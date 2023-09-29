Обзор «Вятского края. Газета» за 30 сентября 2023 года

В Кирове на месте Октябрьского рынка хотят построить спорткомплекс. Все подробности раскрывает статья «Ломать – не строить». Этим материалом открывается субботний номер газеты.

В областном центре из-за коммунального бардака на четыре месяца остались без горячей воды жильцы многоквартирного дома. Причины этого инцидента находятся в статье «Споры воду не вернут».

«Нет покоя от собак» и «Останутся ли в городе дороги?» Эти и другие новости - в традиционной рубрике «Новости из сети».

Проблема недостроя в Каринторфе не прозвучала на совещании у ГФИ. В чём проблема, повествует статья «В отчётах не значится».

В Кировской городской думе обсудили организацию школьного питания. Подробности - в статье «Комбинат раздора».

Кировский машзавод 1 Мая заключил контракт с крупным российским заказчиком. Эти и другие новости вы найдете под заголовком «Краны для железнодорожных дорог».

Продолжаем познавать историю родного края. Читайте «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

«Электронные документы - через МФЦ» и «Для получения льгот». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Забота о людях».

Вятская филармония имени П.И. Чайковского открывает новый сезон. Новости культуры – на 12 странице газеты.