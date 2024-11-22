«Олимпия» продолжила серию поражений

14 ноября «Олимпия» играла в Новокузнецке с «Металлургом». И эта выездная игра не принесла чепчанам очков ­ матч завершился со счётом 1:5.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:

«Тяжело начинать с 0:1. Знае­те, это как снежный ком, началось с «Челнов». Когда настраиваешься, выходишь, видно, что у ребят глаза горят, но выходишь ­ и пропускаешь первым в начале матча. Трясущиеся руки у нападающих, неуверенные защитники ­ всё начинает валиться из рук. Остановить «снежный ком» можно только всем вместе. Ни один, ни двое, ни трое остановить его не смогут».

По состоянию на 15 ноября «Олимпия» после трёх поражений подряд занимала предпоследнее место в турнирной таблице ВХЛ с разницей в три очка с последней ступенькой. Из восьми игр успеха удалось добиться только в одной.

В субботу, 16 ноября, «Олимпия» встречалась в Барнауле с местным ХК «Динамо-­Алтай». И эту игру болельщики кирово­чепецкой команды назвали лучшей в выездной серии. «Олимпия» боролась искренне и с самоотдачей, победа была очень близка: наша дружина свела к ничьей основное время, но уступила в овертайме со счётом 3:4. Точными бросками отметился Максим Пиков, а Глеб Зырянов оформил дубль.

Юрий Култынов:

«Хороший настрой, желание, движение. Пока сложно сказать, что у нас происходит во вторых периодах. Третий период, наверное, равный был. Ну, овертайм, я считаю, беззубо отдали».

Далее «Олимпия» будет играть дома. В ноябре кирово­чепецкая команда проведёт игры с «Челметом» (Челябинск), «Южным Уралом» (Орск), «Магниткой» (Магнитогорск) и «Горняком» (Верхняя Пышма). Учитывая наше положение в турнирной таблице, все команды опережают нас по числу набранных очков.

Фото ХК «Металлург» и ХК «Динамо-Алтай».