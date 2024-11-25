Ошибаться можно, врать нельзя. О чём умолчала в своём докладе министр здравоохранения КО

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При вступлении в должность министра обороны РФ Андрей Белоусов сформулировал главный постулат, которым он приказал руководствоваться своим подчинённым в работе: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Думается, этот принцип нужно распространить не только на деятельность Министерства обороны, но и на работу других министерств и ведомств. Он будет способствовать объективной оценке обстановки и адекватности принимаемых мер. Но пока, как показывает практика, чиновничество не желает им руководствоваться.

Не будем «сказать за всю Одессу», то есть за всю Россию, но в Кировской области до сих пор процветают доклады чиновников, лакирующих действительность в угоду большому начальству. Впрочем, нельзя сказать, что министры и их заместители откровенно врут (хотя и такой грех за ними водится). Чаще всего они просто что-то недоговаривают, о чём-то не упоминают, а кое-что намеренно выпячивают.

Это в полной мере относится к тому отчёту о совершенствовании первичного звена здравоохранения, который на планёрке у губернатора зачитала региональный министр здравоохранения Екатерина Видякина.

К слову сказать, доклад министра настолько воодушевил главу региона, что он привёл значительную его часть на своих страницах в социальных сетях как пример несомненных успехов в деле совершенствования здравоохранения, которые достигаются под его «муд­рым» руководством.

Мудрое руководство

О чём же рассказала министр Видякина губернатору? А начала она с темы, которая действительно сегодня стала весьма больной (и не только для Кировской области), - с комплектования больниц профессиональными кадрами.

По словам министра, вверенное ей ведомство успешно привлекает кадры в медицину. Мало того. Эти успехи настолько значительны, что Кировская область входит в число регионов с максимальной укомплектованностью врачебными кадрами.

Такие разительные позитивные изменения, по версии Екатерины Эдуардовны, стали возможны благодаря федеральным и региональным мерам поддержки медиков. На территории Кировской области реализуются федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также региональная - «Вятский медик», по которым медработники, едущие в глубинку, получают солидные единоразовые выплаты.

Так, федеральные деньги получили за последние пять лет 334 специалиста. Региональную поддержку в прошлом году получили 43 человека, а в этом уже 67.

Но все эти меры поддержки не смогли бы кардинально изменить ситуацию, если бы не вмешательство нашего «мудрого» губернатора. По его поручению, пишет портал правительства Кировской области, были введены «новые беспрецедентные меры привлечения врачебных кадров».

«Для врачей узких, наиболее дефицитных специальностей, работающих исключительно в государственных поликлиниках, введена ежеквартальная премия от правительства Кировской области в размере 150 тысяч рублей. Её уже получил 161 специалист. Это позволило обеспечить свыше 116 тысяч дополнительных приёмов у врачей», - рапортуют чиновники.

Результат такого внимания губернатора к проблемам первичного звена здравоохранения не заставил себя долго ждать - укомплектованность врачами самых востребованных специальностей в нашей области стала одной из самых высоких в России.

За ширмой умолчаний

Тот, кто не сталкивался с работой системы здравоохранения в нашей области, вполне мог бы поверить, что министр и на основе её доклада губернатор говорят чистую правду - и успехи у нас есть, и они несомненны. Даже в районах области некоторые могли бы подумать: «Может, это только у нас всё так плохо, а в других районах всё гораздо лучше?» Вот только практика показывает иное.

Даже Екатерина Видякина в своем докладе была вынуждена признать, что попасть на прием к узкому специалисту в наших больницах можно лишь через 14 дней ожидания. И это не потому, что люди стали больше болеть. А потому, что загруженность таких врачей крайне высокая. И высокая она потому, что кадровый дефицит по-прежнему сохраняется. И немаленький.

Говоря о высокой укомплектованности наших больниц врачами самых востребованных специальностей, Екатерина Эдуардовна почему-то забыла упомянуть, что расчет этого показателя производится на основании методики Минздрава России. Согласно ей, на одного участкового врача-терапевта должно приходиться 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, проживающего на данной территории. А если число подопечных врача увеличить еще, то и укомплектованность существенно возрастет. И никого не волнует, сможет ли терапевт помочь всем этим людям в случае сезонного роста заболеваемости или при эпидемии.

Да что там методика расчета. В докладе министра нет ни одной цифры, которая бы показывала, сколько врачей или медсестер в области не хватало, скажем, пять лет назад и сколько их требуется сегодня. А без таких данных все утверждения Видякиной выглядят крайне бездоказательно. Но министр предпочла подать информацию иным способом. Может, потому, что иначе картинка получится совсем нерадужной?

Впрочем, она и так, как утверждают независимые от кировского миздрава источники, не радует. Например, в недавнем отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области по итогам мониторинга исполнения нацпроектов за девять месяцев текущего года черным по белому написано, что область может не выполнить показатель по комплектованию медучреждений средним медперсоналом.

А региональное отделение Народного фронта России в своём недавнем сообщении только подтвердило опасения КСП. Так, в посёлке Донаурово Уржумского района, пишут «фронтовики», за три с половиной миллиона рублей был построен новый ФАП, а работать в нём оказалось некому. В результате люди не могут получить медицинскую помощь и купить лекарства. И если бы Донаурово было единственным населённым пунктом, где в ФАПе некому работать. Нет. Таких в области немало. Достаточно просто зайти на сайт министерства здравоохранения Кировской области и посмотреть там число вакансий «заведующий ФАП - фельдшер».

Необоснованные надежды

Комплектование системы здравоохранения кадрами было в докладе министра не единственной площадкой для умолчаний и манипулирования цифрами. В частности, Екатерина Видякина отчиталась о масштабных закупках медицинского оборудования. По ее словам, в 2024 году было приобретено 325 единиц специальной техники и прочего.

Конечно, такому факту нельзя не радоваться. Но только в том случае, если всё новое оборудование тут же запускается в работу. А с этим есть проблемы. Например, недавно в Котельничской ЦРБ, как отчитался минздрав, был запущен новый томограф. Но в группе «Честный Котельнич» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что до этого коробки с ним пролежали в кабинете хирурга более года. Из-за чего жителям района, которым была нужна компьютерная томография, приходилось ездить на обследование в областной центр.

Является ли этот случай единичным, министр Видякина не сказала. Она о нём вообще не упомянула.

Отчиталась Екатерина Эдуардовна и о приведении в порядок старых зданий медучреждений, а также о строительстве новых. В 2024 году на средства федерального бюджета капитально отремонтировано 17 объектов здраво­охранения и еще 41 приведен в порядок за счет областного бюджета. За год по модульной технологии построено 36 ФАПов, врачебных амбулаторий и отделений врачей общей практики.

Упомянула министр даже о проблемах, которые есть в этой области (правда, не о тех, о которых написано выше, - здание есть, работать некому). В частности, о задержках в строительстве детской поликлиники в Слободском, а также поликлиник в Кильмези и Нолинске.

- Перед подрядчиками поставлена задача сдать указанные объекты в этом году, - сообщила Екатерина Видякина. - Задача должна быть выполнена.

Но с министерским оптимизмом трудно согласиться. Не поддерживает его Контрольно-счетная палата, которая видит здесь риски невыполнения подрядчиками взятых на себя обязательств. И основание у КСП для того есть: сроки сдачи этих объектов уже были перенесены с 2023 года на 2024-й. И кто мешает подрядчикам повторить такой ход? Контроль со стороны минздрава? Вряд ли. Строительство детской поликлиники в Слободском курировал лично первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, а здание до сих пор не готово принять первых пациентов.

Вместо вывода

На днях Президент Владимир Путин дал поручение Правительству России совместно с исполнительными органами субъектов РФ до 30 ноября завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 - 2030 годы. Кроме того, кабмину поручено обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование этих региональных программ.

Однако доклад министра здравоохранения Кировской области вызывает сомнения в том, что президентское поручение будет выполнено у нас должным образом. Манипулирование цифрами, стремление «завести рака за камень», выдать желаемое за действительное уже стали признаками управленческого стиля нынешней «команды губернатора». А при таком подходе трудно получить объективную картину положения дел в отрасли. Как следствие - федеральные деньги пойдут не туда, где они нужнее, а туда, где можно красиво отчитаться за их использование.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото с сайта министерства здравоохранения Кировской области.