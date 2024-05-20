Опережая времена года. Отопительный сезон в КО продлился почти на целый месяц

Фото kirovreg.ru.

Майская «зима» этого года почти на месяц продлила отопительный сезон в Кировской области. Где-то, как в Кирове, чиновникам хватило ума не давать отмашку на прекращение подачи тепла в дома, а где-то с этим поспешили - и пришлось заново раскочегаривать котельные. Впрочем, холода не помешали региональному министерству энергетики и ЖКХ отрапортовать об успешном прохождении отопительного сезона. И сделал это на первой после майских праздников оперативке министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

Но Климентовский не только рассказал о том, что область пережила холода минувшей зимы относительно благополучно, он также проинформировал всех собравшихся о планах подготовки к следующей зиме. Вот тут-то и выяснилось, что, как уже не раз писал «Вятский край», верить докладам чиновников нельзя. Они склонны преувеличивать свои достижения и всячески замалчивать проблемы. А что еще хуже, региональная власть не только делает вид, что узких мест в системе ЖКХ не существует, но и не хочет их исправлять.

В апреле «Вятский край» рассказал читателям о том, что министерство энергетики и ЖКХ отчиталось перед депутатами Заксобрания Кировской области о прохождении отопительного сезона 2023/2024 года. Тогда мы вслед за отдельными депутатами отмечали, что в системе ЖКХ есть «горячие точки», которые могут осложнить жизнь граждан следующей зимой. В частности, нестабильность работы предприятия «Коммунэнерго», которое работает в Советском, Яранском и частично в Котельничском районах. Финансовые дыры «Коммунэнерго» ставят под вопрос бесперебойную подачу тепла в дома горожан в будущем. И, как тогда выяснилось, у региональной власти нет плана для решения этой проблемы.

Уже который год зимой холодно в квартирах жителей заречной части Котельнича. Кроме того, отмечаются перебои с подачей воды. Да и в самом Котельниче котельные работают абы как, но коммунальщики не забывают при этом выставлять людям «лошадиные счета». Реальным выходом из этой ситуации, как отметили депутаты, мог бы стать перевод котельных на газ.

Аналогичный рецепт помог бы и Слободскому. Там жители уже давно ждут, когда городская система теплоснабжения перейдет на газ. И их ожидания небеспочвенны: в основании таких надежд лежат обещания губернатора Кировской области.

Поэтому министр энергетики и ЖКХ, рассказывая о планах подготовки к новому отопительному сезону, казалось бы, обязан был ответить на запросы людей. Но нет, он сделал вид, что перечисленных проблем не существует.

В своем относительно коротком докладе Климентовский упомянул, что в этом сезоне серьезных происшествий не было. К тому же снизилось число дефектов на объектах ЖКХ. И повлияла на формирование такой благостной картины ранняя подготовка системы ЖКХ к предстоящим холодам.

В этом году, по словам министра, готовиться к следующему отопительному сезону начнут сразу же по окончании «майской зимы». Уже запланированы масштабные работы по замене труб тепло- и водоснабжения. А еще 11 котельных в разных районах области переведут на газ. И только хотели жители Котельнича и Слободского после этих слов Климентовского радостно выдохнуть, как министр разрушил все их надежды.

Среди перечисленных им котельных нет ни одной находящейся в этих городах. Зато на голубом топливе будут работать тепловые пункты в Вятскополянском, Кумёнском, Нолинском, Белохолуницком, Немском и Сунском районах.

Доклад своего подчиненного благожелательно выслушал и поддержал губернатор. Он только пожелал не затягивать с определением размеров финансирования проектов. А на своих страницах в социальных сетях добавил, что в этом году начнется подготовительная работа по строительству и модернизации котельных в Верхнекамском и Котельничском районах. О своем обещании жителям города Слободского глава региона, видимо, забыл напрочь.

Впрочем, ничего удивительного во всём этом нет. Мы должны привыкать быть первыми, как любит повторять губернатор, - первыми слово дали - и первые о нём забыли.

Иван ТРОФИМОВ.