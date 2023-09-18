Осторожно, дети! Лишь 68% пешеходных переходов у школ региона соответствуют стандарту

По данным УМВД России по Кировской области, обнародованным 11 сентября, с начала года на дорогах региона погибли четверо несовершеннолетних, а травмы получили 190 детей и подростков.

ДТП с летальным исходом были зарегистрированы в Кирове, Сунском, Юрьянском и Уржумском районах. Кроме того, возросло число травмированных детей-пешеходов. Всего на дорогах региона в 2023 году был травмирован 61 ребенок-пешеход в возрасте до 16 лет. Количество погибших на дорогах детей уже больше, чем в прошлом году (по итогам 2022 года на дорогах региона погибли трое детей).

- Обеспокоенность у нас вызывает детский травматизм. На 29 августа количество травмированных в авариях детей до 16 лет возросло на 16 процентов. Травмировано 187 детей, и четверо, к сожалению, погибли, - привел статистику врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области подполковник полиции Сергей Лобанов.

Ощущение безопасности

В первую очередь безопасность на дорогах должна быть обеспечена там, где все­гда много детей: возле школ и детских садов. Для этого в регионе проводится модернизация пешеходных переходов и наружного освещения. Работа выполняется по новому национальному стандарту Российской Федерации: идет нанесение разметки, шумовых полос, установка или замена дорожных знаков, на 18 переходах установлены муляжи детей, скорректирована работа видеокамер.

По данным областного министерства транспорта, в этом году по новым национальным стандартам на дорогах регио­нального или межмуниципального значения обустрое­ны два нерегулируемых пешеходных перехода в ЗАТО Первомайский Юрьянского района, идет установка недостающего осве­щения на семи пешеходных переходах возле остановок, вдоль дороги Киров - Советск - Яранск выполняются работы по возведению тротуаров и оборудованию освещения, там будет обустроено 11 пешеходных переходов. На дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни появится 21 переход. Кроме того, установят 2904 новых дорожных знака. Пока эти работы выполнены только на 46 процентов.

В целом в 2023 году на работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, в том числе вблизи образовательных и социальных учреждений, предусмотрено 637,2 млн рублей.

Треть переходов просят ремонта

Однако стандарты выдержаны далеко не везде. Более 30 процентов пешеходных переходов возле школ и детсадов не оборудованы должным образом. Получается, в среднем каждое третье детское учре­ждение в регионе небезопасно и не соответствует национальным стандартам. Кроме того, за год в два раза сократилось финансирование расходов на эти цели муниципалитетам.

За модернизацию пешеходных переходов отвечает местная власть. Областной бюджет - за порядок на дорогах регионального и межмуниципального значения. Учитывая, что собственные доходы «на местах» невелики, из областной казны идет софинансирование. В прошлом году было выделено 15 млн рублей, на которые модернизировали 27 переходов. В 2023-м за восемь миллионов рублей сделали лишь 13.

По данным министерства транспорта Кировской области, в регионе не оборудовано по национальным стандартам 235 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций. К слову, оборудовано - 752. Общее количество пешеходных переходов в регионе составляет 2375. 42 процента из них нуждаются в модернизации.

На обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, в том числе вблизи образовательных и социальных учреждений, в этом году предусмотрено 637,2 млн рублей.

Как дела в областном центре?

В Кирове вблизи образовательных организаций расположено 107 переходов. Как пояснили в городской администрации, пересчитали их недавно - 21 июня 2023 года - совместно с представителями прокуратуры и сотрудниками УМВД России по городу Кирову. Составили подход к определению самого понятия и рассчитали расстояние, входящее в маршрут.

Еще на встрече сформировали перечень мероприя­тий по приведению этих пешеходных переходов в соответствие нормативным требованиям. Срок реализации: 2023 - 2024 годы. К 1 сентября справились: разметка и предупреждающие знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости» были установлены, работа светофоров проверена. Успели в этом году вновь обустроить пешеходные переходы рядом с шестью соцобъектами.

Чтобы довести эту работу до ума, требуются дооснаст­ка дорожными знаками, монтаж пешеходных ограждений, ремонт подъездных путей и подходов к школам и детсадам. В горадминистрации планируют завершить к концу календарного года то, что не успели к началу учебного.

Только что заключили договор с подрядчиком на ремонт дорог возле семи соцобъектов, разместили закупку на аналогичные виды работ для нужд еще пяти объектов. Чиновники составляют сметы и ведомости для 23 школ и детских садов. 24-м объектом в перечне значится подъезд к корпусу ВятГУ на ул. Красноармейской. Пока идет размещение закупок и составление смет, ремонта ожидают 36 объектов. По крайней мере, в планах чиновников они есть. Подождем, когда справятся.

По сути, за дорожный сезон городские власти выполнили работы (замена знаков, разметка) только в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети МО «Город Киров» и обустроили шесть пешеходных переходов. А основные работы по ремонту дорог возле школ и детсадов, видимо, решили перенести на глубокую осень.

Помимо обустройства переходов у школ, выполнения требует и благоустройство. То, что идут ремонт тротуаров или замена коммуникаций, безусловно, может только радовать, но очевидно, что сроки затягиваются, кое-где объекты брошены.

«Возле школы № 42 города Кирова тротуары по ул. Кольцова от её начала и до конца уже более месяца находятся в состоянии ремонта и в ненадлежащем состоянии. Ничего не делается, работы не ведутся. Грязь и слякоть после каждого дождя. Кто ответственный за выполнение работ? Когда завершится благоустройство?» - возмутилась жительница Октябрьского района г. Кирова в одном из городских пабликов.

Как пояснили в горадминистрации, ремонт тротуаров идёт в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы на улице Кольцова от ул. Ломоносова до ул. Андрея Упита выполняет АО «Гордормостстрой» (ГДМС). Согласно контракту, полностью завершить ремонт смогут к июлю 2024 года, но пока в мэрии уверены, что ГДМС выполнит работы до 15 октября этого года.

Да будет свет?

Отдельный вопрос, особенно актуальный осенью, - качественное современное освещение пешеходных переходов. Жалобы на тусклое освещение можно слышать от водителей города постоянно: в темное время суток на дороге не видно ни зги. То ли фонарь запутался в густых ветвях тополей, то ли «приказал долго жить», неизвестно, но факт, что на городских дорогах темно, остается неоспоримым.

Помнится, в прошлом году глава администрации Кирова Вячеслав Симаков ездил за передовым опытом в Пермь, но пока в городе светлее не стало. Учтем, что сезон дождей и осенней серости даже не стартовал.

Что касается освещения переходов возле соцобъектов, в мэрии пояснили: за последние три года за счет 22 миллионов бюджетных средств работы по модернизации наружного освещения территорий образовательных организаций выполнены в 83 детских садах и 21 общеобразовательном учреждении.

Модернизации и ремонта уже сейчас требуют еще 24 школы и 49 детсадов. Но необходимых на эти цели 17 миллионов рублей в бюджете, как видится, пока нет.

Л. Семёнова.