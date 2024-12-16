От станка до канцелярской скрепки. 19 декабря - День снабженца

В кабинетах снабженцев завода «Сельмаш» с раннего утра оживлённо. Без отдела снабжения не сможет работать ни одно подразделение предприятия. Через их руки проходят тысячи заявок на материалы, инструменты, оборудование, мебель, оргтехнику и даже канцелярские скрепки. Заявки стекаются из всех уголков завода в единый центр, где их внимательно анализируют и приводят в исполнение.

За последние два года в работе снабженцев поменялось многое. Завод продолжает расти и развиваться. Вместе с ростом производства увеличились объёмы закупок, и нагрузка на отдел возросла. За последний год коллектив снабженцев вырос вдвое и существенно обновился. Сейчас здесь работает десять человек, каждый отвечает за определённый сектор работ.

Снабженцы - народ сообразительный и трудолюбивый, стараются быстро и качественно отработать любую, даже самую сложную задачу.

40 лет в профессии

Сергей Шулятьев - настоящий мэтр в своей профессии, при этом человек очень скромный. В отделе снабжения он курирует закупки металла. Очень важное и сложное направление, в металлообработке это основа основ. От его успешной работы зависит качество продукции и выполнение плана всего предприятия. Это большая ответственность. Тем более что металлисты - люди суровые, таких контрагентов с налёту не прогнёшь. Сможешь себя поставить - будут уважать. Вот тогда можно и договариваться.

Сергей Владимирович прекрасно справляется со своими задачами. Наверное, потому, что 40 лет назад он осознанно выбрал профессию снабженца и за годы работы смог преумножить свои знания и опыт. А возможно, просто потому, что любит свою работу и относится к ней ответственно.

Трудовая биография Сергея Шулятьева началась на «Сельмаше» в 1984 году, сразу после армии. Начинал токарем третьего разряда, который получил ещё во время учёбы в школе. В этом же году поступил на заочное отделение Московского финансово-экономического института, на факультет «Экономика и планирование материально-технического снабжения». Через три года из токарей перевёлся в отдел снабжения на должность товароведа по лакокрасочным материалам и полимерам. После 20 лет работы на «Сельмаше», когда началось банкротство предприятия, ушёл на Омутнинский металлургический завод. Руководство поручило ему создать «с нуля» участок по заготовке и переработке лома чёрных металлов в Кирове. Здесь он проработал начальником участка больше шести лет. Нелегко было: большая зона ответственности, много людей и сверхурочной работы. Решил поменять профиль. Ушёл на производство дверей и мебели, где возглавил отдел снабжения. Затем был Нововятский механический завод, где он работал ведущим специалистом на металле. Три года назад вернулся на «Сельмаш».

Мы попросили Сергея Владимировича ответить на несколько вопросов.

- Сергей Владимирович, почему вы выбрали эту профессию?

- У меня вся родня, начиная с отца, работала в торговле. Но в те времена заработки там были невысокие. Поэтому решил выбрать снабжение, что-то среднее между производством и торговлей.

- Вы работали на разных предприятиях. Есть ли своя специфика работы на «Сельмаше»?

- Конечно, есть. Прежде всего это касается согласования закупок. Мы мониторим рынок, анализируем, согласовываем цены и принимаем решения. Это гораздо оперативнее. Нет процедур, которые тормозят процесс, когда на каждый этап отводится определённое количество времени. А время - это один из важных факторов при закупке комплектующих и сырья для выполнения гособоронзаказа. Прямые закупки дают мобильность и оперативность в решении вопросов.

- Что самое важное в работе снабженца?

- Один из важных моментов - найти подход к каждому контрагенту. Их может быть много, каждый представляет своё предприятие. Нужно уметь вести диалог в деловом ключе, провести преддоговорную работу, заключить договор. Приходится общаться с разными людьми и выстраивать отношения с каждым.

- Какими качествами должен обладать представитель вашей профессии?

- Коммуникабельность, умение общаться - основные качества. Также нужно прогнозировать поведение контрагента. Снабженцы общаются с продажниками. А у них главная задача - продать. Они позиционируют себя как единственных и неповторимых, вместе с их ценами, условиями и договорами на 20 листах. А наша задача - купить качественный товар в кратчайшие сроки по минимальной цене. И мы всегда стремимся к этому. Обсуждаем сроки поставки, мониторим цены и анализируем рынок.

- А приходится ли выстраивать отношения внутри предприятия, с подразделениями, которые подают заявки?

- Если бы подразделения заявки составляли грамотно, нам было бы проще их выполнять. Когда нет чётких технических характеристик, приходится уточнять размеры, виды операций. От параметров комплектующих, например, зависит цена. А бывает, приходится согласовывать замену, если нет детали с указанными параметрами. В общем, снабженцы постоянно «на созвоне» с заказчиками. Так было всегда.

- Работа снабженца - это одиночная партия или командная игра?

- Каждый отвечает за свой фронт работы, но должен хотя бы частично знать номенклатуру своих коллег. Нужна взаимозаменяемость. Мы все живые люди: болеем, ходим в отпуска. Предприятие не должно страдать от этого. Командная работа важна во время заявочной кампании. Когда предприятие получает большой заказ, до нас доводят план со сроками изготовления. Нужно всем дружно подхватить закупку, каждому в своём направлении. Мы стремимся делать именно так.

- Каждый может быть снабженцем, или это призвание?

- Не думаю, что каждый. Нужно уметь общаться с людьми и выстраивать диалог так, чтобы контрагент тебя понимал, ценил и уважал. Помимо писем, мы очень много проводим времени на телефоне. Многое завязано на личных качествах.

- Ваши пожелания тем, кто находится только в начале профессионального пути.

- Нужно всегда оставаться людьми, в любой ситуации. А они бывают непростыми. В коллективе стараться поддерживать друг друга и общаться не только по работе. Это сплачивает. Подставить плечо, если нужно. Видишь, человек «зашивается», - помоги. И обязательно нужно вникать в технические параметры продуктов, которые ты заказываешь для завода. Мне, например, всегда были интересны ГОСТы, я их знаю много. Если это стол, то из чего он сделан, чем облицован. Ты же не просто должен привезти артикул, но и запустить в производство. Чтобы он действительно был нужен, а не лежал на складе. Он должен быть качественным и обладать необходимыми потребительскими свойствами.

Год подходит к концу, а в отделе снабжения уже продумывают планы на следующий год. Работы будет много. Впрочем, как всегда. Пожелаем нашим дорогим снабженцам крепкого здоровья, стойкости духа и хороших контрагентов!

Беседовала Екатерина ПАНКРАТОВА.