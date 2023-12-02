«Олимпия» разгромила «Сокол». Итоговый счёт на табло по окончании второго домашнего матча - 7:0

Очередной матч Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2023/2024 завершился безоговорочной победой «Олимпии». Команда выиграла со счетом 7:0 у МХК «Сокол» (г. Новочебоксарск). Игра принесла 18-ю победу «олимпийцам» в этом сезоне.

Две игры - 24 и 25 ноября - кирово-чепецкая команда провела на льду «Олимп-Арены». За всё это время гостям не удалось отправить ни одной шайбы в ворота хозяев: 24 ноября счёт также был в пользу «олимпийцев» - 2:0.

- Поздравляю хоккеистов и тренерский состав с оглушительной победой! От игры к игре спортсмены набираются опыта, показывают слаженную игру, чаще выходят в атаку, задают тон матчу и показывают «олимпийский» характер. Главное - не расслабляться, соперников недооценивать нельзя, - прокомментировал игру руководитель Группы «Сельмаш», директор АНО «ХК «Олимпия» Кировская область» Александр Чурин.

От матча к матчу поддержка болельщиков становится всё заметнее. С трибун «молодёжке» сопереживают сотни неравнодушных зрителей. Каждая новая победа заряжает болельщиков и дарит надежду на призовое место в финале сезона.

- «Олимпия» на высоте! Артём Казаков (голкипер. - Ред.) выше всяких похвал! Игра очень смотрелась. Были броски! Были красивые взятия ворот! Всех с яркой победой! Всё это того стоило. Девять безответных голов в ворота соперника, - поделился впечатлениями от двух домашних матчей болельщик команды Артём Сверчков.

Этими играми «Олимпия» завершила первый круг регулярного чемпионата, и на данный момент команда из Кирово-Чепецка занимает первое место в турнирной таблице и обеспечивает себе выход в плей-офф.

Второй круг будет сложнее: у «Олимпии» больше выездов и более принципиальные соперники в гостевых матчах. Но болельщики верят в любимую команду и уверены, что ее ждут новые победы.

Следующие игры «Олимпия» проведет 8 - 9 декабря на выезде в Чебоксарах.

Напомним, спонсором МХК «Олимпия», представляющего Кировскую область на межрегиональных соревнованиях, является Группа «Сельмаш». Компания активно поддерживает также детскую хоккейную лигу и другие виды спорта.

Л. СЕМЁНОВА.