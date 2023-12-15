«Олимпия» - лидер первенства молодёжной лиги. После 24 игр команда занимает первое место в конференции «Восток» и вторую позицию в НМХЛ

Хоккейная команда «Олимпия» сыграла две серии игр с МХК «Сокол» в сезоне-2023/2024 Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ).

В конце ноября Кирово-Чепецк принял гостей из Новочебоксарска на льду «Олимп-Арены». Тогда после двух игр преимущество «Олимпии» было безоговорочным: в ворота соперника отправились аж девять шайб. Выездные матчи 8 и 9 декабря, проведенные на площадке гостей, также принесли победу «олимпийцам».

В прошлую пятницу, 8 декабря, матч завершился со счётом 2:3, а на следующий день кирово-чепецкая команда, проведя работу над ошибками, выступила более результативно. Итог игры - 1:4. Две забитые шайбы - на счету нападающего Максима Пикова. Именно он был признан лучшим игроком выездной серии матчей.

- Второй матч в Чебоксарах для нас сложился более удачно. Дело прежде всего в настрое. С командой после первой игры поговорили, внесли корректировки в состав и вновь вышли на лёд с большим желанием и с хорошей самоотдачей. Кроме того, хочется искренне поблагодарить всех болельщиков, приехавших в Чебоксары, за активную поддержку нашей команды в матчах с «Соколом». Внимание и доброе отношение создают благоприятную атмосферу для дальнейшего развития и успешного выступления команды, - рассказал главный тренер МХК «Олимпия» Юрий Култынов.

После ледовой борьбы с «Соколом» «Олимпия» уверенно закрепляется на первом месте в конференции «Восток», а также выходит на вторую позицию в НМХЛ.

- Отлично, что второй круг розыгрыша НМХЛ «Олимпия» начинает с побед. Ставлю это в заслугу тренерскому составу, целеустремлённым хоккеистам и, конечно, болельщикам, чья поддержка с трибун чувствуется на каждой игре. В прошлом сезоне благодаря трём победам подряд над новочебоксарским «Соколом» наша команда вышла в 1/4 плей-офф финала молодёжной хоккейной лиги. Тогда для «олимпийцев» этот результат казался почти недостижимым. В этом сезоне «Олимпия» чувствует себя более уверенно, хоккеисты готовы побеждать и идут за медалями молодёжной хоккейной лиги-2023/2024. Какого достоинства они будут, увидим вместе с вами, - поделился впечатления­ми руководитель Группы «Сельмаш», директор АНО «ХК «Олимпия» Кировская область» Александр Чурин.

Следующие выездные матчи - последние в уходящем году - «Олимпия» провела в Пензе. Соперник кирово-чепецких спортсменов - команда «Дизелист». Первая встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу «олимпийцев». Вторая игра с «Дизелистом» стала десятой победой «Олимпии» подряд: подопечные Юрия Култынова выиграли со счётом 2:4.

Л. СЕМЁНОВА.