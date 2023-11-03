Обзор «Вятского края. Газета» за 4 ноября 2023 года

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с Днём народного единства! Этим поздравление открывается субботний номер газеты.

Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий Вадима Белоусова. Все подробности в статье «Больше не наш депутат».

«В Совете Федерации снова говорят о железной дороге Яранск – Котельнич» и «Как разделить необъятное на восемь?» Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из сети».

В рамках контрольных функций состоялась проверка питания в школах Белохолуницкого района. Об этом можно почитать под заголовком «Сергей Чурин: «Проверили организацию питания в школах».

В Советском районе подвели итоги уборочной кампании. О них можно почитать в статье «В передовиках не значатся».

Смогут ли в Кирове догазифицировать все деревни и сёла к Новому году? Ответ на этот вопрос вы найдете на 6 странице газеты.

В Унях «Вятавтодор» укладывал асфальт в грязь. Все подробности в статье «В угоду спешке».

В АО «Кировский машзавод 1 Мая» закончили производство очередного железнодорожного крана КЖ-1473 грузоподъёмностью 150 тонн. Все преимущества железнодорожного крана вы найдете под заголовком «150 тонн? Легко!»

Продолжаем узнавать историю нашего любимого города в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам составит более 23 тысяч рублей. Все подробности на 10 странице газеты.

Победители регионального этапа премии «Студент года» будут рекомендованы к участию во всероссийском этапе конкурса. Об этом можно почитать в статье «Лучшие студенты области».