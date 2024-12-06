«Олимпия» победила. В одной игре

30 ноября «Олимпия» потерпела на выезде в Пензе крупнейшее поражение в этом сезоне. «Дизель» обыграл чепчан со счётом 7:0. В турнирной таблице «Дизель» занимает 26-­е место, всего на семь очков опережая «Олимпию». Не тот случай, когда можно говорить о несопоставимых силах. Тем не менее ­ поражение.

Юрий Култынов, главный тренер ХК «Олимпия»:

«Можно только извиниться перед болельщиками, особенно теми, кто прибыл поддержать нас, – целый автобус. Прибыл с надеждой на хорошую игру нашей команды, но, к сожалению, у нас почему­то хорошо организованный матч, который мы провели накануне, сменяется полностью безобразным началом. Первый бросок – гол, к седьмой минуте уже 3:0. Пытались перезагрузить команду, вратаря поменяли, тайм­аут взяли, но в итоге 5:0 после первого периода, по сути, исход матча решён.

Скажу спасибо нескольким хоккеистам, кто не бросил играть, кто боролся до последней минуты. Такие были, но, к сожалению, их мало. Половину защитников, половину центральных нападающих в середине первого периода нужно было отправлять в раздевалку. Не сделали этого лишь потому, что впереди важные матчи».

Метко сказал кировский спортивный обозреватель: ВХЛ можно любить уже за то, что здесь ничего не известно наперёд, и каждый может обыграть каждого. Во время самарского визита «Олимпия» могла обыграть ЦСК ВВС. И обыграла!

2 декабря хозяева льда в Самаре вдвое перебросали нашу команду, которая играла из глубокой обороны с Виктором Головлёвым на воротах. Именно голкиперу в тот вечер приходилось особенно тяжело.

Результативные атаки на ворота соперника провели Максим Капитуров и Денис Михнин.

Третий период дался команде тяжелее всего ­ особенно концовка матча, когда из­за двойного удаления едва не «посыпалась» игра. Пропустили шайбу, но не упустили игру. 2:1 в пользу «Олимпии»!

Юрий Култынов:

«После игры в Пензе нам нужна была победа. Поэтому сегодня трясущиеся руки, неуверенность нападающих. Играли не только за два очка и строчку в таблице, но в первую очередь за свою честь. Содержание игры в такой ситуации, наверное, было вторичным. Хоккей получился невзрачным, играли вторым номером, от надёжности, а концовку смазали.

Но спасибо ребятам, что сплотились, собрались и сыграли на команду, на результат. Но про концовку поговорим. Всех болельщиков ­ с победой!»

С двумя очками из Самары «Олимпия» отодвинула себя подальше от последнего места. Следующей остановкой ледовой дружины стал Саратов и игра с «Кристаллом». Соперник чепчан входит в пятёрку аутсайдеров чемпионата.

4 декабря матчем с «Кристаллом» в Саратове завершилась не только выездная серия «Олимпии», но и игры первого круга чемпионата ВХЛ.

ХК «Кристалл» создан в 1947 году. В разные годы назывался «Большевик», «Искра», «Крылья Советов», «Труд», «Авангард» и «Энергия». С 1969 года носит современное название. В прошлом сезоне «Кристалл» вернулся в состав участников ВХЛ, но по итогам регулярного чемпионата занял только предпоследнее, 28­е место.

Первый период закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Во втором периоде «Олимпия» сравнивает счёт, реализуя численное большинство. Отличился Раис Шафеев. Ассистировали Максим Пиков и Александр Федотов. С этим счётом команды начали третий период. Пропустив в свои ворота вторую шайбу, «Олимпия» вновь восстановила равновесие: Артём Аляев при игре четыре на четыре сравнял счёт. Ассистировал Александр Тарасов. На табло в Саратове 2:2.

На 45­й минуте матча «Кристал» вырвал победу. Игра закончилась со счётом 3:2.

Юрий Култынов:

«На первый период команда забыла выйти. Забыла, что нужно выигрывать вбрасывания, бороться, двигаться, играть короткими сменами. Второй период прошёл в обоюдоострой борьбе. Если искать позитив, то большинство реализовали из одной попытки, сыграли по заданию, спасибо ребятам за это. Дальше удаления опять, у нас это проблема, с которой мы боремся.

Плохой матч в нашем исполнении, если подытожить, а соперника ­ с победой».

Сейчас «Олимпия» возвращается домой. Впереди домашняя серия: 10, 12 и 14 декабря принимаем соответственно «Дизель», ЦСК ВВС и «Кристалл».

Фото ХК «Дизель», ХК «ЦСК ВВС», ХК «Кристал».