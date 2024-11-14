Октябрь оказался богат на награды

Закончился октябрь. С деревьев осыпались последние сухие листья. Одновременно с листопадом в этом месяце просыпался дождь наград на вятских деятелей культуры.

Кого и чем порадовал второй месяц осени?

Лучшие в России

Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям дополнительного образования детей. В 2024 году на конкурс подали более 550 заявок.

Кандидатов оценивали по ряду критериев: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения воспитанников и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

В этом году в список победителей вошли педагоги двух городских и одной сельской детской школы искусств Кировской области. Премий в размере 500 тысяч рублей удостоены преподаватель детской школы искусств № 11 города Кирова Светлана Сколова, заслуженный работник культуры Кировской области, преподаватель детской музыкальной школы № 2 города Кирова Елена Устюжанинова и преподаватель Детской школы искусств села Бобино Слободского района Ирина Таширева.

Ранее кировские педагоги дополнительного образования уже становились лауреатами этой премии. Так, в 2023 году в список победителей вошел Георгий Антаков - талантливый преподаватель и наставник, заслуженный работник культуры Кировской области, основатель и руководитель хоровой капеллы мальчиков и юношей «Соловушки Вятки».

Труппа драмтеатра помолодела

В Кировский драмтеатр пришли молодые артисты. На этот раз труппу пополнила семейная пара Алексей и Мария Дугановы. Они выпускники Астраханской государственной консерватории, обучались в мастерской заслуженного артиста России Сергея Тараскина и Игоря Лысова.

Алексей Дуганов (25 лет) с 2019 по 2024 год работал в Астрахани - в драматическом театре, а также в общедоступном театре «Периферия» (2021 - 2024). Молодой актер сыграл более 30 ролей. За роль в спектакле «Мальчик мой» Алексей был награжден дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале «Коляда play’s»-2022.

Мария Дуганова (24 года) служила в Астраханском драматическом театре с 2022 по 2024 год. Она сыграла десятки разноплановых ролей, в том числе главные.

В настоящее время актеры активно вводятся в уже идущие спектакли Кировского драмтеатра и приступили к репетициям новой постановки «Пиковая дама» по мотивам мистической повести А.С. Пушкина.

Вятские динозавры в Москве

На площадке Государственного Дарвиновского музея в Москве открылась выставка, посвященная древним хищным животным Кировской области. Она приурочена к 30-летию Вятского палеонтологического музея и к 650-летию города Кирова.

Находки, демонстрируемые на выставке, были сделаны учеными на уникальном Котельничском местонахождении парейазавров. Выставка будет работать до 22 декабря. Посетители Дарвиновского музея увидят подлинные находки, реконструкции древних существ в натуральную величину и работы палеоанималистов. Некоторые экспонаты широкой публике представлены впервые.

В полку заслуженных прибыло

В правительстве Кировской области прошла церемония награждения в связи с присвоением почетных званий «Заслуженный артист Кировской области» и «Заслуженный работник культуры Кировской области». Награды получили 12 деятелей вятской культуры.

Напомним, что звание «Заслуженный артист Кировской области» было учреждено в 2023 году. На него могут претендовать артисты, балетмейстеры, дирижеры, композиторы, режиссеры, хормейстеры и музыкальные исполнители. Кандидаты на присвоение звания должны более 12 лет вести профессиональную творческую деятельность, иметь поощрения от органов региональной власти.

Победа Герценки

Объявлены результаты III Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак». Издание Герценки «В Вятскую публичную... из коллекции книг с автографами Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена» получило специальный диплом в номинации «Библиографические указатели» за полноценное представление коллекции книг с автографами.

Конкурс провели Российская национальная библиотека и секция Российской библиотечной ассоциации «Краеведение в современных библиотеках».

Всего на конкурс в этом году были представлены 172 заявки из библиотек разных типов, работающих в 57 регионах России.

Кировчане отличились

Образцовый самодеятельный коллектив «Быст­ряночка» был отмечен на международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Территория звёзд». Номер «Вятские - ребята хватские» стал лауреатом первой степени, а номер «Синтетюриха» взял Гран-при конкурса.

Международный конкурс «Территория звёзд» проводится с 2014 года. Участие в нём принимают коллективы и исполнители независимо от возраста. В составе жюри - заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов, специалисты учреждений культуры и искусства.

Отметим, что «Быстряночка» создана в 2004 году как коллектив-спутник взрослого ансамбля танца «Быстрянка».

Награда кировской певицы

В Москве завершился Первый всероссийский конкурс исполнителей русской песни памяти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной (учредители конкурса - Министерство культуры РФ и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной).

На нём лауреатом второй степени стала солистка Вятской филармонии имени П.И. Чайковского Татьяна Помелова.

Вместе с другими лауреатами конкурса она выступила в заключительном концерте на сцене малого зала Государственного Кремлевского дворца.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

По материалам министерства культуры Кировской области.