Один с сошкой, семеро - с ложкой. Депутаты Законодательного собрания обсудили поправки в бюджет КО

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Комитет по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Заксобрания Кировской области - один из самых многочисленных по составу. А потому на его заседаниях, с учётом приглашённых чиновников и руководителей областных предприятий, всегда многолюдно. Но на этой неделе, представляется, был побит рекорд по количеству должностных лиц, участвующих в обсуждениях.

На заседание комитета пришли сенатор от Кировской области в Совете Федерации РФ Вячеслав Тимченко, два первых зампреда областного правительства - Дмитрий Курдюмов и Михаил Сандалов, два простых зампреда - Юрий Терешков и Алексей Жердев, министр финансов Лариса Маковеева и ещё несколько министров, подчинённых зампредам.

Столь представительная делегация явилась неслучайно - на повестке дня стоял вопрос распределения дополнительных бюджетных доходов. Вот и пришёл в гости к депутатам каждый высокопоставленный чиновник, кому «светил» тот или иной кусок бюджетного пирога. А чтобы отстоять этот кусок, пришёл не один, а с командой. Хотя, как показало обсуждение, команды эти в дискуссиях не участвовали.

Кому и что досталось из бюджетного «пирога»

С докладом о поправках в областной бюджет традиционно выступила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева.

По расчётам минфина, в бюджет дополнительно поступит 3,4 млрд рублей. Сумма, прямо скажем, немалая, а потому вызывающая немалый аппетит у большинства чиновников, отвечающих за различные направления экономики и социальной сферы.

Нельзя не сказать, что столь высокие показатели дополнительных поступлений в бюджет связаны с положительными трендами в областной экономике: рост заработных плат наёмных работников и, соответственно, увеличение доходов от НДФЛ, положительная динамика прибыли организаций и, как следствие, показателей соответствующего налога, а также рост поступлений от тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения и по налогу на профессиональный доход.

Более трети от этого трёхмиллиардного с лишним бюджетного «пирога» запланировано потратить на увеличение зарплат бюджетников. Но тут есть нюанс. Большая часть бюджетников от образования, медицины и культуры и без того недавно - с начала лета - поднялась в зарплатах. Это те категории, которые на чиновничьем новоязе принято называть «указными», то есть перечисленными в майских указах Президента России. Обозначенные средства как раз и покроют эти надбавки.

Но сегодня, кроме того, пришла пора добавить денег и тем, кто в перечень «указных» не попал. А таковых немало, что в детсадах, что в школах, что в больницах, что в ДК или ещё где-то. Без их труда все эти учреждения работать нормально не могут. Так почему же они должны чувствовать себя обделёнными? Потому ни один из депутатов против этого пункта расходов не возражал.

Еще 385 миллионов рублей пойдут на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на отдых в загородных лагерях детей из Белгородской и Запорожской областей.

Более 300 миллионов выделено на поддержку многодетных семей.

Немалая часть поступивших средств, а точнее почти миллиард, будет направлена на финансирование программ по обеспечению жильём детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Ещё одна статья бюджетных расходов, а именно финансирование ЖКХ области, также получит дополнительные средства.

К перечисленным главой минфина тратам у депутатов Заксобрания претензий не было. Но, как показало дальнейшее обсуждение, за рамками доклада министра остались некоторые расходы, которые народные избранники посчитали излишними или недостаточными.

Буча из-за «Динамо»

Беспокойство депутатского корпуса вызвал вопрос с финансированием строящихся школ. Если кто-то помнит, то в текущем году их нужно построить десяток. А соответственно, их нужно оборудовать, что потребует дополнительных средств из бюджета. В рамках данных поправок на эти цели выделены деньги только для двух новых школ (с учётом ранее принятых поправок необходимый инвентарь получат пока лишь три новых учебных заведения).

Также в этом году необходимо решить проблемы с удорожанием их строительства, чтобы не переносить в очередной раз сроки окончания работ. Но, по словам Маковеевой, в данной части вносить поправки пока нет необходимости. К тому же необходимые дополнительные средства можно будет выплатить и в 2025 году.

Не удовлетворены народные избранники и отсутствием индексации заработных плат муниципальных служащих. У большинства из них зарплаты находятся на минимальном уровне, что ведёт к дефициту кадров и снижению профессионализма.

Но всё же самое бурное обсуждение развернулось вокруг выделения денег на содержание профессиональных спортивных команд - футбольного клуба «Динамо-Киров» и хоккейного клуба «Родина». Всего 150 миллионов, из которых 50 пойдут «Динамо».

Может быть, данный вопрос и не вызвал бы такого интереса, если бы, по словам депутата Сергея Чурина, не сложилась критическая ситуация в кировских спортивных школах, которые оказались недофинансированы. Прокурорской проверкой были выявлены факты перекладывания на плечи родителей затрат на приобретение формы и обеспечение поездок на соревнования. Получается, что на профессионалов деньги есть, а на детский спорт - нет.

К тому же, как заметил депутат Дмитрий Русских, к нему поступило письмо из «молодёжки» «Динамо-М» с просьбой об оказании финансовой помощи этой команде, где в отличие от профессионального клуба играют вятские ребята. А потому выделение денег для профессионалов выглядит более чем странно. Даже с учётом того, что профессиональный спорт - тот уровень, на который равняется молодёжь.

По словам Русских, финансирование «Динамо» и «Родины» непосильно для областного бюджета. «Боливар не выдержит двоих», - заметил он с усмешкой.

Однако с этим утверждением не согласился первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и сопровождавший его министр спорта и туризма Сергей Сулик. Более того, по словам Курдюмова, на поддержку спортивных школ по части приобретения инвентаря и оплаты поездок на соревнования выделено 44 млн рублей, и возможно увеличение этих средств в рамках принятия следующих поправок в бюджет.

Кстати, как сказал председатель бюджетного комитета Роман Титов, вопрос о финансировании из бюджета профессиональных команд поднимается уже не в первый раз, и каждый раз мнения народных избранников на этот счёт разделяются.

В итоге предложенные минфином поправки в областной бюджет, в том числе и по вызвавшей бурное обсуждение теме, были приняты большинством голосов. Что, впрочем, и неудивительно.

Будут продавать за копейку

Вопрос о внесении поправок в областной бюджет был на заседании бюджетного комитета основным, но помимо него в повестке дня обсуждались и иные законопроекты. В частности, о введении льгот по налогу на прибыль для операторов сотовой связи, которые обеспечат таковой отдалённые уголки Кировской области. Эту меру депутаты поддержали единогласно.

Кроме того, депутаты поддержали преференции для инвесторов, которые вкладывают деньги в объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения.

Помимо этого, «к сведению» была принята информация министерства государственного имущества Кировской области об изменении некоторых правил приватизации объектов, выставляемых на продажу. Появилась новая мера для реализации строений, которые никак не могут найти своего покупателя, - продажа по минимально возможной цене.

Ознакомились народные избранники и с перечнем новых зданий и сооружений в районах области, которые вошли в уточнённый список на приватизацию.

Иван ТРОФИМОВ.