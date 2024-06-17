Открытое письмо министру просвещения РФ Кравцову С.С., губернатору Кировской области, члену коллегии Министерства просвещения РФ Соколову А.В.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Уважаемый Александр Валентинович!

В последние годы в нашем обществе нарастает тревога по поводу растущей нехватки учителей в общеобразовательных школах страны. Учительство стремительно стареет, сокращается его численность, ухудшается качественный состав. Учителя уходят из школ. Положение уже настолько критично, что стало предметом обсуждения на уровне высших руководителей государства. Подобная ситуация характерна и для Кировской области.

В 2016 году Вятским государственным университетом совместно с министерством образования Кировской области была проведена комплексная экспертно-аналитическая оценка кадрового потенциала образовательных организаций региона в разрезе предметных специализаций, уровня квалификации и возраста педагогов. Результаты исследования подтвердили развитие опасных тенденций в обеспечении образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами (см. e-koncept.ru).

Школы Кировской области рискуют остаться без учителей-предметников

Стратегически важной и наиболее критичной характеристикой кировского учительства обозначился его возраст, ясно указывающий на низкую динамику обновления педагогических коллективов молодыми специалистами и старение большинства педагогических сообществ учителей-предметников.

В 2016 году более 55 процентов учителей уже перешагнули 50-летний возрастной рубеж и практически во всех категориях педагогов (управленцы, педагогические работники и учителя-предметники) была велика доля работников пенсионного возраста (более 23 процентов). При этом число молодых специалистов оказалось недопустимо мало (от 0,13 до 4,6 процента в разрезе предметных специализаций). Было зафиксировано, что средний возраст педагогов Кировской области приблизился к 50 годам, что выше на пять лет среднего возраста педагогов по РФ. Особенно тревожным оказался существенный дефицит педагогов от 30 до 45 лет.

На общем фоне уже тогда наблюдались неприемлемое состояние по возрастному составу педагогов среди учителей начальных классов, русского языка и литературы, истории, физики, математики, биологии, географии и химии и их быстро растущая учебная нагрузка.

В 2017 - 2018 гг. ученые ВятГу совместно с коллегами из Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) провели дополнительный анализ состояния педагогического сообщества Кировской области. По их данным, в среднем за пять лет из образовательных организаций выбывают 2458 учителей. Таким образом, для восполнения дефицита необходимо каждый год выпускать более 490 молодых специалистов. Но, учитывая, что почти 40 процентов всех педагогов на тот период были старше 55 лет, по мнению специалистов, дефицит учителей-предметников имеет тенденцию к росту.

Летом 2018 года Мининский университет, опираясь на данные демографического прогноза Росстата, подготовил аналитический доклад «Возрастная структура педагогического сообщества: анализ и прогноз развития» (см. e-koncept.ru), в котором была представлена сравнительная аналитика изменения возрастной структуры педагогического сообщества и составлен прогноз ее развития для регионов Российской Федерации до 2050 года.

Для Кировской области данный прогноз, сделанный учеными университета, оказался сугубо негативным. По их мнению, в ближайшей перспективе продолжится снижение численности педагогов среднего возраста на 55 процентов, что приведет к еще более неравномерному распределению учебной нагрузки и, как следствие, неминуемому падению качества обу­чения. Дефицит учителей среднего возраста потребует в предстоящее десятилетие ускоренного притока молодых учителей, примерно на 30 процентов больше, чем работающих учителей среднего возраста. При этом авторы не стали скрывать, что ситуация с педкадрами в регионе станет более или менее стабильной лишь после 2050 года, и то при условии реа­лизации комплекса специальных мероприятий. У большинства остальных субъектов РФ прогнозные значения оказались более положительными.

Выводы, сделанные учёными шесть лет назад, актуальны и сегодня. Возрастная характеристика учительства не улучшилась. В условиях преобладания педагогов старших возрастов продолжается рост количества учителей предпенсионного и пенсионного возраста. Но если во второй половине 2010-х годов острого дефицита учительских кадров в регионе не было, то в настоящее время наметилась стойкая тенденция к их реальной нехватке. Ежегодно в школах области фиксируются вакансии учителей по основным предметам на уровне 400 - 700 человек. Так, на 30 мая 2024 года уже открыты 411 вакансий учителей-предметников (Киров-bezformata.com). Однако сложно сказать, сколько учителей требуется школам в настоящее время и на перспективу. Это происходит оттого, что министерство образования области ежегодно ориентируется на открытые вакансии в образовательных организациях и не учитывает количество имеющихся свободных ставок учебной нагрузки, которые распределяются внутри коллектива. Это особенно характерно для учебных часов по математике, физике, географии, русскому языку и литературе, иностранному языку. Нагрузка по этим предметам зачастую достигает от 30 до 40 учебных часов. С каждым годом всё большее количество учителей начальных классов работают с двойной нагрузкой.

Выпуски молодых специалистов малы. Причём почти четверть выпускников университета до образовательных организаций не доходит, а приступившие к работе - в школах долго не задерживаются. И ситуация с учителями-предметниками становится всё сложнее. Даже в городской местности уже несколько лет не получается закрыть имеющиеся вакансии. К примеру, для учителей математики на 1 сентября 2023 года в городе Кирове насчитывалось 73 вакансии при полном отсутствии желающих их занять. А вот готовых преподавать русский язык и литературу было двое, хотя свободных мест для них имелось в разы больше - 65. Что касается учителей иностранного языка, то там соотношение вакансий и ищущих работу составило 58 к 1.

Нехватка учителей - крах образования, а крах образования - это гибель нации

Рыночной России оказалась не нужна система образования, доставшаяся от СССР. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества, признанные во всём мире, она подверглась разрушительному реформированию, вызвавшему деформацию всех сторон школьной жизни. Образование было превращено в сферу услуг, а учительство - в обслуживающий персонал. И хотя эта норма из законодательства в настоящее время исключена, отношение государства осталось прежним (ФЗ от 14.07.2022 № 295-ФЗ).

Создается впечатление, что, разрушив старый школьный уклад, реформаторы поставили перед собой цель изгнать и учителей, имеющих советское педагогическое образование. Загружая учителей бессмысленной работой, отказываясь улучшать их материальное положение, жёстко и несправедливо критикуя, педагогам всё явственнее показывают на дверь. И учительство молча протестует, оставляя школы.

Причём некоторые источники называют запредельное количество учителей, покинувших классные аудитории. Так, уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода, выступая 4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством В.В. Путина, особо выделила проблему нехватки учителей: «Дефицит учителей в школах составляет 250 тысяч, и это расчёт только в вакансиях. В педагогические вузы ребята идут неохотно. Отток колоссальный, учителя порой вынуждены трудиться, что называется, за троих, совмещая при этом не только преподавание по своему профилю». И эту информацию до сих пор никто не опроверг.

Что касается ситуации в нашем регионе, она осложняется ещё и потому, что Кировская область в 2016 году оказалась в числе тех регионов, где был закрыт педагогический институт. Кировский государственный педагогический институт, которому с личного согласия было присвоено имя В.И. Ленина, был старейшим в стране и имел столетнюю историю. Именно его выпускники подняли среднее образование области на очень высокий уровень. В чём, уважаемый Сергей Сергеевич, Вы смогли убедиться лично.

Института не стало, а факультет педагогики и психологии Вятского государственного университета резко сократил количество выпускников. Начались метания, чему и как учить будущих педагогов. При этом уникальная научная школа по подготовке учителей прекратила свое существование. В 1990 году план приема на первый курс пединститута составлял 875 человек. В этом году на факультет педагогики и психологии Вятского государственного университета планируется принять на бюджетные места по 20 педагогическим профилям 337 человек. При таком раскладе трудно смотреть с оптимизмом в будущее, надеясь остановить деградацию учительства и сохранить достигнутый уровень образования кировских школьников.

Уважаемый Сергей Сергеевич!



3 апреля на пленарном заседании Государственной думы, на котором Вы присутствовали и где рассматривался отчет правительства РФ об итогах работы за прошлый год, Вячеслав Володин заявил, что «необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов». По его словам, университеты не так заточены на подготовку кадров в системе образования, как раньше педагогические институты целевым образом решали эту проблему. Мы полностью поддерживаем позицию Председателя Госдумы и уверены, что возрождение пединститута в Кировской области позволит быстрее преодолеть кадровый кризис в образовании.

Уважаемые Сергей Сергеевич, Александр Валентинович!

Вы не можете не знать о том, что каждый год СМИ взахлеб рассказывают о вопиющих примерах безграмотности выпускников российских школ. А ведь именно они являются будущим российского народа. И это вызывает растущую тревогу и боль, обиду за наших детей. Ведь в их неуспешности виноваты мы - взрослые, те, кто руководят образованием, составляют учебные программы, пишут учебники. И очень мало делают для учительства.

На наш взгляд, остановить эту трагичную тенденцию могли бы срочные меры на государственном уровне по повышению социального и общественного статуса учительства и резкого увеличения количества бюджетных мест на педагогических специальностях.

Поэтому мы предлагаем вам направить все свои усилия на развитие учительства страны и не допустить снижения качества образования - как главной угрозы социальной устойчивости и сплоченности российского общества.

Наши предложения Министерству просвещения РФ:

1. Добиваться скорейшего улучшения социального и общественного положения учительства. Ввести с 01.01.2025 единую в стране систему оплаты труда учителей, установив начальную оплату за 18 учебных часов не менее пяти МРОТ, оплату труда классного руководителя - на уровне трёх МРОТ.

2. Ввиду чрезвычайной ситуации с педагогическими кадрами подготовить проект закона о внесении в Закон «об образовании в РФ» новой нормы: «Выпускники, получившие высшее или среднее педагогическое образование за счёт ассигнований федерального или регионального бюджетов направляются на работу в образовательные организации по распределению, где они обязаны отработать не менее трёх лет».

3. В соответствии с существующим порядком внести до 01.12.2024 предложение Президенту РФ об установлении государственной академической стипендии для студентов педагогических специальностей получающих высшее образование в размере 1,5 МРОТ, а для студентов колледжей - в размере МРОТ.

4. В целях придания учительскому труду государственной важности и особой значимости подготовить до 01.12.2024 предложения для внесения в законодательство дополнений о награждении учителей орденами и медалями Российской Федерации за выслугу лет и безупречную работу, с предоставлением права на дополнительное ежемесячное и пенсионное материальное обеспечение

5. Возродить на площадях бывшего Вятского гуманитарного университета в качестве юридического лица Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. Установить для него ежегодный план приёма на бюджетные места в соответствии с областным заказом на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований федерального бюджета.

6. В целях привлечения в образовательную сферу наиболее талантливой молодёжи и повышения качества школьного учительства разработать до 01.01.2025 особый порядок отбора и приёма выпускников школ на получение образования по педагогическим специальностям в вузы и колледжи.

Правительству Кировской области:

1. Обеспечить формирование областного заказа на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований из федерального и областного бюджетов с учётом целевого обучения, под имеющуюся потребность в молодых специалистах. Заказ должен опираться не на спонтанно возникших абитуриентов, желающих получить целевое направление, а на взращивании в образовательной организации талантливых детей, которые, получив педагогическое образование, вернутся на малую родину или в школу, которую они окончили.

2. Сформировать областную методическую службу на базе образовательных округов во главе с Институтом развития образования, обновив перечень и содержание программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников.

3. Разработать и реализовать в сельской местности проект «Мобильный учитель».

Уважаемые Сергей Сергеевич и Александр Валентинович! Россия вновь оказалась на самом острие борьбы с мировым злом! Мы совершенно согласны с Президентом РФ, когда он вновь и вновь повторяет мысль о необходимости единства нашего народа перед лицом агрессивного Запада. И в это трудное время очень важно поддержать российского учителя. Поддержать не словами, а конкретными мерами, которые позволили бы ему вернуть к себе то уважение, которым он пользовался не у одного поколения нашего народа.

Мы уверены, что уважаемый обществом и государством учитель, успешная школа - именно те скрепы, которые позволят России в очередной раз разрушить коварные замыслы ее врагов!

июнь 2024 года.

С уважением,

заслуженные учителя РФ:

Шкаредный Д.Д.,

Прилукова Р.А.,

Долматов В.В.,

Клековкин Н.Г.,

Русских Г.А.,

Баранова В.В.,

Земцова З.М.,

Садакова Л.Г.,

Аксёнова Н.А.,

Чурин А.М.