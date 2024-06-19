«Олимпия» составила план контрольных матчей

Кирово-чепецкая команда «Олимпия» составила план на особенное лето. В сентябре команде предстоит начать выступления в Высшей хоккейной лиге. Другой уровень игры, возраст, накал страстей - ко всему предстоит адаптироваться и клубу, и поклонникам кирово-чепецкого хоккея. Одно то, что в «вышке» не будет спаренных матчей дома, повлияет на привычки болельщиков.

Сформировать команду нужно к 7 июля, когда все игроки соберутся в Кирово-Чепецке. Предстоит ещё поработать над условиями проживания: взрослым хоккеистам, многие из которых уже люди семейные, не с руки ютиться в общежитии.

В активную фазу предсезонная подготовка войдёт 13 июля. А уже

3 августа - первая контрольная игра. До сентября «Олимпия» встретится с командами «Молот» и «Торпедо-Горький», выступит на турнире в Самаре, где соперниками «олимпийцев» станут ЦСК ВВС, «Ижсталь» и «Челны». Возможны и домашние матчи в Кирово-Чепецке.

Работа внутри клуба идёт в жёстком режиме. «Олимпия» собрала почти половину состава, комбинируя знакомых выходцев из нашего хоккея с легионерами, сочетая молодых и перспективных игроков с теми, кто накатал солидный опыт.

Клуб пока не сделал заявлений о составе тренерского штаба на сезон. Либо работа по окончательному его формированию ещё в активной фазе, либо больших изменений не планируется.