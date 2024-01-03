«Олимпия» сохранила лидерство. В Кирово-Чепецке в конце декабря состоялись заключительные в 2023 году хоккейные матчи
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Завершающие игры 2023 года «Олимпия» провела на домашнем льду. Тур с «Белгородом» прошел 20 21 декабря, а с «Протоном», которому команда досадно проиграла в первом туре, 25 26 декабря.
Игровой сезон уходящего года кировочепецкая команда провела более чем достойно. К двум домашним турам она подошла с сотней забитых шайб в активе и с победной серией в десять игр. Так же, как в прошлом году! И этого результата команда добилась тоже ближе к середине декабря. А ведь стабильность признак мастерства.
О том, что сезон для «Олимпии» складывается не хуже предыдущего, говорит и общая статистика, показывающая лидерство команды в турнирной таблице Восточной конференции. А вратарь команды Артём Казаков и вовсе занимает первое место в Национальной молодёжной хоккейной лиге (НМХЛ) по результативности.
Первая игра «Олимпии» с «Белгородом» сложилась удачно для наших хоккеистов: самая крупная победа с начала игрового сезона 8:3. «Залог сегодняшнего успеха активное начало встречи. Ребята были настроены, заряжены, соскучились по трибунам. Порадовала реализация большинства моментов» так оценил эту встречу главный тренер ХК «Олимпия» Юрий Култынов.
Двенадцатой победой подряд для кировочепецкой команды закончилась вторая встреча с «Белгородом». Соперника обыграли всухую, и на итоговом табло зафиксирован счёт 3:0. Героем этого матча, а вернее, лучшим игроком стал вратарь Артём Казаков.
Всего пара дней перерыва, и ледовая дружина снова в бою. Соперник новочебоксарский «Протон». Матч собрал максимальное количество болельщиков, ведь именно этому сопернику наша команда ранее уступила. И первая встреча оказалась успешной победа осталась за «Олимпией», героем льда заслуженно назван нападающий Максим Пиков, закативший победную шайбу в ворота соперника.
«Выражаем свой восторг и благодарность нашему капитану за то чудо, которое он сотворил, подарив всем нам радость победы!» написали болельщики в соцсетях команды.
Кстати, после этого матча Максим Пиков вышел в лидеры рейтинга лучших снайперов НМХЛ: в активе форварда 20 шайб, заброшенных в 26 играх.
К сожалению, последняя в этом году игра для «Олимпии» обернулась обидным поражением. В повторной встрече чепчане уступили «Протону». И досадно здесь то, что с нулевым счётом. Однако это не повлияло на лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Его команда сохранила.
Кстати, 26 декабря считается днём рождения кировочепецкого хоккея. Именно в этот день в 1954 году городская хоккейная команда (до 10 ноября 1964 года она называлась «Химик») провела свой первый официальный матч. Это была игра предварительного этапа Кубка РСФСР. Она прошла в Глазове против местного «Торпедо» (сейчас это ХК «Прогресс») и завершилась победой хозяев 8:2. Кстати, обе команды попрежнему встречаются на льду в рамках Национальной молодёжной хоккейной лиги.
Л. СЕМЁНОВА.
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