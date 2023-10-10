Опасный звонок. Как противостоять телефонным мошенникам

Тема телефонного мошенничества - сейчас одна из самых злободневных. Сообщения о фактах таких преступлений составляют треть криминальных сводок. И жертвами преступников становятся не только неискушенные в современных технологиях старики, но и люди среднего возраста.

Сотрудники полиции встают на защиту обманутых граждан. О непростой борьбе с современной высокотехнологичной преступностью мы беседовали с подполковником полиции Алексеем Маниным, начальником 5-го отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области.

- Алексей Сергеевич, какие схемы обмана используют мошенники?

- Основные способы обмана остаются прежними. Чаще всего это звонок «сотрудника банка» либо «представителя правоохранительных органов», которые сообщают об открытии кредита на имя гражданина и предлагают срочно обезопасить свой вклад, открыв зеркальный кредит и переведя деньги на другой счёт. И деньги уходят мошенникам. Этот преступный метод рассчитан на состоятельных людей среднего возраста. Удивительно, но некоторые граждане попадаются на такую уловку не по одному разу. Были случаи, что потерпевшие даже закладывали квартиры, поверив мошенникам.

- Почему люди, даже будучи проинформированными о подобных звонках, верят преступникам?

- Трудно ответить на этот вопрос. Мне тоже звонили такие «сотрудники банка» и заставили понервничать, несмотря на то что я специализируюсь на противодействии дистанционному мошенничеству. Я понимал, что это звонят преступники, поэтому прервал звонок. Сразу пришло смс-сообщение о смене пароля к личному кабинету банка. Было очевидно, что такое сообщение - это часть преступной схемы, но, как любой из нас, я решил проверить доступ к счёту. Попытался зайти в онлайн-банк, а пароль не работает: мошенники пытались его взломать, трижды набрали неверный пароль - и система безопасности заблокировала вход. Через час система разблокировала пароль, и я его, разумеется, сменил. Но эмоционально ситуация была не самой спокойной. А как себя чувствует в таком случае не полицейский, а обычный гражданин?

- Получается, мошенники действуют по тщательно разработанной тонкой психологической схеме?

- Да, преступники весьма сведущи в человеческой психологии. Прибавьте к этому фактор неожиданности. В такой ситуации многие просто забывают о любых предупреждениях и уведомлениях.

Порой бывает, к нам поступает звонок из банка: пожилая женщина пытается снять все деньги со счёта и перевести их подозрительному получателю. Приезжаем на место, по часу убеждаем женщину в том, что её обманывают мошенники. Но она не верит ни сотрудникам банка, ни полиции. Хорошо, что после долгих разговоров получается переубедить человека.

Прибавьте к этому высочайший технический уровень преступников.

- Откуда злоумышленники знают имя и отчество того, кому звонят?

- Сейчас каждый оставляет свои персональные данные не по разу в неделю: регистрация скидочных карт, оформление покупок в интернете и прочее. Возможны утечки баз данных, возможны хищения этих баз, в том числе и дистанционно. Речь не идёт о банках: в кредитных организациях теперь степень защиты информации очень высока. Хотя ещё несколько лет назад полиция указывала банкам на пробелы в безопасности данных. Например, раньше при переводе денег по номеру мобильного телефона высвечивались имя, отчество и первая буква фамилии получателя. Вполне вероятно, что преступники могли пользоваться этой информацией, имитируя переводы средств.

- И как простому человеку обезопасить себя от мошенников?

- В первую очередь - не поддаваться на провокации. Просто не разговаривать с преступниками. Если вам звонят, прервите разговор и заблокируйте номер звонящего. Если вновь звонят с незнакомого номера, не берите трубку. Не забывайте, что вас пытаются обмануть изощ­рённые мошенники.

- Если человек поверил преступникам и перевел деньги на их счёт, а потом к нему пришло понимание, что его обманули, куда ему обращаться?

- Нужно обратиться в банк и заблокировать все свои счета. После этого незамедлительно сообщить в полицию. Своевременное обращение даёт возможность полицейским ускорить дополнительную блокировку транзакций по счетам.

- Кроме «звонков из банка», каких ещё схем обмана стоит опасаться?

- Преступники активно используют интернет-мессенджеры. Вам приходит сообщение наподобие: «Моя дочь участвует в конкурсе. Проголосуй за неё!» К сообщению прикреплена ссылка. Срабатывает любопытство: что за конкурс, кто эта девушка? А переход по ссылке открывает преступникам доступ к аккаунту человека, после чего от его имени злоумышленники рассылают по списку контактов просьбу одолжить денег. Люди у нас добрые, готовы помочь в трудной ситуации. Увы, тем самым обогащают преступников.

Люди старшего поколения попадаются на уловку со звонками о том, что их родственник якобы попал в ДТП. В этой схеме мошенники звонят на стационарные телефоны, рассчитывая поймать на крючок именно пожилых. Затем за деньгами приходят дистанционно завербованные преступниками несовершеннолетние курьеры.

- Как полиция организует противодействие телефонному мошенничеству?

- Раскрытие подобных преступлений поручено нашему пятому отделу управления уголовного розыска. Кроме непосредственно разыскных действий, наши сотрудники организуют и контролируют работу районных подразделений уголовного розыска, где также выделены сотрудники, специализирующиеся на преступлениях, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Ввиду дистанционного характера преступлений выезжаем в командировки за пределы области.

Специфика раскрытия подобных правонарушений - во взаимодействии с банками и операторами связи. Важно в кратчайшие сроки грамотно оформить запросы в организации этих сфер. Затем, по получении информации, выполняются анализ ситуации и планирование мероприятий по раскрытию преступлений.

Радует, что начинает меняться законодательная база. Центробанк принял решение о начале блокирования счетов, которые часто фигурируют в качестве получателей крупных переводов от разных лиц.

Но важнейшим фактором в борьбе с дистанционным мошенничеством остаётся профилактика. Мы выходим в трудовые коллективы, выступаем в учебных заведениях. На профилактику таких преступлений нацелены и участковые уполномоченные полиции. Проходишь по двору - напомни бабушке, что нельзя верить телефонным звонкам.

5 октября мы отмечаем день работников уголовного розыска. Хочу пожелать коллегам сил, терпения, удачи.

А сограждан прошу: не верьте мошенникам! Ещё раз хочу напомнить простой факт: никогда сотрудник полиции не станет звонить с предупреждениями по телефону и тем более не станет высылать фото своего служебного удостоверения. Будьте бдительны, думайте головой.

Беседовал А. БРОДИН.