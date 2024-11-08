Одна победа на два поражения

1 ноября на домашнем матче «Олимпии» после затяжного выезда был аншлаг: на трибунах собрались более 1700 зрителей! Кирово­-Чепецк показал, как умеет поддерживать свою команду.

Увы, серия поражений для команды продолжилась. И этот матч был четвертым подряд не в пользу кирово-­чепецкой команды. Автором единственной шайбы «Олимпии» стал Алексей Дробин, а соперник пробил ворота чепчан дважды. И дело не только в уровне соперников, которых «Олимпия» принимает на домашнем льду. Потому что назвать «Нефтяник» действующим лидером не выйдет, в турнирной таблице наши команды разделяет не так много. Хотя в прошлом сезоне команда блистала.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:

«К сожалению, опять у нас матч разбивается на отрезки. Первый период был неплохой: движение, желание. Создали несколько хороших моментов, но сами себе привезли гол. Несмотря на то что соперник силён, считаю, что начали неплохо. Второй период ­ это удаления, десять минут штрафа. Нельзя столько удаляться. Спасибо вратарю, спасибо бригаде меньшинства, которые выстояли. При этом во втором периоде отдали инициативу сопернику в связи с удалениями и, конечно, не смогли ничего впереди создать. По сути, этот период у нас пропал с точки зрения атаки. Ну и третий период... Не знаем пока, как достучаться до ребят, что в таких ситуациях надо больше бросать по воротам.

Спасибо болельщикам! Нас поддерживали сего­дня, гнали вперёд. Ребятам сказал сейчас, что через труд, через упорство, через характер нужно управлять ситуацией и прерывать серию неудач».

В воскресенье, 3 ноября, кирово-­чепецкая «Олимпия» принимала «Барс». Соперник держится во второй половине турнирной таблицы ВХЛ, но превосходит кирово-­чепецкую команду по числу заработанных очков.

И наконец «Олимпия» остановила серию поражений. Это была не просто победа, а убедительный «сухарь» при полных трибунах болельщиков ­ на воскресный матч были проданы все билеты! И хотя болельщики поддерживают свою команду и во время поражений, но побеждать всё же приятнее.

Все ставки тренерского штаба сработали: Артём Кузин наглухо запечатал ворота, а выходец из нашей молодёжки Тимофей Пономарёв дважды зажёг фонарь за воротами соперника! Результат ­ 0:2.

Юрий Култынов:

«Нам нужна была эта победа. Чтобы прервать неудачную серию, для уверенности ребят, для уверенности в своих силах. В первую очередь потому, что даже в этой серии были хорошие матчи, но где­то что­то не складывалось. Ребятам спасибо за самоотдачу, за блокированные броски. Чувствовалось, что команда хочет победить!»

Завершающей игрой домашней серии 5 ноября стала встреча с «Челнами». В турнирной таблице, в которой «Олимпия» расположилась в конце, соперник только на пару строчек опережает кирово­чепецкий клуб. ХК «Челны» тоже новичок в ВХЛ: дебютировал в лиге в прошлом сезоне и занял по итогам регулярного чемпионата последнее место среди 29 команд.

Весь матч «Челны» догоняли «Олимпию» по голам, а в итоге обогнали на две шайбы ­ 6:4. Так, в первом периоде счет открыл «олимпиец» Андрей Караваев, следом Максим Капитуров забросил вторую шайбу в ворота «Челнов». Однако к концу первого периода гости сравняли счет.

Во втором периоде Андрей Караваев вновь вывел чепчан вперёд, Максим Пиков увеличил отрыв «Олимпии». Но третий период начался со счёта 4:4.

В итоге челнинцы вырвали инициативу и закончили матч со счётом 6:4.

Юрий Култынов:

«Тяжело после таких матчей подбирать слова. Сегодня забили четыре ­ этого достаточно, чтобы победить. Спишем первый гол (в ворота «Олимпии». ­ Ред.) на то, что вратарь получил травму, была вынужденная замена. Второй гол ­ это то, что разбирали, смотрели, что из­за ворот будут выкидывать на «пятак». В итоге пропускаем две такие шайбы.

Ключевым моментом стало удаление в чужой зоне во втором периоде. В итоге пропускаем в меньшинстве. Это недопустимо, если мы хотим побеждать и брать очки.

В принципе, мы вышли на стабильные составы, но чтобы победить, нашей команде нужно, чтобы все 19 игроков плюс вратарь сыграли на своём максимуме. Будем разбирать, будем обсуждать».