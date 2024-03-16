«Олимпия» ворвалась в плей-офф Кубка регионов

Кирово­-чепецкая «Олимпия», выйдя в плей­-офф Кубка регионов, уже успела сыграть свои первые матчи. Стартовала молодежная хоккейная команда на домашнем льду, приняв соперника из Липецка.

Обе игры принесли победы «олимпийцам». Первый матч 1/8 финала завершился со счетом 3:1 в пользу «Олимпии», следующий ­ чистой победой. В ворота «Липецка» отправились аж три безответные шайбы.

В «Олимпии» автором первой заброшенной шайбы 1/8 финала Кубка регионов стал капитан Максим Пиков. Он один из самых результативных игроков команды, неоднократно именно забитые Пиковым голы становились решающими по итогам матчей. В этом сезоне нападающий «Олимпии» впервые сыграл в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за команду «Челны». В данный момент Максим продолжает борьбу в сезоне­2023/2024 НМХЛ.

­ Максим, завершились матчи регулярного первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги. Как лично для себя ты оцениваешь этот этап сезона?

­ Начну с команды. Команда, считаю, хорошо выступила. Заняли первое место в своей конференции «Восток», показывали зрелищный хоккей, который нравится болельщикам, и нам, соответственно, нравилось, как мы играем. Однако есть куда расти, это касается и команды, и меня лично. Есть моменты, которыми я недоволен, поэтому есть что совершенствовать. Постараюсь искоренять свои слабые стороны, но в целом всё складывается. Спасибо Богу за возможность.

­ Сезон для тебя был во многом необычным. Тебе приходилось разрываться между двумя командами, выступать в первенстве НМХЛ за родную «Олимпию» и впервые играть в чемпионате ВХЛ за команду «Челны». Откуда черпал физические и моральные силы?

­ Когда вызывали на чем­пио­нат ВХЛ выступать за «Челны», это сразу прибавляло сил. Я благодарен тренерскому штабу за летние сборы. Эти тренировки послужили фундаментом для наращивания физических сил и отработки навыков. В ходе сезона­2023/2024 также постоянно работали, совершенствовались. Так что силы всегда были. Что касается морального настроя, то с этим нет проблем. Хоккей ­ это моё любимое дело, моя работа.

Я получаю от этого удовольствие. Всегда стараюсь делать всё качественно.

­ Какие впечатления оставили матчи в ВХЛ? Это уже взрослый хоккей?

­ Конечно, это безумный опыт. Даже не мог раньше подумать, что когда­-то у меня получится выступать в высшей лиге. Спасибо за такую возможность тренерскому штабу, всему руководству команды «Олимпия». Я навсегда запомню этот опыт, постараюсь совершенствоваться, чтобы показать себя лучше, и, если ещё раз появится такой шанс, обязательно им воспользуюсь.

­ Опыт в ВХЛ считаешь для себя успешным или неудачным?

­ Были и хорошие матчи, и откровенно слабые. Но даже плохие матчи всегда дают игрокам некоторый опыт, раскладывают по полочкам какие­то сложные моменты, игровые ситуации. Стараюсь накапливать весь опыт и хочу продолжать хоккейную карьеру. Во-­первых, этому отдано очень много времени и сил, и, во-­вторых, я люблю своё дело, люблю то, чем много лет занимаюсь.

­ Стартовали матчи плей-­офф ­ это совершенно другие игры, в которых нет права на ошибку. Какой личный настрой? Какая атмосфера в команде?

­ Мы все понимаем, что это кульминация сезона, это то, ради чего мы собрались. В плей­-офф уже не будет простых соперников. Выходить от игры к игре с бОльшими силами, показывать свою игру, ориентироваться только на результат. Придётся где­то искоренять наши эмоции, которые иногда перехлёстывают и идут не на пользу команде. А в целом настроение хорошее, работаем поэтапно.

Беседовала Л. СЕМЁНОВА.