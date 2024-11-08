Одна победа на два поражения
СПОРТ
1 ноября на домашнем матче «Олимпии» после затяжного выезда был аншлаг: на трибунах собрались более 1700 зрителей! Кирово-Чепецк показал, как умеет поддерживать свою команду.
Увы, серия поражений для команды продолжилась. И этот матч был четвертым подряд не в пользу кирово-чепецкой команды. Автором единственной шайбы «Олимпии» стал Алексей Дробин, а соперник пробил ворота чепчан дважды. И дело не только в уровне соперников, которых «Олимпия» принимает на домашнем льду. Потому что назвать «Нефтяник» действующим лидером не выйдет, в турнирной таблице наши команды разделяет не так много. Хотя в прошлом сезоне команда блистала.
Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:
«К сожалению, опять у нас матч разбивается на отрезки. Первый период был неплохой: движение, желание. Создали несколько хороших моментов, но сами себе привезли гол. Несмотря на то что соперник силён, считаю, что начали неплохо. Второй период это удаления, десять минут штрафа. Нельзя столько удаляться. Спасибо вратарю, спасибо бригаде меньшинства, которые выстояли. При этом во втором периоде отдали инициативу сопернику в связи с удалениями и, конечно, не смогли ничего впереди создать. По сути, этот период у нас пропал с точки зрения атаки. Ну и третий период... Не знаем пока, как достучаться до ребят, что в таких ситуациях надо больше бросать по воротам.
Спасибо болельщикам! Нас поддерживали сегодня, гнали вперёд. Ребятам сказал сейчас, что через труд, через упорство, через характер нужно управлять ситуацией и прерывать серию неудач».
В воскресенье, 3 ноября, кирово-чепецкая «Олимпия» принимала «Барс». Соперник держится во второй половине турнирной таблицы ВХЛ, но превосходит кирово-чепецкую команду по числу заработанных очков.
И наконец «Олимпия» остановила серию поражений. Это была не просто победа, а убедительный «сухарь» при полных трибунах болельщиков на воскресный матч были проданы все билеты! И хотя болельщики поддерживают свою команду и во время поражений, но побеждать всё же приятнее.
Все ставки тренерского штаба сработали: Артём Кузин наглухо запечатал ворота, а выходец из нашей молодёжки Тимофей Пономарёв дважды зажёг фонарь за воротами соперника! Результат 0:2.
Юрий Култынов:
«Нам нужна была эта победа. Чтобы прервать неудачную серию, для уверенности ребят, для уверенности в своих силах. В первую очередь потому, что даже в этой серии были хорошие матчи, но гдето чтото не складывалось. Ребятам спасибо за самоотдачу, за блокированные броски. Чувствовалось, что команда хочет победить!»
Завершающей игрой домашней серии 5 ноября стала встреча с «Челнами». В турнирной таблице, в которой «Олимпия» расположилась в конце, соперник только на пару строчек опережает кировочепецкий клуб. ХК «Челны» тоже новичок в ВХЛ: дебютировал в лиге в прошлом сезоне и занял по итогам регулярного чемпионата последнее место среди 29 команд.
Весь матч «Челны» догоняли «Олимпию» по голам, а в итоге обогнали на две шайбы 6:4. Так, в первом периоде счет открыл «олимпиец» Андрей Караваев, следом Максим Капитуров забросил вторую шайбу в ворота «Челнов». Однако к концу первого периода гости сравняли счет.
Во втором периоде Андрей Караваев вновь вывел чепчан вперёд, Максим Пиков увеличил отрыв «Олимпии». Но третий период начался со счёта 4:4.
В итоге челнинцы вырвали инициативу и закончили матч со счётом 6:4.
Юрий Култынов:
«Тяжело после таких матчей подбирать слова. Сегодня забили четыре этого достаточно, чтобы победить. Спишем первый гол (в ворота «Олимпии». Ред.) на то, что вратарь получил травму, была вынужденная замена. Второй гол это то, что разбирали, смотрели, что изза ворот будут выкидывать на «пятак». В итоге пропускаем две такие шайбы.
Ключевым моментом стало удаление в чужой зоне во втором периоде. В итоге пропускаем в меньшинстве. Это недопустимо, если мы хотим побеждать и брать очки.
В принципе, мы вышли на стабильные составы, но чтобы победить, нашей команде нужно, чтобы все 19 игроков плюс вратарь сыграли на своём максимуме. Будем разбирать, будем обсуждать».
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