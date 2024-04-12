«Олимпия» выбыла из плей-офф
СПОРТ
Кирово-чепецкая молодежная команда «Олимпия», закончив регулярное первенство НМХЛ в конференции «Восток» на первом месте, в четвертьфинале плей-офф встречалась с пензенским «Дизелистом».
По итогам регулярного первенства эта команда заняла пятое место в конференции «Восток», а в 1/8 серии плейофф обыграла «РязаньВДВ».
Отметим, что в рамках регулярного первенства «Олимпия» и «Дизелист» провели четыре встречи и во всех победу одержали кировочепецкие игроки: 4:3 и 5:1 дома, 3:1 и 4:2 на выезде. Но сейчас в Кирово-Чепецк приехала совсем другая команда.
Перед началом плей-офф «Дизелист» усилился тремя игроками, которые весь сезон провели в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Это нападающие Иван Кузьмин, братья Илья и Дмитрий Назаровы. Также получили опыт участия в ВХЛ нападающие Валерий Чернов (провёл 23 матча в ВХЛ), Тимур Шайхутдинов (22 матча), Ярослав Плис (11 матчей).
Первая игра ледовом дворце «Олимп-Арена» в Кирово-Чепецке прошла 23 марта. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» встал вопрос о формате проведения матча и о его проведении вообще. Было принято решение играть без зрителей.
«Олимпия» вырвала победу в дополнительное время по буллитам 2:1. Лучшим игроком кирово-чепецкой команды признан Дмитрий Лобанов. Именно он стал автором победного буллита.
Второй матч 1/4 финала Кубка регионов по указанию правительства Кировской области был перенесён с 24 на 25 марта и также прошёл без зрителей. «Олимпию» поддерживали на трибунах Мальцев и Мышкин: ростовые фигуры прославленных земляков, олимпийских чемпионов, многократных чемпионов мира и Европы были выставлены на западной трибуне «Олимп-Арены» рядом с фансектором.
В этой игре кирово-чепецкая «молодёжка» повела в счёте на 17-й минуте. Первый гол матча забил Аристарх Фальковский. Однако успех чепчане закрепить не смогли «Олимпия» уступила «Дизелисту» со счётом 1:3.
Счёт в серии до трёх побед сравнялся. Следующие матчи соперники провели в Пензе 28 и 29 марта.
28 марта в четыре часа утра для поддержки любимой команды в Пензу на автобусе выехала внушительная компания болельщиков. Поездку оплатила Группа «Сельмаш».
Компания подобралась активная и дружная. На борту было девять семей: супружеские пары, братья, родители со взрослыми детьми. Некоторые уже имели опыт выездов, другие ехали болеть за «Олимпию» в гостевых матчах впервые. Вместе с отчаянными парнями в Пензу отправились 15 болельщиц.
Громкость кирово-чепецкому фансектору обеспечивали барабан под управлением Влада Калашникова и целый ансамбль дудок. На трибуне развернули клубные флаги и баннер: «Один за всех, и все за одного». Болели не жалея сил и связок.
Увы, на чужом льду фортуна отвернулась от «Олимпии». В первом выездном матче «Дизелист» забил шесть шайб, пропустив только одну: на 20-й минуте защиту ворот хозяев пробил Максим Пиков. Счет матча 6:1.
29 марта «олимпийцы» догоняли «Дизелиста» по голам. Даниил Мартынец на 29-й минуте реализовал большинство и сравнял счёт 1:1. На 35-й минуте Тимофей Пономарёв вновь сравнивает счёт 2:2. Капитан Максим Пиков на 44-й минуте выравнивает счёт до 3:3.
Увы, это был последний гол «Олимпии» и в матче, и в серии, и в плей-офф. «Дизелист» выиграл со счётом 6:3 и вышел в полуфинал Кубка регионов.
Итогам выступления команды «Олимпия» в нынешнем сезоне будет посвящена встреча с болельщиками директора хоккейного клуба Максима Медовикова и главного тренера Юрия Култынова. Все желающие получить ответы на свои вопросы приглашали в прессцентр ледового дворца «Олимп-Арена» в воскресенье, 7 апреля.
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