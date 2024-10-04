«Олимпия» провела десять матчей чемпионата России

Возвращение во Всероссийскую хоккейную лигу для команды «Олимпия» нельзя назвать простым. Вчерашняя «молодёжка» борется на льду с устоявшимися в ВХЛ командами. Наряду с яркими и долгожданными победами нередко «олимпийцы» терпят поражение.

Первая серия выездных матчей пришлась на конец сентября. Парни играли с командами из Тюмени, Омска, Кургана, Ханты-­Мансийска.

Первый выездной тур сложился для клуба-­новичка в целом удачно. «Олимпийцы» заработали пять из восьми возможных очков, а потому серьёзные команды, находящиеся в начале турнирной таблицы, всколыхнулись. Не ожидали соперники проблем от команды, только что появившейся в Высшей лиге. Благодаря стеной стоящим на воротах голкиперам, хорошей защите и эффективным атакам, «Олимпии» удавалось выстраивать свою игру.

30 сентября чемпионат ВХЛ продолжился для подопечных Юрия Култынова в Кирово­-Чепецке. Встреча с сильным соперником из Воронежа ­ командой «Буран» ­ закончилась для «Олимпии» поражением по буллитам, что все­таки принесло одно очко в копилку нашей команде. Следующая игра не была хоть сколько­то результативной.

Одна из неприятных для чепчан игр ­ встреча с ХК «Ростов», основанным в 2013 году. По итогам прошлого сезона клуб занял 27-­е место в регулярном чемпионате ВХЛ. В межсезонье «Ростов» покинули 11 игроков, в том числе приглашённый в «Олимпию» защитник Алексей Аверьянов.

Примерно равные по силам соперники встретились на льду 2 октября, однако игра у «Олимпийцев» с самого начала не пошла. Если в первом периоде хоккеисты сыграли слабо, то второй и третий, в которых не удалось отыграть отставание от «Ростова», смело можно назвать провальными.

По мнению одного из преданных болельщиков, «коман­да вышла совершенно не готовой, расслабленной, не держалась шайба, пасы мимо партнёров были почти постоянно, подборы проиграли почти полностью. Первый период был снова никакой. Во втором забили первыми, но тут же трижды ошиблись. Казалось, в третьем после шайбы Александра Шикуна встрепенутся парни, но игры так и не было. Соперник каких­-то серьёзных усилий для победы не прикладывал ­ он просто реализовал свои моменты».

Не менее критически высказался об игре с «Ростовом» и главный тренер «Олимпии» Юрий Култынов: «Я всегда на стороне игроков, всегда буду их защищать, но сегодня, наверное, не тот случай. Чтобы добывать командой очки, каждый хоккеист в заявочном листе должен играть на 101 процент, то есть выкладываться и отдаваться игре с первой по 60-­ю минуту. У нас же сегодня, подчеркну: сегодня, получилось так, что одни паровоз под названием «Олимпия» толкают, а другие сидят в вагоне у окошка, чай пьют и смотрят».

Однако, несмотря на серию поражений, болельщики не перестают поддерживать «Олимпию». Кирово-­Чепецк в этом сезоне превзошел сам себя по числу зрителей на домашних матчах, перейдя отметку в полторы тысячи человек на трибунах. Зрителей стало почти в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне. Среди команд­-новичков лиги у «Олимпии» в процентном соотношении (по сравнению с крупными городами и с огромными ледовыми дворцами) самая высокая посещаемость.

Впереди у «Олимпии» ещё один домашний матч: в гости приезжает «Тамбов», а это достаточно серьёзный соперник. Далее кирово­-чепецкая команда отправится во второй выездной тур, в котором сыграет с соперниками из Нижнего Новгорода, Тулы, Воскресенска, Рязани.

Фото ХК "Олимпия".