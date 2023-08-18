Опрос Народного фронта: доступность работы и учебы для инвалидов

ОБЩЕСТВО

18 августа 2023 109 0
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Фото: nko-expert.ru

 

Народный Фронт с 18 августа по 1 сентября проводит опрос граждан о доступности образования, работы и средств реабилитации для людей с инвалидностью.

 

В опросе участвуют люди с инвалидностью, попечители, опекуны, близкие родственники людей с инвалидностью, родители детей с инвалидностью.

 

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/913. Опрос проводится анонимно, однако при желании респондент сможет оставить свои контактные данные в соответствующих разделах.

ТЕГИ

Общероссийский народный фронт

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