Отдых с нарушениями. Проверка «Вятских каникул» выявила недостатки в организации работы детских лагерей

Большинство из нас хотя бы раз в своем детстве отдыхали летом в лагере. В советское время - в пионерском, сейчас - в детском оздоровительном лагере. Для многих такой отдых и по сию пору связан с приятными воспоминаниями. А потому этот вид отдыха остается востребованным и нынешними детьми, и их родителями.

У нас, на Вятке, летним отдыхом детей занимается областное учреждение «Вятские каникулы». Его недавно проверила Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) и нашла там немало нарушений.

Конечно, любая проверка любого учреждения или организации аудиторами КСП заканчивается немалым перечнем недочетов, недоработок и прочих «недо». Но применительно к «Вятским каникулам» выявленные недостатки выглядят как-то очень уж удручающе.

Задание не выполнено

Оздоровление детей в летних лагерях - одна из функций государства, которая сохранилась с советского времени. Вот только, в отличие от той эпохи, теперь эта услуга платная. Впрочем, кого этим сейчас удивишь? Не случайно так популярна стала поговорка: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Но плата плате - рознь. Вот и в случае с путевками в детские лагеря та же история. Далеко не каждой семье сумма, которую нужно выложить за летний отдых ребенка, по карману. Поэтому и определен ряд категорий подростков и их семей, для которых введены льготы по оплате.

Поскольку организацию работы оздоровительных лагерей государство взяло на себя, оно же формирует и задание по количеству детей, которые будут проводить там лето. И такое госзадание ежегодно формируется в каждом регионе, в том числе и у нас. Однако, выяснила КСП, «Вятские каникулы» не смогли его выполнить в 2023 году. И это, как говорят в армейских кругах, «залёт».

В своем отчете аудиторы КСП написали: «В 2023 году не выполнено госзадание по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики, не достигнуты показатели плана финансово-хозяйственной деятельности по продажам путевок, уменьшилось количество детей, охваченных программами отдыха и оздоровления».

И здесь чиновникам из министерства молодежной политики Кировской области нечем оправдаться. Внешних причин типа эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений или финансового кризиса и массового закрытия предприятий, по которым бы вятские семьи проигнорировали летний отдых своих чад, в 2023 году не было. Значит, были для того иные основания. И аудиторы КСП таковые представили.

По их версии, причинами прошлогоднего провала в «Вятских каникулах» стали: во-первых, несоблюдение порядка ценообразования при оказании платных услуг и формировании государственного задания, во-вторых, необоснованный рост на 19 с лишним процентов стоимости путевок, и лишь в-третьих - отмена в 2023 году федеральной программы кешбэка по картам «Мир» при оплате путевок.

Фантазийное ценообразование

Выше мы уже сказали, что летний отдых детей - услуга платная. Но цена любой вещи (не только путевки в лагерь) имеет свою логику. В нее входят затраты на производство продукции или на оказание услуги, стоимость расходных материалов, амортизация и пр., что определяется одним словом - себестоимость. Плюсом к этому идут прибыль производителя и торговая надбавка.

Только всё это, как выяснила КСП, не указ ни для министерства молодёжной политики, которое формирует госзадание, ни для подведомственного ему учреждения «Вятские каникулы», отвечающего за продажу путёвок. Чиновники и специалисты из «Вятских каникул» «рисовали» цены на путёвки, как говорится, «на колене», или, как пишут аудиторы, «без экономического обоснования».

А раз так, то можно полагать, что и повышение цены путевок в 2023 году почти на 20 процентов было взято с потолка. Тут даже ссылки на инфляцию не сработают. Официальная инфляция в прошлом году составляла 7,42 процента.

Впрочем, основание для подорожания всё же было: чиновникам требовалось закрыть свои нецелевые расходы. В частности, КСП выявила в «Вятских каникулах» группу «подснежников», то есть работников, которые в организации только числились, но фактически работали в министерстве молодёжной политики. На оплату их труда и премирование было растрачено почти 15,5 млн рублей.

И это ещё не всё. Химичили чиновники и с финансированием работ по приведению в порядок лагерей отдыха. Так, в детском лагере «Мир» почти два миллиона рублей было выплачено подрядчику, который так и не построил там санитарное сооружение. Однако специалисты министерства, которые имели к этому отношение, даже получили за сие деяние премии.

На фоне «бумажного» улучшения условий детского отдыха аудиторы обнаружили отдельные объекты недвижимости, которые «находятся в ветхом состоянии и разрушаются, а необходимые меры по демонтажу или ремонту не принимаются, что не только приводит к дальнейшему разрушению зданий и к соответствующим финансовым потерям, но и несет риски причинения вреда жизни и здоровью детей».

И это далеко не весь перечень выявленных проверкой КСП «шалостей» ответственных за летний отдых детей лиц. Как написали аудиторы, «проверкой осуществления закупочной деятельности установлены завышения бюджетных расходов, приобретение несоответствующего договорным условиям и не отвечающего техническим регламентам товара, использование которого создает риски запрета со стороны контролирующих органов на открытие лагерей».

Без работы над ошибками

На фоне такого разгромного отчета КСП закономерно встают два извечных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?»

На первый из них ответить просто: персональную ответственность за провалы в работе «Вятских каникул» несет министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов. И не только потому, что руководитель отвечает за своих подчиненных. О том, как работают «Вятские каникулы», Барминов знает не понаслышке. С 2018 по 2021 год он сам был руководителем этого учреждения, а потому «внутреннюю кухню» должен знать досконально.

Однако вопрос о привлечении его к ответственности не обсуждался ни на заседании коллегии КСП, на котором заслушивался доклад о проверке «Вятских каникул» и присутствовала начальник Барминова - зампред областного правительства Светлана Шумайлова, ни позже (например, на одном из еженедельных оперативных совещаний при губернаторе).

А потому возникают большие сомнения в том, что выявленные аудиторами КСП недостатки будут устранены и не станут повторяться впредь. Соответственно, под угрозой остается проведение летней оздоровительной кампании 2024 года, которая уже стартовала.

В этом году в вятских летних лагерях, как сообщила Светлана Шумайлова, должны отдохнуть 56 тысяч детей. Цифра немаленькая, а потому требующая слаженной работы всех, кто будет этим заниматься. Зампред, конечно, отметила необходимость снижения стоимости путевок, но сказала, что это произойдет за счет дополнительного финансирования детского отдыха из областного бюджета.

- Важно сделать отдых доступным для каждого ребёнка, - сказала Шумайлова. - В этом году правительство региона на организацию летнего отдыха выделило дополнительное финансирование - 86 миллионов рублей. Это позволит снизить размер родительской платы за путёвку, а также увеличить количество отдохнувших детей.

А о том, чтобы пересмотреть ценообразование в «Вятских каникулах», зампред ничего не сказала. Соответственно, практика формирования стоимости путевок «от балды» будет, скорее всего, продолжена.

Артём ОБЛОМОВ.

Фото группы «Вятские каникулы» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kanikuli43).