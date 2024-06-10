«Олимп-Арена» ждёт ремонта. Инфраструктура для тренировочного процесса в кирово-чепецкой «Олимп-Арене» несколько устарела

Фото ГТРК "Вятка".

20 мая хоккейный клуб «Олимпия» был включён в состав Всероссийской хоккейной лиги. Руководители клубов ВХЛ на совещании в Сочи одобрили включение команды из Кирово-Чепецка в состав участников чемпионата в 2024 - 2025 годах.

У клуба есть примерно полтора месяца до начала предсезонной подготовки. За это время нужно утвердить тренерский штаб «Олимпии» и заключить ещё более двух десятков контрактов с игроками. Но не только формирование команды сейчас в приоритете: предстоят большие организационные изменения, так как в регламенте ВХЛ много требований к оснащению ледовой арены, иных помещений, да и ко всей работе клуба. В конце мая болельщики «Олимпии» начали высказывать опасения, связанные с проведением матчей ВХЛ в «Олимп-Арене».

В регламенте лиги прописаны требования к проведению матчей. Ледовый дворец в Кирово-Чепецке не отвечает некоторым из них. До начала нового сезона необходимо привести в соответствие с требованиями часть спортивной инфраструктуры, ряд помещений, установить систему «Видеогол» и прочее.

Напомним, что ледовый дворец «Олимп-Арена» с 1 января 2024 года передан в оперативное управление министерству спорта и туризма Кировской области. Со времени сдачи объекта в эксплуатацию капитального ремонта в здании не было. Два раза в год проводится комиссионное обследование состояния объекта, к которому у комиссии накапливаются претензии. За разъяснениями о перспективах обновления «Олимп-Арены» редакция «Вятского края» обратилась к «хозяину» ледового дворца - министерству спорта и туризма.

Нам ответили, что, согласно оценочным данным, нужно провести ряд работ по ремонту самой ледовой арены, внутренних помещений, крыши, фасада и прилегающей территории. И в ведомстве готовы решать этот вопрос.

«На данный момент проектно-сметная документация на капитальный ремонт ледового поля находится на проверке в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». Отметим, что предусмотреть бюджетные средства на проведение работ возможно только после получения положительного заключения», - пояснили в ведомстве.

Также сообщили о намерении вынести на июньское заседание регионального Законодательного собрания законопроект о поправках в областной бюджет. Министерство предлагает выделить средства на установку системы «Видеогол», которая необходима при проведении матчей ВХЛ, в кирово-чепецком ледовом дворце.

На этом работа над изменением спортивной инфраструктуры не закончится: запланирована замена бортовой системы. По данным потенциальных подрядных организаций, срок изготовления бортовой системы составляет от 70 до 120 дней.

Кроме того, в спортивной школе «Олимпия» имеется проектная документация на системы безопасности в ледовом дворце, включающая в себя в том числе установку системы контроля и управления доступом, дополнительного освещения территории и видеоконтроля объекта.

«Стоимость реализации мероприя­тия также включена в оценочные затраты по проведению капитального ремонта объекта. В настоящее время учреждением ведутся подготовительные работы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. В рамках подготовительных работ будет проведён ремонт медицинского кабинета. Кроме того, на летний период 2024 года запланирован ремонт гостевой раздевалки, пресс-центра, тренерской и устройство бросковой зоны за счёт средств областного бюджета и пожертвований АНО «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой города Кирово-Чепецка», - подытожили сказанное в ведомстве.

Л. СЕМЁНОВА.