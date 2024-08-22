Огонь души передавая детям

Лузская средняя школа № 2, 4 «Б» класс, 1985 год.

Прошло уже 30 лет с тех пор, как я окончила среднюю школу № 2 города Лузы. Но важные события из школьного детства и юношества навсегда остались со мной. Иногда именно они помогают мне, когда я решаю жизненные вопросы, проводя параллель с современными реалиями.

У нас было много прекраснейших учителей, добрых и ласковых, чутких и внимательных, требовательных и мудрых, трудолюбивых и принципиальных, истинных профессионалов. Одна из них - мой классный руководитель Любовь Егоровна Белорукова, человек, бескорыстно преданный своему делу. Она была не просто учителем русского языка и классным руководителем, она была настоящим Наставником в деле воспитания подрастающего поколения, вложившим в нас все свои знания, опыт, душу. Её неутомимая энергия, активность, творчество, способствовали нашему становлению и духовному росту.

Познакомились мы с ней, когда перешли учиться в четвёртый класс. Сразу же Любовь Егоровна смогла наладить общение с нами. Она смогла подобрать ключик к детским сердцам, и, что важно, это был ключ без права передачи. По понедельникам у нас всегда проводились классные часы. Это были великолепные часы общения, информационные или тематические занятия. Любовь Егоровна традиционно начинала их с обзора политической ситуации в стране и мире, доступно объясняя, какие события происходят. А когда мы стали старше, то сами по очереди отыскивали информацию в газетах, смотрели программу «Время» и проводили пятиминутки. Это формировало у нас объективную картину происходившего в мире и воспитывало настоящую любовь к прекрасной Родине.

Никогда мне не забыть тимуровскую работу, организованную Любовью Егоровной в нашем классе. Помню, как нелегко было ей начинать, так как некоторые ребята отказывались от участия в тимуровском движении, ссылаясь на занятость. К.Д. Ушинский писал, что «главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение», вот и Любовь Егоровна приводила массу доводов в пользу активной общественно полезной деятельности. Мы помогали пожилым одиноким людям в хозяйственных делах: носили воду из колодца в дом, ходили в магазин за продуктами, подметали полы. При этом мы испытывали гордость, понимая, как важны наши дела, забота о нуждающихся в помощи. Деятельность нашего наставника способствовала нравственному воспитанию, развитию инициативности и самостоятельности целого класса. Любовь Егоровна была примером нам во всём!

Любовь Егоровна Белорукова, 1985 год.

В 1980-е годы в любой школе было актуально присваивать классным коллективам имена Героев Советского Союза. После обсуждений нам самим необходимо было сделать выбор, собрать материал о герое, выступить с докладом на заседании совета дружины школы. Мы выбрали Героя Советского Союза космонавта Виктора Петровича Савиных. Нашему удивлению не было предела, когда Любовь Егоровна предложила написать ему письмо в Звёздный городок. Я тогда посчитала это абсурдной затеей, полагая, что он не читает писем от школьников. Всем классом мы составили текст, и мне было предложено переписать текст с черновиков на чистовик. Это было почётное поручение, и я очень старалась. Через два месяца мы получили ответ от Виктора Петровича. В своём подробном письме он рассказывал, как проходят его тренировки, как он готовится ко второму полёту в космос. Любовь Егоровна улыбалась, а наши глаза сияли от счастья. Тогда нам стало понятно, как мудра наша учительница, это она привела нас к мысли, что нет ничего невозможного в жизни, стоит лишь мечтать, правильно выбирать средства достижения мечты, и задуманное обязательно исполнится.

Когда мы стали старше, нам разрешили ходить на школьные дискотеки. И вот долгожданная суббота. Утром мы с подружками сказали Любови Егоровне, что хотели бы пойти на дискотеку. А она нам ответила: «Весь класс написал диктант очень плохо. Вот если перепишете его сегодня, тогда и поговорим». Все перемены мы повторяли правила, орфограммы - и, как результат, справились, хорошо переписали свои работы. Так Любовь Егоровна учила нас правильно расставлять приоритеты. И все мы ей очень благодарны за это.

Вот ещё один случай из нашей школьной жизни, о котором невозможно не написать. Однажды осенью мы ездили убирать картофель с колхозного поля. Когда работа была закончена, водитель нашего автобуса очень уверенно набрал полное ведро картошки и повёз домой. Один мальчишка хотел поступить так же, но Любовь Егоровна сказала ему: «Представь, что будет, если мы все наберём полные вёдра картофеля? кем мы тогда будем?» В тот момент наступила тишина, и мы все осознали неправильность поступка водителя. Честность и добропорядочность - вот ценности, которые прививала нам наш классный руководитель.

Можно привести ещё много примеров мудрости и подлинного наставничества Любови Егоровны. Именно она открыла нам дорогу в жизнь, содействовала в определении пути каждому своему ученику. Она расширяла границы познания мира. Я счастлива, что в моей жизни был и есть такой Учитель, Педагог, Наставник!

Любовь Егоровна Белорукова, 2024 год.

Сегодня Любови Егоровне Белоруковой 78 лет. Она по-прежнему дружелюбна, внимательна и активна как в общественных, так и в семейных делах. С мужем Виталием Ивановичем они воспитали двух замечательных детей, настоящих патриотов Родины. Сын, Алексей, принимает участие в СВО с самых первых дней. Дочь, Мария, живёт и работает в родном городе Лузе. Хочется пожелать Любови Егоровне здоровья, долголетия, и обязательно дождаться сына!

Ольга Лобастова.

Фото из архива автора.