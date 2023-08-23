«Олимпия» сыграет на турнире в Альметьевске

МХК «Олимпия» сыграет на Кубке молодёжного комитета компании «Татнефть» по хоккею с шайбой. Турнир пройдёт в г. Альметьевске с 23 по 25 августа.

Кроме кирово-чепецкой молодёжки в розыгрыше примут участие ещё три команды, представленные в чемпионате МХЛ: «Спутник» (Альметьевск), «Ирбис» (Казань) и «Тюменский Легион» (Тюмень).

Турнир пройдёт в один круг. Каждая команда сыграет по три матча. 23 августа «Олимпии» встретится со «Спутником», 24 августа – с «Ирбисом», 25 августа – с «Тюменским Легионом».

Смотрите прямую видеотрансляцию первого матча 23 августа в 18:00 по ссылке https://www.youtube.com/live/RRUJ8PQ5ivQ?feature=share

Текстовая трансляция матча - https://online.khl.ru/online/