«Олимпия» оставила «Прогресс» с коллекцией шайб

Если хоккей не идёт к Кирово-Чепецку, Кирово-Чепецк выезжает на хоккей. Особенно если ехать всего ничего - пару часов к дорогим соседям в Глазов.

Часть гостей отправились на автобусе, который бесплатно предоставляет спонсор команды - «Сельмаш». И своим ходом в Глазов на машине или электричке тоже поехали немало болельщиков. Фан-сектор кирово-чепецкой «Олимпии» в Глазове на прошлой неделе превысил 200 болельщиков.

Сообщество поклонников вятского хоккея небезосновательно рассчитывало на победу: «Олимпия» вдвое опережала глазовский «Прогресс» по заработанным очкам после четверти игр в «регулярке».

Обе игры так и складывались - под диктовку кирово-чепецкой команды. Во время двухдневного выезда глазовской команде девять раз пришлось вздрагивать от красного фонаря, загоравшегося за их воротами. Кирово-Чепецкая хоккейная команда домой возвращалась с двумя убедительными победами и четырьмя заработанными очками.

В субботу, 28 октября, самоуверенность стоила «Олимпии» пропущенных шайб, в итоге счёт сложился 3:5 в её пользу. Авторами точных бросков стали Гордей Маслов, Максим Юрин, Владислав Аппельганц, Даниил Мартынец.

В игре 29 октября точными бросками отметились Владислав Аппельганц (оформил дубль!), Максим Юрин, Михаил Бычков. В воротах «Олимпии» шайба побывала лишь единожды.

Фото пресс-службы

ХК «Прогресс».