Обзор «Вятского края. Газета» за 9 декабря 2023 года

В день прямой линии кировского губернатора люди записали видеообращение к Президенту России. Все подробности в статье «Разговор на голубом глазу». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

«Новые обещания про автобус» и «Бобры обжили святой источник». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

В Кирове при библиотеке имени Герцена открылся центр реставрации и консервации библиотечных фондов. Как все это проходит можно прочитать в статье «Больница для книг».

В Кирове принята программа ремонта исторических зданий. Все подробности на 5 странице газеты.

В 2024 году Кировский машиностроительный завод 1 Мая отмечает свой юбилей - 125 лет со дня основания. Узнайте какие вакансии открыты в набор в статье «Стань заводским рабочим!»

В Кировскую область приглашают специалистов из стран ближнего зарубежья. Все подробности под заголовком «Импорт рабочих рук».

9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества. Расскажем о трех из них, которыми по праву гордится Вятская земля в статье «Герои России».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края на 9 странице газеты.

Госдума приняла закон о государственной поддержке волонтёров. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года. Все подробности вы найдете в статье «Движение неравнодушных».

В Кирово-Чепецке научились жечь сорняки лазером. Об этом можно почитать в статье «Кибердеревня где-то рядом» на последней странице газеты.