«Олимпия» выбыла из плей-офф

Кирово­-чепецкая молодежная команда «Олимпия», закончив регулярное первенство НМХЛ в конференции «Восток» на первом месте, в четвертьфинале плей-­офф встречалась с пензенским «Дизелистом».

По итогам регулярного первенства эта команда заняла пятое место в конференции «Восток», а в 1/8 серии плей­офф обыграла «Рязань­ВДВ».

Отметим, что в рамках регулярного первенства «Олимпия» и «Дизелист» провели четыре встречи и во всех победу одержали кирово­чепецкие игроки: 4:3 и 5:1 ­ дома, 3:1 и 4:2 ­ на выезде. Но сейчас в Кирово-­Чепецк приехала совсем другая команда.

Перед началом плей­-офф «Дизелист» усилился тремя игроками, которые весь сезон провели в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Это нападающие Иван Кузьмин, братья Илья и Дмитрий Назаровы. Также получили опыт участия в ВХЛ нападающие Валерий Чернов (провёл 23 матча в ВХЛ), Тимур Шайхутдинов (22 матча), Ярослав Плис (11 матчей).

Первая игра ледовом дворце «Олимп-­Арена» в Кирово-­Чепецке прошла 23 марта. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» встал вопрос о формате проведения матча и о его проведении вообще. Было принято решение играть без зрителей.

«Олимпия» вырвала победу в дополнительное время по буллитам ­ 2:1. Лучшим игроком кирово­-чепецкой команды признан Дмитрий Лобанов. Именно он стал автором победного буллита.

Второй матч 1/4 финала Кубка регионов по указанию правительства Кировской области был перенесён с 24 на 25 марта и также прошёл без зрителей. «Олимпию» поддерживали на трибунах Мальцев и Мышкин: ростовые фигуры прославленных земляков, олимпийских чемпионов, многократных чемпионов мира и Европы были выставлены на западной трибуне «Олимп-­Арены» рядом с фан­сектором.

В этой игре кирово-­чепецкая «молодёжка» повела в счёте на 17-­й минуте. Первый гол матча забил Аристарх Фальковский. Однако успех чепчане закрепить не смогли ­ «Олимпия» уступила «Дизелисту» со счётом 1:3.

Счёт в серии до трёх побед сравнялся. Следующие матчи соперники провели в Пензе 28 и 29 марта.

28 марта в четыре часа утра для поддержки любимой команды в Пензу на автобусе выехала внушительная компания болельщиков. Поездку оплатила Группа «Сельмаш».

Компания подобралась активная и дружная. На борту было девять семей: супружеские пары, братья, родители со взрослыми детьми. Некоторые уже имели опыт выездов, другие ехали болеть за «Олимпию» в гостевых матчах впервые. Вместе с отчаянными парнями в Пензу отправились 15 болельщиц.

Громкость кирово-­чепецкому фан­сектору обеспечивали барабан под управлением Влада Калашникова и целый ансамбль дудок. На трибуне развернули клубные флаги и баннер: «Один ­ за всех, и все ­ за одного». Болели не жалея сил и связок.

Увы, на чужом льду фортуна отвернулась от «Олимпии». В первом выездном матче «Дизелист» забил шесть шайб, пропустив только одну: на 20­-й минуте защиту ворот хозяев пробил Максим Пиков. Счет матча ­ 6:1.

29 марта «олимпийцы» догоняли «Дизелиста» по голам. Даниил Мартынец на 29­-й минуте реализовал большинство и сравнял счёт ­ 1:1. На 35­-й минуте Тимофей Пономарёв вновь сравнивает счёт ­ 2:2. Капитан Максим Пиков на 44-­й минуте выравнивает счёт до 3:3.

Увы, это был последний гол «Олимпии» и в матче, и в серии, и в плей­-офф. «Дизелист» выиграл со счётом 6:3 и вышел в полуфинал Кубка регионов.

Итогам выступления команды «Олимпия» в нынешнем сезоне будет посвящена встреча с болельщиками директора хоккейного клуба Максима Медовикова и главного тренера Юрия Култынова. Все желающие получить ответы на свои вопросы приглашали в пресс­центр ледового дворца «Олимп­-Арена» в воскресенье, 7 апреля.