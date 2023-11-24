«Олимпия» вернулась к победам. 5:1! Таков итог матча между хоккейными командами «Олимпия» и «Дизелист»

Результативными для кирово-чепецких игроков стали домашние матчи 19 и 20 ноября. Встречи с молодёжным хоккейным клубом (МХК) «Дизелист» из Пензенской области провели в Ледовом дворце «Олимп-Арена». Эта команда-соперник традиционно занимает верхние строчки турнирной таблицы хоккейной лиги, составляя уверенную конкуренцию всей «молодёжке».

Первый матч между «Олимпией» и «Дизелистом» нельзя было назвать ровным. На протяжении игры лидерство менялось, в итоге отрыв от пензенской команды был минимальным - 4:3 в пользу «Олимпии». Отличился в матче нападающий Кирилл Монахов, он признан лучшим в данной встрече. Это была первая игра Кирилла в составе «Олимпии», примечательно, что ранее спортсмен выступал именно за «Дизелист».

Более зрелищным для болельщиков и волнующим для хоккеистов стал второй матч, 20 ноября. Большую часть игры спортсмены провели стабильно, а в третьем периоде кирово-чепецкая команда начала активно действовать в атаке, забив за восемь минут до конца игры четыре шайбы в ворота соперника. Последняя отправилась в цель за пару секунд до финала. Результат встречи - 5:1!

На этот раз лучшим игроком МХК «Олимпия» стал нападающий Аристарх Фальковский. Форвард был автором победных шайб в матчах 19 и 20 ноября.

- Ребята провели хороший матч. Несмотря на результат, он оказался очень сложным для обеих команд, все периоды шла упорная тактическая борьба. Команда соперника больше играла в обороне, а «олимпийцы» методично шли в атаку. В третьем периоде стали сильнее прессинговать, и всё получилось, - рассказал главный тренер МХК «Олимпия» Юрий Култынов.

С уверенной победой поздравил команду «Олимпия» и генеральный директор АО «Завод «Сельмаш», директор АНО «ХК «Олимпия» Кировская область» Александр Чурин. Он пожелал спорт­сменам удачи в предстоящих встречах с «Соколом» из Новочебоксарска. Эти игры зафиналят первый круг регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

Напомним, спонсором МХК «Олимпия», представляющего Кировскую область на межрегиональных соревнованиях, является Группа «Сельмаш». Компания активно поддерживает также детскую хоккейную лигу и другие виды спорта.

Л. СЕМЁНОВА.