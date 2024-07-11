Ой вы, лютики, ромашки, или Как отдохнуть от городской суеты

Фото naukatv.ru.

Вам не кажется, что чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время и нам всё труднее остановить его бешеный ритм? Замкнутый круг «дом - работа - дом» выматывает настолько, что хочется остановиться, выдохнуть и просто оглядеться по сторонам, отдышаться в прямом и переносном смысле.

Обычно с этой целью я направляюсь в деревню или в лес, где нет городской суеты и шума. Только здесь отдыхаешь и душой, и телом. Даже пара дней, проведённых на приволье, благотворно сказываются на внутреннем состоянии.

Вы только вспомните, как пахнут луговые цветы! Их дурманящий запах - первое, что чувствуешь, оказавшись за городом. Ромашки, васильки, клевер, иван-чай - это далеко не все растения, встречающиеся на диких лугах.

А что за прелесть эти люпины! И откуда только взялось такое их количество на придорожье? В голове возникает ассоциация с европейскими лавандовыми полями, но наши - люпиновые - не хуже.

Бывает, едешь в машине и наблюдаешь, как то тут, то там юные тиктокеры снимают контент на фоне фиолетового простора. Это своего рода сезонный тренд, который чуть позже перебазируется в поля «рулонные», то есть со скошенным сеном. И тогда заполонят просторы интернета характерные фото с земляками в лучах предзакатного солнца на фоне сена.

Но что-то я отвлеклась…

В этот мой выезд за город в душе теплилась надежда на то, что после недавних дождиков в лесу появились грибы (очень уж захотелось отведать первой в этом году жарёхи). Но по мере по­чти безрезультатных их поисков чаяние это сошло на нет. Зато была достигнута другая цель - релаксация.

Я в очередной раз убедилась: в природе всё гармонично и согласованно и ничто не существует само по себе. Даже пень, оставшийся от некогда могучего дерева, стал домом для трудяг-муравьёв. Настоящее эстетическое удовольствие можно получить в лесу от сочетания красок и их всевозможных оттенков, причём независимо от времени года колорит всегда по-своему хорош. Воистину, природа - художница.

А вот упорство и стремление к жизни демонстрирует маленький дубок, поселившийся меж взрослых берёз и елей. Тяжело, наверное, ему придётся тянуться к солнцу, но хочется верить в его настойчивость. Невольно провожу параллель с человеческим обществом…

В зрелом лесу массивные и высокие кроны деревьев смыкаются у самого небосвода, а земля под ними сплошь покрыта прелыми листьями и пушистым хвощом. Замшелые, словно плюшевые, коряги так и манят их потрогать!

В общем, налюбовалась этой красотой, и мне захотелось почувствовать себя одним из тех тиктокеров на люпиновом поле и запечатлеть неповторимую красоту леса. Теперь мне о нём напоминает целая галерея снимков в телефоне, а ещё, как ни странно, приятная усталость. Но расслабляться некогда, ведь завтра снова на работу...

Н. КУЗНЕЦОВА.

Фото автора.