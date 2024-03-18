«Олимпия» пробилась в четвертьфинал Кубка регионов

Фото МХК "Липецк".

Завершились игры первого раунда серии плей-офф. В 1/8 финала кирово-чепецкая «молодёжка» вела борьбу с командой «Липецк».

После двух победных матчей на домашнем льду, 3:1 и 3:0, «Олимпии» предстояли встречи в Липецке. И здесь не обошлось без сюрпризов. Уступив в первой встрече со счётом 1:3, второй матч «Олимпия» едва также не проиграла. Исход встречи определился на последней секунде овертайма, когда Максим Пиков, приняв точный пас от Даниила Мартынца, нашёл-таки брешь в воротах «Липецка». В итоге 5:4 в матче и 3:1 в серии.

Фото МХК "Липецк".

Примечательно, что капитан «Олимпии» Максим Пиков стал автором не только победной, но и первой шайбы в этой серии. Всего же с учётом регулярного первенства Максим заработал уже 57 результативных очков, забросив в 44 матчах 29 шайб, в том числе пять победных, и отдав 28 точных передач.

14 марта в конференции «Восток» определились все участники 1/4 финала Кубка регионов. Борьбу за трофей продолжают пары команд: «Олимпия» и «Дизелист», «Тамбов» и «ЭкоНива-Бобров».

«Олимпия» первые два матча в серии до трёх побед проведёт дома 23 и 24 марта. С учётом того что это будут суббота и воскресенье, начало игр - в 14 часов. Затем соперники переберутся в Пензу, где сыграют 27, а при необходимости и 28 марта. В случае если победитель серии не определится и в четвёртой встрече, на 31 марта запланирована пятая игра в Кирово-Чепецке.

Фото МХК "Липецк".

Бомбардиры ХК «Олимпия» в 1/8 финала Кубка регионов

Максим Пиков – 5 очков (2+3), победная шайба в 4-м матче.

Тимофей Пономарёв – 5 очков (2+3).

Данила Карпов – 4 очка (2+2).

Даниил Мартынец – 4 очка (2+2), победные шайбы в 1-м и во 2-м матчах.

Владислав Аппельганц – 3 очка (1+2).

Максим Проскурин – 3 очка (0+3).

Аристарх Фальковский – 3 очка (0+3).

Иван Лыков – 1 очко (1+0).

Гордей Маслов – 1 очко (1+0).

Кирилл Монахов – 1 очко (1+0).

Михаил Бычков – 1 очко (0+1).

Климентий Рачкаускас – 1 очко (0+1).