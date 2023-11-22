Отдают раритет на разорение. Общественность не согласна с новогодней затеей кировской мэрии

В понедельник, 13 ноября, глава города Кирова Елена Ковалёва и глава администрации Вячеслав Симаков встретились с представителями бизнеса. Обсуждался вопрос участия предпринимателей в новогоднем оформлении областного центра. Для большей убедительности кировским бизнесменам представили концепцию украшения Театральной площади, набережной Грина, Привокзальной площади, Александровского сада и улиц, входящих в туристический маршрут.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Вячеслав Симаков рассказал собравшимся, что площадь традиционно станет основным местом притяжения горожан и гостей города. На Театралке планируют развернуть «Ярмарку чудес».

- Планируется установить домики для торговли у сквера и вдоль первого корпуса ВятГУ. Территория будет украшена праздничным светом, для активного отдыха будут установлены горки. Также планируем установить световые фигуры, организовать фотозону. Изюминкой станет ретро-троллейбус, который будет по-новогоднему украшен. Внутри может разместиться кафе. Предлагаем предпринимателям поучаствовать в ярмарке, можно дополнить праздничную площадку фигурами или световыми элементами.

Елена Ковалёва добавила, что поучаствовать в реализации праздничной концепции можно в любом формате.

- Примером могут послужить другие города, где представители бизнеса очень активно помогают властям в украшении городских территорий. Даже преобразив свою прилегающую территорию, вы внесёте большую лепту в улучшение городского облика. Уже в следующем году Киров отметит 650-летие, также мы примем эстафету от Суздаля и станем новогодней столицей России. Только совместные усилия власти и бизнес-сообщества помогут создать максимально красочную обстановку, - обратилась к предпринимателям глава города.

Между тем Кировский ретроклуб готовит письма протеста в администрацию города и правительство Кировской области после новостей об установке исторического троллейбуса на Театральной площади в Новый год. По словам активистов, сообщение Симакова о планах выкатить раритет на мороз вызвало крайне негативный общественный резонанс.

Как передает портал Свойкировский, члены клуба считают, что исторический троллейбус МТБ-82 является городским достоянием и ценным экспонатом, в России их остались считаные единицы.

- В его восстановление вложены немалые средства и усилия энтузиастов. Такой троллейбус нуждается в особых условиях хранения, даже простое стояние под дождём и снегом ему вредит. А если учесть, сколько народу пройдёт через него за два-три новогодних месяца, особенно в режиме работы кафе, это вообще катастрофа, - говорят активисты.

По их словам, такое использование приведёт к порче сидений, лакокрасочного покрытия и к утрате мелких элементов. Это потребует дальнейшего ремонта, который в текущих условиях почти невозможен.

В администрации Кирова прокомментировали заявление противников установки троллейбуса на Театральной площади в Новый год. Сейчас всё анализируется, с руководством АО «Автотранспортное предприятие» идут переговоры.

- Никто не говорил, какая конкретно модель будет выставлена на площади и будет ли вообще, - сообщили порталу Свойкировский в администрации.

В комментарии также отметили, что ни о каком небрежном отношении к ретротроллейбусу не может быть и речи. Концепция украшения города к Новому году, которая обсуждалась на встрече с предпринимателями, - не окончательный вариант того, каким будет оформление.

Егор Горохов.

Фото администрации города Кирова.