Отдых на ферме. Ваше мнение!

Фото: kirovreg.ru

Два кировских фермера получили федеральные гранты на реализацию проектов в сфере агротуризма. Конкуренция в конкурсе была велика: из 250 участников со всей страны победителями были объявлены 92 проекта, среди них два - из Кировской области.

Проект «Экофермы Демьяново» из Подосиновского района получил 10 млн рублей. Там намерены создать контактный зоопарк, а также организовать конные прогулки и катание на квадроциклах.

Проект от фермерского хозяйства «Марал» из Нагорского района выиграл грант в 8 млн рублей. На эти средства планируется закупить снегоходы и квадроциклы для прогулок, а также оборудовать гостиничный комплекс.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы провести отпуск на ферме в Кировской области?

- Да, агротуризм – это очень модное направление.

- Нет, предпочитаю отдых на пляже у теплого моря.

- У меня на даче агротуризм ничуть не хуже.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

На заседании правительства Кировской области первый зампред Дмитрий Курдюмов доложил о модернизации первичного звена здравоохранения.

По его словам, в программе участвуют все 42 медицинские организации региона, а это более 2000 структурных подразделений. Средства федерального бюджета выделяются в полном объёме.

Программа реализуется по пяти основным направлениям от строительства до поставки «тяжелого» оборудования и санитарного транспорта.

И в этом докладе не упоминается как направление решение проблемы кадрового голода системы здравоохранения области.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Что важнее для здравоохранения, ремонт поликлиники или наличие в ней врачей?

- Необходимо и решение проблемы кадров, и техническое перевооружение – 29 голосов (22,3%).

- Врачи важнее – крашеные стены и сложные аппараты людей не вылечат – 62 голоса (47,7%).

- В современные медучреждения врачи сами придут работать – 39 голосов (30,0%).

Статью «Будет ли медицина доступной?» читайте в субботнем номере «Вятского края».