная убыль населения составила 272,5 тыс. человек. И пока нет никаких оснований для оптимистических прогнозов.

Еще в начале 2023 года президент Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из самых главных. В январе этого года на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства обозначил повышение рождаемости в числе ключевых задач работы Правительства РФ. Он дал поручение федеральным чиновникам разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

По словам Путина, нужно «объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации». «Она сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», - сказал президент.

Но одних усилий федерального центра для повышения рождаемости недостаточно. Регионы также должны включиться в эту работу. Поэтому и было дано поручение органам исполнительной власти субъектов РФ разработать свои программы, которые отражали бы местную специфику и дополнили федеральные меры поддержки материнства и семьи.

Креативность по кошельку

Поручение президента и правительства было исполнено всеми регионами. В августе газета «Ведомости» проанализировала программы, что были приняты на местах. За основу было взято 16 административных единиц РФ.

Все 16 программ, что попали в поле зрения экспертов, содержат пять основных блоков. Во-первых, меры материальной поддержки: выплаты на рождение первого и последующих детей, денежные компенсации, единоразовые и регулярные пособия. Во-вторых, социальные: содействие занятости, приобретению жилья и улучшению условий проживания, льготы при устройстве в детские сады и школы, организация питания. В-третьих, медицинские: диспансеризация женщин и мужчин фертильного возраста, профилактические осмотры, помощь при ведении родов, процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием. В-четвертых, информационные: консультации школьников старшего возраста и женщин фертильного возраста, доведение до населения информации обо всех видах поддержки для семей и беременных женщин. И наконец, в-пятых, профилактика абортов.

Различаются все эти программы лишь деталями. Преж­де всего - в объемах финансирования. Так, в Свердловской области на все меры поддержки потратят 20,2 млрд рублей, из них 9,8 млрд - из федерального бюджета, остальное - из областного и местных.

Есть в регионах и собственные формы материального стимулирования. В Челябинской области, например, помимо традиционных выплат предусмотрены также «наградные» пособия к знакам «Материнская слава» и «Семейная доблесть».

В некоторых регионах увеличено число бесплатных процедур ЭКО по ОМС. Так поступили в Красноярском крае.

Но самыми креативными оказались чиновники из Перми. Там для подростков издали буклеты и брошюры о «рисках беспорядочной половой жизни, безопасных и эффективных методах контрацепции и навыках цивилизованного репродуктивного поведения».

Причины не установлены

В Кировской области 30 июня 2023 года также была утверждена региональная программа. Она будет действовать с 2023-го по 2025 год.

Нельзя сказать, что чиновники из министерства социального развития Кировской области отнеслись к разработке этой программы спустя рукава. Отнюдь. Они «перелопатили» большой объем статистической информации. Нет смысла отягощать внимание читателей большим количеством цифр, которые содержатся в аналитической части документа. Остановимся только на указанных негативных тенденциях вятской демографии.

Во-первых, рождаемость в Кировской области снижается с 2016 года (хотя и ранее был тот же тренд). Во-вторых, в регионе идет снижение числа женщин фертильного возраста. В-третьих, на сокращение числа жителей влияет отрицательная миграция населения.

Дальше констатации этих трендов чиновники не пошли. Причины имеющихся явлений не установлены. Единственным объяснением провалов в рождаемости называются «демографические ямы», то есть резкие сокращения численности населения и рождаемости в предшествующие периоды, такие как Великая Отечественная война или «лихие 90-е».

Однако такой анализ нельзя назвать полноценным. Из него невозможно понять, почему у нас коэффициент естественной убыли населения выше, чем в среднем по ПФО и России в целом. Или почему сохраняется высокая миграция в другие регионы среди лиц трудоспособного возраста. Кроме того, нельзя объяснить, почему доля вятских женщин, сделавших аборт, одна из самых высоких в ПФО. По этому показателю наш регион занимает четвертую строчку, уступая лишь Марий Эл, Оренбургу и Перми.

Во-вторых, в документе почти не анализируется эффективность мер поддержки кировских семей в разрезе повышения рождаемости. Там только указывается, со ссылкой на опросы населения, что главными мерами поддержки население считает материнский капитал, полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. А вот как введение этих федеральных мер поддержки сказалось на вятской демографии, не говорится. Так же, как нет там и анализа эффективности региональных мер.

В результате целевые показатели рождаемости в программе по повышению таковой демонстрируют снижение (!!!) за три года числа новорожденных с 8323 в 2023 году до 8190 в 2025-м. Что, впрочем, с учетом вышесказанного не удивляет.

Труд чиновников не оценили

Не встретила понимания эта программа у вятской публики. Отдельные блогеры жестко прошлись по разработчикам документа, указав им на их огрехи.

«Посмотрим таблицу на странице 56 «Перечень мер по повышению рождаемости», - написал один из них. - Если внимательно почитать мероприятия, то все они запланированы в рамках реализации государственных программ Кировской области - «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», «Обеспечение граждан доступным жильем», «Развитие образования», «Содействие занятости населения», утвержденных… еще в 2019 году. А ведь уже прошло 4 года. Никаких новых программ с тех пор не появилось? Для кого мы хотим строить дороги, школы, другие объекты инфраструктуры, если такое отношение к перспективе повышения рождаемости?»

Другой предложил свой вариант поддержки рожениц.

«Дайте женщине за ребёнка (неважно, которого по счёту) однокомнатную квартиру - и это будет честный торг, - выдвинул он идею. - Да, получит она её только по достижении потомком трёхлетнего возраста. Да, в собственности эта квартира будет находиться не у неё, а у потомка. Но в плане эффективности этот стимул превзойдёт, поверьте, все остальные вместе взятые, которые можно будет за ненужностью свернуть, чтобы инвестировать высвободившиеся федеральные и региональные средства в строительство».

И кое в чем и с первым, и со вторым можно согласиться. А от себя хотелось бы добавить, что ждать изменения или коренного перелома отрицательных тенденций вятской демографии можно лишь тогда, когда качество жизни населения области вырастет таким образом, что уезжать отсюда никто не захочет, а жители соседних регионов будут стоять в очередь за кировской пропиской.

Сергей СМОЛИН.