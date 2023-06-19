Одного посадили, другую назначили. В Кирово-Чепецке установился матриархат

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

13 июня на очередной еженедельной планёрке губернатор Александр Соколов поздравил с назначением на должность главы администрации города Кирово-Чепецка Ольгу Зыкину. Интересно, что сделал он это спустя целых две недели после того, как за её кандидатуру единогласно (по официальной информации) проголосовали депутаты районной думы.

Видимо, у главы региона были дела поважнее, чем назначение сити-менеджера второго по численности города области. Праздники же! Хоть теперь вспомнил, и то ладно. Зато сейчас у города химиков две «головы», и обе женские: глава Кирово-Чепецка, она же председатель городской думы Елена Савина, и глава городской администрации Ольга Зыкина.

Бывшего унесло «Рекой времени»

Напомним, что место кирово-чепецкого сити-менеджера было вакантным аж с сентября прошлого года. Тогда в отставку подал Владислав Мохов, занимавший этот пост с мая 2021-го. Причиной заявления «по собственному желанию» стало уголовное дело, возбуждённое в отношении Мохова тремя месяцами ранее. Речь шла о возможных преступлениях при реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская».

По удивительному совпадению в тот же день, когда губернатор Соколов поздравлял Ольгу Зыкину с назначением, областная прокуратура сообщила о вынесенном Мохову приговоре.

Бывший глава кирово-чепецкой горадминистрации признан виновным по статьям Уголовного кодекса «Зло­употребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

По информации прокуратуры, в суде было установлено, что Мохов в период с июня по октябрь 2021 г., злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная о том, что подрядчик ООО «Дагстройсервис» не сможет осуществить работы по реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в установленные сроки, не стал искать нового подрядчика. Вместо этого, в целях создания видимости исполнения контракта, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ. В результате недобросовестный подрядчик получил из муниципального бюджета за незавершенные работы более 8,3 млн. рублей.

По совокупности содеянного Кирово-Чепецкий районный суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. При этом он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок один год шесть месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск, заявленный прокуратурой Кировской области, о взыскании с подсудимого компенсации причиненного материального ущерба.

Интересно, что, комментируя ход расследования, в апреле этого года журналисты портала Чепецк.РУ отмечали: «В имеющихся уголовных делах Владислав Мохов не играл солирующую роль и уж точно не был единственным, кто участвовал в обсуждении решений. В большинстве значимых совместных совещаний наравне с Владиславом Геннадьевичем участвовала и Елена Савина. Положение мэра при этом намного защищённее, поскольку ни под одним документом её подпись не стоит, пусть даже правоохранительные органы располагают записями части таких совещаний и свидетельскими показаниями. Стоит отметить, что Елена Михайловна «пережила» уже двух глав исполнительной власти. Ничего подобного во всей истории города ранее не случалось, равно как и настолько частых и громких коррупционных скандалов».

«Барышни высшего общества»

Еще более интересную информацию Чепецк.РУ сообщил о том, как происходило назначение Ольги Зыкиной. «Барышни из высшего общества» - именно так называлась та публикация. Вот некоторые выдержки из нее.

«Есть важный нюанс в том, как происходило назначение главы. Как правило, согласование на такой важный пост проходит до кадрового конкурса, а в обсуждениях участвуют «сильные города сего». Но не в этом случае: впервые в истории города назначение оказалось практически безальтернативным.

…Муниципалитет не раскрыл имена всех, кто заявился на него. Так, чиновники умолчали, что на пост претендовали Сергей Торицын (экс-заместитель Елены Савиной) и Алексей Тихонов (экс-сотрудник городской прокуратуры). Вероятнее всего, умолчать об их существовании чиновники решили, чтобы избежать вопросов от горожан. Разве эти кандидаты не подходят лучше, чем названные официально? И почему их, с профильным образованием и опытом, решили не допустить?

Почему кадровый конкурс сложился именно так - не секрет. Кандидатуру Ольги Зыкиной в течение нескольких месяцев последовательно отстаивала Елена Савина: сначала на уровне переговоров с региональной властью, и после мэр удосужилась представить будущую главу администрации чепецким коллегам по партии «Единая Россия». Известно также, что в конце прошлого года рассматривалась и другая кандидатка из Кирово-Чепецкого района (Просницкое сельское поселение). В этом прослеживается сознательный перебор претенденток с сельских территорий - очевидно, не столько по опыту и навыкам, сколько по «оторванности» от Чепецка и действующей команды власти. Отсутствие знаний о Чепецке и существенного опыта взаимодействия с коллективом его управления может служить плюсом только в одном случае: если нового руководителя намерены подставить в условия манипулятивной подчинённости. И не исключено, что в этом заключается цель выстраи­вания мэром «матриархата» в управлении городом.

Ольга Зыкина - экс-глава Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района, работавшая неполных два срока.

…Известно также, что расставание с постом главы для Ольги Сергеевны оказалось сложным и неоднозначным: чиновница уволилась с поста раньше срока и не передавала дела преемникам.

Стоит отметить, что у жителей сельского поселения к Ольге Зыкиной скорее сформировалось положительное отношение. Чего нельзя сказать о реакции жителей Кирово-Чепецка на новости о предстоя­щем назначении. Скепсис и недоверие стали главной реакцией горожан, и это отношение сквозит не только в новостных или анонимных пабликах, но и в группе самой администрации. Подавляющее большинство высказались об отсутствии опыта, сообразного стоящим задачам - управлять вторым по величине городом региона, имея в подчинении более ста сотрудников.

С подобными стартовыми условиями, включающими незнание актуальной повестки и процессов города, новому руководителю придётся непросто».

Вместо послесловия

Обо всём, что сказано выше, как и о различных мнениях самих жителей города Кирово-Чепецка по поводу назначения Ольги Зыкиной, губернатор Соколов, похоже, не догадывается.

Поздравляя новоиспеченного главу, Александр Соколов обратился к ней с такими словами: «Ольга Сергеевна, знаю, что у вас большой опыт и знания. Почти 20 лет вы работали в органах местного самоуправления в Кирово-Чепецком районе. Задач перед вами стоит много. У нас через два года состоится юбилей города Кирово-Чепецка. Город должен встретить его благоустроенным и красивым. И надеюсь, что в этой работе мы вместе достигнем хороших результатов. Желаю успехов в работе и доброго пути».

Роман ПЕРМИНОВ.