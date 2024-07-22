Опять Роспечать? Москва требует от регионов восстановить розничную сеть по торговле печатными СМИ

Фото Канал Влада Самошкина на Дзена.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства России о введении норматива на количество точек продаж периодических изданий. Норматив будет привязан к количеству граждан, проживающих в населённом пункте.

Исполнителем новых требований станут муниципальные власти, а региону отводится роль контролёра.

Это известие пришлось как нельзя кстати. Ведь совсем недавно в Кирове городские чиновники успешно завершили операцию по ликвидации киосков «Роспечати». И сегодня у горадминистрации остаётся всего два пути: либо искать средства и восстанавливать киосковую сеть, либо игнорировать федеральные требования (что в нашей жизни не такая уж и редкость).

На страже читателя

Для многих нынешних чиновников бумажные газеты и журналы стали «прошлым веком», так как оценка эффективности деятельности бюрократов связана с тем, что и как часто пишут граждане в соцсетях. Замером этих общественных настроений в России в целом и в Кировской области в частности занимаются центры управления регионом (ЦУРы). А раз печатная пресса на работу органов власти влиять перестала, то и относиться к ней вполне можно пренебрежительно. И последовали соответствующие выводы в плане ликвидации точек распространения периодических СМИ, в том числе и в Кировской области.

Действительно, цифровизация общественной жизни значительно изменила информационное пространство. Источником новостей сегодня стал интернет. Но сбрасывать со счетов газеты и журналы всё же рано. Несмотря на сократившуюся за последние годы аудиторию, у них ещё есть читатели. А значит, они востребованы.

Именно этот момент и зафиксировало упомянутое выше постановление Правительства РФ. Более того, федеральная власть указала на недопустимость ограничения доступа потребителей к широкому ассортименту газет, журналов и других видов бумажных СМИ. А потому предписала нижестоящим органам власти обеспечить достаточную представленность печатной продукции с сохранением количества каналов её сбыта - в частности, в нестационарных и стационарных торговых объектах, а также в почтовых отделениях.

Таким образом, для сохранения необходимого количества точек продаж печатной продукции вводится норматив. Для каждого региона он свой, с учётом местной специфики, но всё же имеющий общую для всех формулу. Норматив рассчитывается как произведение коэффициента минимальной обеспеченности населения количеством торговых объектов по продаже периодической печатной продукции на среднегодовую численность населения региона или муниципального образования, поделённое на 10 тысяч человек.

Кроме того, Правительство РФ постановило, что нужно иметь не только необходимое количество торговых точек, но и обеспечить в них разнообразие печатной продукции. В стационарных торговых объектах и почтовых отделениях должно быть представлено не менее 120 изданий, а в нестационарных, например, в специализированных киосках - не менее 500. Региональные власти обязаны следить за тем, чтобы число киосков и других точек продажи газет и журналов на вверенных им территориях не отклонялось от норматива.

Фото kirov-portal.ru.

Затравили

В Кирове активная фаза борьбы с киосками, торгующими газетами и журналами, пришлась на 2022 год.

Незадолго до этого, в 2021 году, в городской администрации были приняты изменения в Правила внешнего благоустройства, предусматривающие введение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Согласно этим нововведениям, 1 января 2023 года в Кирове вступил в силу Каталог типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов - киосков, ларьков, павильонов.

К этому новшеству критически отнеслись почти все владельцы НТО. По их подсчётам, на переоборудование только одной торговой точки в соответствии с новыми требованиями тогда нужно было потратить от 800 тысяч до миллиона рублей.

Больнее всего удар пришёлся по точкам ООО «Вятка-Роспечать». Их рентабельность всегда была гораздо ниже киосков, торгующих бакалеей, табачными изделиями, а зачастую и «фунфыриками». А новые требования к внешнему виду сделали бизнес по продаже периодики вообще убыточным. Вот и пришлось «Роспечати» свернуть торговлю подчистую.

Так Киров остался без газетных киосков. Впрочем, это был закономерный финал процессов, которые не ограничиваются только 2021-2022 годами. Придирки к киоскам «Роспечати» начались задолго до этих дат. Сначала в них запретили продавать сигареты. В следующие годы их начали «щемить» за нарушение противопожарных требований, упирая на то, что расстояние от киоска до жилого дома должно быть не менее 15 метров. В результате ещё до 2021 года часть газетных киосков были закрыты. И требования к внешнему виду только довели дело до логического конца.

Впрочем, борьба с торгующими прессой ларьками происходила не только в Кирове. В некоторых райцентрах она шла с тем же успехом.

Фото avatars.mds.yandex.net.

Выбор есть

Только успокоились муниципальные чиновники, только успели они, потирая руки, отпраздновать победу над газетными киосками, как вдруг откуда ни возьмись грянул гром в виде упомянутого выше постановления Правительства РФ. И сегодня им предстоит не шампанское пить, почивая на лаврах, а засучив рукава восстанавливать порушенное. А это будет ох как непросто сделать.

Во-первых, уже нет ООО «Вятка-Роспечать», которое занималось вопросами организации бизнеса. Значит, во исполнение распоряжения нужно искать или создавать вновь организацию, которая обеспечит нормальное функционирование точек продаж периодики.

Во-вторых, нужно с нуля строить сотни киосков, и обойдётся это в кругленькую сумму. Частник такие затраты не потянет. Да и не будет он за это браться, учитывая низкую рентабельность бизнеса. Значит, придётся прорабатывать вариант бюджетного финансирования.

Получается, за что боролись, на то и напоролись. Хотя есть вариант отправить федеральное постановление «в игнор». Благо, практика неисполнения решений Москвы богатая - многие регионы с 2012 года ходят в аутсайдерах по исполнению «майских указов» президента Путина, и ничего, никого не расстреляли.

Так каков же будет выбор кировской горадминистрации?

Иван ТРОФИМОВ.