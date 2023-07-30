Открытое обращение трудового коллектива ООО СК «Монолит» Губернатору Кировской области

ООО Строительная компания «Монолит» ведет строительство трех школ в Кирове — в Зубаревском лесу, на проспекте Строителей и в микрорайоне Долгушино - в рамках реализации национального проекта «Образование». Это более 70 тысяч квадратных метров учебных площадей для 3600 учащихся.

Мы вынуждены обратиться с открытым обращением к Губернатору Кировской области, так как ситуация вокруг строительства школ выходит за рамки здравого смысла. Мы ежедневно сталкиваемся с беспрецедентным давлением и распространяемой дезинформацией со стороны властей, депутатов Законодательного Собрания Кировской области и Кировской городской думы. Усугубляется ситуация препятствованием нашей работе со стороны чиновников. Те люди, кто бездействует и, в то же время, занимается распространением дезинформации и критики, которая не имеет под собой реальных оснований, даже не были на стройплощадках!

Мы обращаемся к Вам, Александр Валентинович, как избранному Губернатору, как к должностному лицу, и призываем подняться над политическими интригами, разменными монетами в которых стали школы, а значит — дети.

Вы, как Губернатор, должны лично оценить ситуацию и собственными глазами увидеть ход работ на строительных площадках, условия, в которых ежедневно трудовой коллектив ООО СК «Монолит» ведет работу.

Мы считаем, что в условиях развернувшейся травли, которая ведет к потенциальному срыву нацпроекта «Образование», Вы, как должностное лицо, обязаны, в том числе, ради благополучия детей, быть выше интриг и взять ситуацию под свой контроль, а не пасть, в конечном итоге, жертвой тех, кто зарабатывает политические баллы, донося Вам искаженную информацию.

ООО СК «Монолит» никогда не принимало участие в политических интригах, мы честно строим, честно платим налоги и исполняем свои обязательства, причем в тяжелейших условиях, под давлением властей и общественности.

Мы считаем, что настало время пресечь попытки срыва нацпроекта «Образование» в Кировской области. Встаньте над схваткой, проявите свойственную Вам силу и мудрость! Мы готовы детально показать ход выполнения работ в любое удобное для Вас время.