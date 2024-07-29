«Олимпия» готова ворваться в Высшую лигу. Спустя 17 лет на Вятку вернулся большой хоккей

На прошлой неделе состоялась встреча хоккеистов кирово-чепецкой «Олимпии» с руководителем Группы «Сельмаш», директором АНО «Хоккейный клуб «Олимпия» Кировская область» Александром Чуриным. Это было первое знакомство с игроками в составе теперь уже Всероссийской хоккейной лиги. Впереди у хоккеистов - первый сезон в «вышке».

Команда «Олимпия» почти сформирована. 5 сентября она проведёт домашний матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Это будет первый хоккейный матч в составе ВХЛ спустя 17 лет. Возвращения «Олимпии» ждали игроки, тренеры и, конечно, болельщики. Решение о вступлении принял директор хоккейного клуба, после чего была подана заявка в ВХЛ, которая в мае этого года была одобрена.

- Путь, который мы вместе с командой проделали за последние 10 лет, не был простым: менялся тренерский состав, состав игроков, подходы к тренировочному процессу, укреплялась материально-техническая база команды. Всё это дало возможность вернуть в Кировскую область большой хоккей. Для вас, как для спортсменов, это новая точка роста. Ребята, которые только приходят в спорт, смотрят на команду мастеров, и для них это всё-таки стимул оставаться здесь, в Кировской области, развивать свой спортивный талант на вятской земле, - обратился к игрокам Александр Чурин.

Состав команды «Олимпия» существенно поменялся. Не все игроки, выступавшие в составе НМХЛ, перешли в высшую лигу. Но благодаря вступлению в ВХЛ в родную чепецкую команду вернулись игроки, ранее выступавшие за «Олимпию».

Защитник Александр Федотов начал профессиональную карьеру в Кирово-Чепецке, предыдущий сезон выступал в клубе ВХЛ «Рязань-ВДВ». А с возвращением родной команды в «вышку» перешёл в «Олимпию». Похожая история и у форварда Раиса Шафеева, который вернулся к нам из саратовского клуба ВХЛ «Кристалл».

Теперь перед кирово-чепецкой командой стоит амбициозная задача: сформировать свой почерк, показать сильную игру.

- Мы должны и можем претендовать на высокие места. Здесь многое зависит от тренерского штаба, от целеустремленности, воли к победе и трудолюбия хоккеистов, - сказал Александр Чурин. - Ну и самое главное, никогда не поддаваться панике. Самое сложное - собраться в трудный момент, когда тебя давят. Но мы всё это уже проходили, и не раз. Поэтому я думаю, что мы будем играть на результат.

Пока команда только начинает тренироваться в новом составе. С 5 по 11 сентября состоится четыре матча в «Олимп-Арене». Всего в рамках регулярного чемпионата «Олимпия» проведёт 64 игры.

- Я не могу вам сказать, что мы всех разорвём, но мы будем к этому стремиться. Я считаю, сильным оружием нашей команды будут именно характер и сила духа. Если мы сможем сплотиться все здесь, вместе и, образно говоря, голову друг за друга оторвать, то результат будет, - уверен Александр Федотов.

Совсем скоро в Кирово-Чепецке состоится открытие сезона 2024-2025, где болельщикам представят игроков «Олимпии». Не пропустите.

Л. СЕМЁНОВА.