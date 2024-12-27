«Олимпия» возвращается с тремя очками

21 декабря «Олимпия» начала очередную выездную серию игр со встречи с «Горняком­-УГМК» в Верхней Пышме (Свердловская область). Соперник твёрдо закрепился в десятке лидеров розыгрыша.

И этот матч стал победным для кирово­чепецкой команды ­ 4:5. Авторами точных бросков были Герман Сауков, Илья Баранов, Тимофей Пономарёв, Раис Шафеев и Александр Федотов.

Такая победа, да ещё и на выезде, дорогого стоит!

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:

«Интересный и зрелищный матч. Я думаю, болельщикам понравилось. Обилие голов, опасных моментов. Здорово, что сегодня мы отыгрались, для нас это волевая победа. Много было матчей, в которых до последних секунд играли, боролись, но что­то не складывалось. Сегодня ребятам спасибо за самоотдачу, за движение, за борьбу.

Все тройки отличились и сумели забросить шайбы. Это именно то, что нам нужно. Поэтому сейчас ребятам в раздевалке сказал: «давайте зацепимся за эту игру и будем продолжать набирать очки в каждом матче».

Увы, зацепиться не удалось.

В понедельник, 23 декаб­ря, «Олимпия» уcтупила в Магнитогорске (Челябинская область) «Магнитке» со счётом 5:1. Причём три из пяти шайб хозяева площадки забросили именно в третьем периоде. Автором единственного гола у «Олимпии» стал дебютант команды защитник Марк Козырев. Это также его первая шайба в ВХЛ.

Четыре матча кирово­чепецкая хоккейная команда набирала очки и отодвигала себя от последней позиции в турнирной таблице розыгрыша ВХЛ. А ведь «Магнитка» не числится в списке лидеров, соперник тоже находится во второй половине текущего рейтинга. И после победы над «Горняком» болельщики рассчитывали на победу.

Юрий Култынов:

«Тяжело рассчитывать на очки, забивая один гол. Нападающие здорово себя проявили в предыдущей встрече. А здесь им не хватало свежести, агрессии, нацеленности на ворота.

Если в первых двух перио­дах были моменты, были броски, то в третьем перио­де беззубо сыграли, не смогли толком довести дело до завершающего броска, а дальше пришлось рисковать, раскрываться, хотя, считаю, счёт сегодня не по игре».

Прошедшая в г. Орске (Оренбургская область) 25 декабря заключительная встреча выездной серии завершилась победой «Южного Урала» ­ 3:1. Автором единственной шайбы в ворота хозяев стал Илья Локкоев, принявший пас от Александра Шикуна.

Юрий Култынов:

«Я ребят поблагодарил в раздевалке за хороший настрой, за желание. Создали много моментов. По факту забросили три шайбы. к сожалению, засчитали только одну. По сути, два удаления и 30 секунд решили исход матча. Я не со всем согласен, но тем не менее ребятам большое спасибо. Я считаю, что выложились на сто процентов и не заслужили поражения. Заслужили очки!»

Следующую серию матчей «Олимпия» проведёт дома уже в 2025 году. Первым соперником чепчан 6 января станет «Динамо-­Алтай».

Фотографии ХК «Горняк-­УГМК», ХК «Магнитка».