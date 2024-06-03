Отдыхать или трудиться? Школьникам и их родителям пришла пора задуматься о летнем трудоустройстве

Фото omskzan.ru.

Любят наши чиновники писать о высоких результатах, которых «добилась» Кировская область. Так, согласно итогам 2023 года, регион, как пишется в официальном релизе, «стал одним из 12 субъектов, выполнивших все установленные показатели в сфере содействия занятости населения». Вот только ни о том, что это за показатели и чем они отличаются от аналогов в других субъектах РФ, ни о том, каково было их количество, в новости не упоминается. Впрочем, пусть это будет на совести тех, кто писал сей победный рапорт.

Гораздо важнее сказать, что в связи с началом СВО, с введением против нашей страны западных санкций ситуация на рынке труда изменилась кардинально. Обнаружилось, что российской промышленности, которая после упомянутых событий сильно оживилась, не хватает квалифицированных специалистов и рабочих. Потребность в них есть почти во всех регионах страны. А потому на таком фоне не выполнить целевые показатели по трудоустройству - просто грех. Было бы чем гордиться. Безработица, как пишут все, и так достигла исторического минимума.

На таком фоне интереснее общего положения на рынке труда выглядит летнее трудоустройство подростков. Каникулы на носу, и хочется видеть, что же могут предложить несовершеннолетним предприниматели и чиновники из соответствующих ведомств. Что происходит в этой сфере на федеральном и региональном уровнях?

Будет перечень профессий

На федеральном уровне уже давно озаботились подготовкой к летнему трудовому сезону. С июня, как сообщает «Российская газета», в стране появится перечень рекомендованных для трудоустройства подростков профессий. Сейчас ведется социологическое исследование, которое должно ответить на главный вопрос: где хотели бы работать сами несовершеннолетние?

Предварительные данные показывают, что школьники могут получить работу примерно по 48 профессиям. В их число входят такие ранее популярные специальности, как курьер, дизайнер и помощник вожатого.

Ну а для того, чтобы не возникало конфликтов между работодателями и наемными работниками или их законными представителями, будут четко прописаны правила игры для обеих категорий. Для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также пропишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности.

Впрочем, перечень вакансий для несовершеннолетних, даже без всяких рекомендаций и пакетов документов, уже существует.

Больше всего предложений для подростков в сфере продаж. На них приходится 8,3 процента всех объявлений о работе для несовершеннолетних, сообщает интернет-сервис «Авито Работа». Далее следуют работодатели в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Много вакансий для подростков в сфере маркетинга, рекламы и PR.

В среднем заработок подростка составляет 43,4 тыс. рублей, согласно информации компании по подбору персонала hh.ru. За год он вырос на 13,2 тысячи. Доходы сильно разнятся в зависимости от региона. Так, в Калужской области самые высокие доходы несовершеннолетних - около 80 тыс. рублей. Самая низкая зарплата у подростков в Костромской области - четыре тысячи рублей, в Забайкальском крае - восемь тысяч рублей. При этом в обоих случаях за год произошло существенное снижение зарплатных предложений для молодежи.

Самые высокие зарплаты, как показывает практика, предлагают подросткам торговые организации. Работа курьером или сборщиком, упаковщиком заказов дает максимальный доход. А вот творческие специальности, такие, как аниматор, актер и копирайтер, большого дохода не принесут.

Российская молодежь уже давно усвоила: хочешь иметь карманные деньги или купить себе какую-то вещь - проводи летнее время с пользой для себя. И многие следуют этому правилу.

75 процентов молодежи в возрасте до 24 лет, как свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, ратует за летние подработки. Отрицательно к ранней работе относится лишь 14 процентов молодых людей.

Поэтому, как показывает статистика, каждый десятый подросток в стране получает первый трудовой опыт до 18 лет.

Фото вести35.рф.

Киров начал подготовку

В прошлые годы к концу мая в Кировской области в соответствующих органах уже начиналась кампания по летнему трудоустройству подростков. Однако в этом году ни министерство образования Кировской области, ни региональное министерство молодежной политики не торопится оповестить несовершеннолетних и их родителей о возможностях подзаработать.

Региональное управление государственной службы занятости населения (ГСЗН) отделалось общими фразами. В Кировской области, сообщает ведомство, успешно реализуется задача по занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В свободное от учебы время у нас трудятся 8500 школьников и студентов.

- Служба занятости готова помочь каждому, кто хочет найти работу. Сегодня существует много ресурсов, позволяющих решить любую, даже самую сложную жизненную или бизнес-ситуа­цию, - подчеркивает и. о. начальника Управления ГСЗН Кировской области Ирина Малыгина. - Обращаясь в центр занятости, вы можете быть уверены, что здесь вас всегда поддержат в осуществлении ваших профессиональных планов.

В отличие от региональных структур, кировская городская администрация готовится к летнему трудовому сезону. Как сообщает мэрия, территориальные управления города проводят отбор работодателей для предоставления субсидии за организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время - с 3 по 21 июня.

- Субсидия предоставляется безвозмездно для компенсации части затрат, связанных с выплатой заработной платы подросткам. Сумма зависит от количества трудоустроенных подростков, - сообщили в администрации Кирова.

Для участия в отборе работодатель должен соответствовать ряду требований, среди которых - своевременная уплата налогов, отсутствие задолженности по заработной плате и т. д. Информация о результатах конкурсного отбора работодателей будет размещена на официальном сайте администрации города Кирова.

Нужно решать проблемы

Региональная власть не объясняет своего безразличия к летней занятости школьников. Хотя вести работу по их трудоустройству она обязана. И это тем более нужно делать, так как уполномоченным по правам ребенка в Кировской области в ежегодном докладе по итогам 2023 года указывается на наличие целого вороха проблем с подработкой для школьников в свободное от учебы время.

В частности, пишет Владимир Шабардин, нормативное регулирование трудоустройства несовершеннолетних усложнено множеством правовых документов, которые, впрочем, дополняют друг друга, но при этом разобраться в их тонкостях и полностью исполнять требования законодательства работодатель может только при наличии в штате квалифицированного юриста или юридической службы. Другими словами, далеко не все работодатели рискнут взять на себя смелость трудоустроить несовершеннолетнего, не боясь в дальнейшем получить наказание за нарушение законодательства. И это не единственное препятствие, есть и ряд других.

Особенно непросто обстоят дела с обеспечением прав работающих летом подростков в муниципальных образованиях за пределами Кировской городской агломерации.

- Проведённый анализ ситуации с занятостью несовершеннолетних в Кировской области показал, что охват трудоустройством подростков в муниципальных образованиях напрямую связан с заинтересованностью и пониманием важности мероприятия в первую очередь администраций муниципальных образований и кировских областных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области, с участием работодателей в этой работе, а также с объёмами финансовых средств, направляемых на заработную плату трудоустроенным подросткам: чем больше суммы финансовых средств, тем больше численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан, - делает вывод детский омбудсмен.

Но пока не заметно, что в областном правительстве кто-то стремится поправить положение дел с летней занятостью. А потому школьникам и их родителям приходится рассчитывать только на себя.

Артём ОБЛОМОВ.