Обзор «Вятского края. Газета» за 7 октября 2023 года
Дорогие друзья! 5 октября 1990 года вышел из печати первый номер «Вятского края». Историю нашей любимой газеты расскажет статья «33 года вместе». Этим замечательным событием открывается субботний номер газеты.
Бойцы 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» выразили благодарность генеральному директору завода «Сельмаш» Александру Чурину и коллективу предприятия. Все подробности вы найдете в статье «Помощь «Спарте».
«Остановка без требования» и «Вахрушевский долгострой». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из сети».
В правительстве Кировской области обсудили готовность к отопительному сезону. Что пошло не так в этот раз, расскажет статья «В поисках виноватого».
В Кировской области меняется подход к утилизации мусора. Ответ на интересующий всех вопрос находится под заголовком «Разделяй, и… будет чище».
Вернувшись с летних каникул, депутаты Заксобрания Кировской области приняли ряд законов. Все подробности в статье «Бюджет и звания».
«Грейфер – надёжный помощник в работе с грузами» и «Сразу видно, кто идёт». Эти новости вы найдете в рубрике «Трудовая Вятка».
Тема телефонного мошенничества - сейчас одна из самых злободневных. Как не попасться на обман, рассказал подполковник полиции Алексей Манин в статье «Опасный звонок».
Пенсии военных повысили, а за неявку в военкомат по повестке ввели серьёзные штрафы. Читайте в статье «Законы октября».
В прошедшие выходные завершился сезон предъюбилейного проекта «Пешеходная Спасская». Все подробности на 12 странице газеты.
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