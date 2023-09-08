Обзор «Вятского края. Газета» за 9 сентября 2023 года

В региональном правительстве уверены, что повышения розничных цен на бензин в Кировской области не наблюдается. На деле же кировские автомобилисты видят другую картину: цены на бензин растут на 50 копеек практически каждую неделю. Интригу раскрывает статья «Литр без конкуренции».

В Кирове пожилые люди и инвалиды три месяца стараются не выходить из дома из-за сломанного лифта. Об этом инциденте можно почитать под заголовком «Капитальный беспредел».

«К путепроводу не спешат на помощь» и «Трудный путь по городу». Эти и другие заметки - под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Первый председатель правительства области Дмитрий Курдюмов отчитался о модернизации первичного звена здравоохранения в Кировской области. Но вопрос «Будет ли медицина доступной?» остается открытым. Читайте статью под тем же заголовком

Новые времена требуют новых решений и… новых кадров. Казалось бы, что тут сложного? Нужны люди – набирай. Как решают кадровый вопрос на заводе «Сельмаш», рассказывает статья «Руки, кующие победу».

«Пример Героев России» и «Рост экономики». Эти статьи можете найти в рубрике «Новости ПФО».

Нынче отмечается 77-летие празднования Дня танкиста и 103-летие русского танкостроения. Об этом можно почитать в статье «Броня крепка, и танки наши быстры».

Продолжаем узнавать историю города Кирова в статье «Киров-650. Обратный отсчёт о Андрея Маури».

Некоторым россиянам увеличат пенсии, судимых не возьмут в таксисты, а кошек и собак разрешать лечить лекарствами для людей. Эти новости расскажет статья «Вступают в силу в сентябре».

31 августа в Диораме открылась новая выставка, а 2 сентября Кировский театр кукол ярко и музыкально открыл новый, 89-й театральный сезон. Эти новости - в традиционной рубрике «Культура».