«Олимпия» удивляет ВХЛ

Фото ХК "АКМ".

Чепецкий клуб умеет обескуражить и болельщиков, и соперников. 10 октября «Олимпия» пожаловала в гости к одному из лидеров ВХЛ в Тулу и… неожиданно обыграла его. Игру нельзя назвать разгромной, команда нашла тактику и вышла убедительным победителем.

Для преданных поклонников хоккея результат игры стал закономерным: пока одни расслабились, другие ухватились за шанс, яростно отбивались у своих ворот и не упустили возможности зажечь фонарь за спиной голкипера соперника.

И всё же победа «Олимпии» над «АКМ» выглядит в хорошем смысле как чудо. Как и возвращение во взрослую лигу, состоявшееся благодаря поддержке Группы «Сельмаш».

Картина матча вышла драматичной: от «не верю своим глазам» (четырёхкратный перевес в счёте к третьему периоду!) до паники в последнем игровом отрезке ­ «неужели упустят игру?».

Не упустили! «Олимпия» одержала верх со счётом 5:4. Но если посмотреть на статистику матча, то станет ясно, какой ценой это далось. «АКМ» впятеро чаще бил по нашим воротам, и если бы не героическая оборона Тимофея Королёва, исход матча мог оказаться совершенно другим.

Фото ХК "АКМ".

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»: «План на игру был сыграть вторым номером, надеялись на большинство и быстрые контратаки. В первом периоде это сработало, но пока команде не хватает опыта. Повели 4:0, и почувствовалась дергание ребят, начали играть скованно, много отбрасывались. Мы просили хоккеистов, чтобы они играли по заданию и гнули свою линию. К сожалению, не всё у нас получилось, но большое спасибо скажу спецбригаде меньшинства: здорово она сыграла. Большое количество удалений допустили, играли три на пять два раза по полторы минуты. Это очень много с такими мастеровитыми командами.

Функционально выглядим второй матч подряд не очень, особенно ребята, которые без опыта игры в ВХЛ. Чувствуется, что накопилась усталость, второй выездной матч проводим не самым лучшим образом. Хотелось бы отдельно выделить сегодня нашего вратаря и поздравить Илью Локкоева с первой шайбой в ВХЛ. Благодарю болельщиков, которые за нас переживали. На игре их было немного, но поддержка от них была. Поздравляю их с победой!»

Победу «Олимпии» заметили в пабликах ВХЛ и с нетерпением, если не с опаской, ждали продолжения выездного турне команды из глубинки.

Фото ХК "Химик".

Следующей остановкой стал Воскресенск, где 12 октября «Олимпия» играла с «Химиком». Символичность сложно не оценить! Именно так в начале своего пути звалась и чепецкая команда. А ещё оба города связаны с работой крупных химических производств, причём обеими площадками владеет «Уралхим».

В напряжённом «химическом» дерби «Олимпия» уступила «Химику» со счётом 1:2. По мнению болельщиков, это было поражение, за которое не стыдно. Соперник сильный, разница в счёте минимальна, а «Олимпию» особо не в чем упрекнуть ни фанатам, ни тренеру.

«Сегодня не могу упрекнуть свою команду. Было желание, самоотдача, задание в большей степени выполнили. Первый период получился вязким, мы его больше в обороне провели, но затем был очень хороший второй. Я считаю, мы инициативу полностью забрали, создали много моментов. Правда, пока реализация подводит и, конечно, удаления. Но ещё надо отметить, сегодня много проиграли вбрасываний. Особенно ключевых, в меньшинстве играя, в своей зоне, а вбрасывание ­ это инициатива», ­ сказал после матча Юрий Култынов.

Фото ХК "Химик".

«Олимпию» на выезде поддерживали наши болельщики. И в адрес «братьев по химии» прозвучали только тёплые слова: «Среди всех городов, где побывал фан­сектор, Воскресенск поразил больше всего. Поразил своим радушием к нам ­ приезжим. Так нас ещё нигде не принимали».

По признанию главного тренера, «Олимпия» приехала в Рязань изрядно уставшей. Несмотря на это, дружине удалось вырвать победу у хозяев льда. И это один из примеров того, как Чепецк удивляет ВХЛ: в турнирной таблице «Рязань­ВДВ» находится в районе первой десятки с вдвое большим числом очков. Прогноз в лиге был совсем другим ­ поражение с двукратным перевесом. Но не тут­то было!

Волевая победа, когда обстоятельства складывались не в нашу пользу. Проигрывая к середине третьего периода, «Олимпии» удалось сравнять счёт, причём сделать это в меньшинстве! Авторами шайб стали Илья Баранов и Алексей Дробин.

Судьба игры решилась в дополнительное время, когда Максим Пиков в фирменном прокате оторвался от соперников и поставил точку в этом тяжёлом матче. Итог матча ­ 2:3 в пользу чепчан.

Фото ХК "Рязань­ВДВ".

У «Олимпии» пятидневный перерыв перед началом второй выездной серии матчей. До конца октября команде предстоит сыграть с «Торосом» в Нефтекамске, «Ижсталью» в Ижевске и «Молотом» в Перми. Эти соперники команде могут быть по плечу.

На домашний лёд чепецкая команда выйдет в начале ноября.