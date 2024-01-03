«Олимпия» сохранила лидерство. В Кирово-Чепецке в конце декабря состоялись заключительные в 2023 году хоккейные матчи

Завершающие игры 2023 года «Олимпия» провела на домашнем льду. Тур с «Белгородом» прошел 20 ­ 21 декабря, а с «Протоном», которому команда досадно проиграла в первом туре, ­ 25 ­ 26 декабря.

Игровой сезон уходящего года кирово­чепецкая команда провела более чем достойно. К двум домашним турам она подошла с сотней забитых шайб в активе и с победной серией в десять игр. Так же, как в прошлом году! И этого результата команда добилась тоже ближе к середине декабря. А ведь стабильность ­ признак мастерства.

О том, что сезон для «Олимпии» складывается не хуже предыдущего, говорит и общая статистика, показывающая лидерство команды в турнирной таблице Восточной конференции. А вратарь команды Артём Казаков и вовсе занимает первое место в Национальной молодёжной хоккейной лиге (НМХЛ) по результативности.

Первая игра «Олимпии» с «Белгородом» сложилась удачно для наших хоккеистов: самая крупная победа с начала игрового сезона ­ 8:3. «Залог сегодняшнего успеха ­ активное начало встречи. Ребята были настроены, заряжены, соскучились по трибунам. Порадовала реализация большинства моментов» ­ так оценил эту встречу главный тренер ХК «Олимпия» Юрий Култынов.

Двенадцатой победой подряд для кирово­чепецкой команды закончилась вторая встреча с «Белгородом». Соперника обыграли всухую, и на итоговом табло зафиксирован счёт 3:0. Героем этого матча, а вернее, лучшим игроком стал вратарь Артём Казаков.

Всего пара дней перерыва, и ледовая дружина снова в бою. Соперник ­ новочебоксарский «Протон». Матч собрал максимальное количество болельщиков, ведь именно этому сопернику наша команда ранее уступила. И первая встреча оказалась успешной ­ победа осталась за «Олимпией», героем льда заслуженно назван нападающий Максим Пиков, закативший победную шайбу в ворота соперника.

«Выражаем свой восторг и благодарность нашему капитану за то чудо, которое он сотворил, подарив всем нам радость победы!» ­ написали болельщики в соцсетях команды.

Кстати, после этого матча Максим Пиков вышел в лидеры рейтинга лучших снайперов НМХЛ: в активе форварда 20 шайб, заброшенных в 26 играх.

К сожалению, последняя в этом году игра для «Олимпии» обернулась обидным поражением. В повторной встрече чепчане уступили «Протону». И досадно здесь то, что с нулевым счётом. Однако это не повлияло на лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Его команда сохранила.

Кстати, 26 декабря считается днём рождения кирово­чепецкого хоккея. Именно в этот день в 1954 году городская хоккейная команда (до 10 ноября 1964 года она называлась «Химик») провела свой первый официальный матч. Это была игра предварительного этапа Кубка РСФСР. Она прошла в Глазове против местного «Торпедо» (сейчас это ХК «Прогресс») и завершилась победой хозяев ­ 8:2. Кстати, обе команды по­прежнему встречаются на льду в рамках Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Л. СЕМЁНОВА.